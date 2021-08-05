В Украине планируют ввести повторную COVID-вакцинацию населения через год после базовой, - главный санврач Кузин
В Украине могут ввести повторную вакцинацию от коронавируса для лиц, прошедших иммунизацию. Это может произойти через год после введения базовых прививок.
Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин "Украинскому радио", передает Цензор.НЕТ.
"Мы рассматриваем полную ревакцинацию через год после базовой",- сказал он.
Кузин также добавил, что рекомендация по введению бустерной (третьей дозы) вакцины сейчас не является официальной рекомендацией производителя.
"Мы должны ее считать как такую, которая еще не прошла исследований. У нас нет доказательств, что третья вакцинация Pfizer или другой вакциной может быть более эффективной. Этот вопрос рассматривают и решение не вынесено. Если же эти данные будут доказательны и рекомендации будут приняты, мы будем этот вопрос рассматривать",- отметил санврач.
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По этому, ни о каком "коллективном иммунитете" вы уже и НЕ ЗАИКАЕТЕСЬ.
Пфайзер - мегакомпания, зарабатывает совсем на другом.
Кстате доза стоит 20 уй, хотите сказать, что только 75 миллионов страждущих ощасливили?
За год Пфайзер продал вакцины всего на 1,5 лярда. Инфа - в открытом доступе.
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/prodali-vaktsin-na-17-mlrd-moderna-vpervye-v-svoey-istorii-poluchila-kvartalnuyu-pribyl Производитель вакцин от COVID-19 американская биотехнологическая компания Moderna впервые в своей истории получила квартальную чистую прибыль: $1,2 млрд по итогам первого квартала 2021 года. Об этом компания сообщила в пресс-релизе. В первом квартале 2020 года компания показала чистый убыток в размере $124 млн.
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/pfizer-prodala-vaktsin-na-neskolko-milliardov-dollarov-za-kvartal Pfizer продала вакцин на $3,5 млрд за первый квартал
Специально для Вас могу произвести вакцину бесплатно. Ес-но, я (как и остальные производители этого шмурдяка) не буду нести ответственность за побочки.
Добро пожаловать на вакцинацию)))
И кто из производителей вакцины ковид прошел все этапы испытаний?
Вы планируете беременеть?
Кто из производителей вакцины ковид прошел все этапы испытаний?
Не изворачивайтесь - никто.
Вы про беременность пошутите с теми, кто помер от вакцины.
А в суд из-за побочки почему нельзя подать?
Есть обычные законы, а есть законы военного времени. Когда каждый день гибнут люди, не до бюрократии.
Обычные вакцины создают на смену существующим. А здесь экстренная ситуация, когда каждый день умирали десятки и сотни людей только в Украине и продолжают умирать сейчас. Поэтому, как только необходимый минимум для групп риска был сделан, вакцину разрешили для экстренного применения. Я надеюсь, Вы догадываетесь, что отсутствие исследования на беременных для группы риска возрастом 60+ не особо критично? Или надо объяснять? Или предложите хоронить стариков пачками и ждать окончания исследований на беременных и детях?
......освобождать от ответственности производителя, владельца регистрационного удостоверения, медицинских работников и других людей, которые вовлечены в кампанию по вакцинации, за любые последствия вакцины против коронавируса."
Избыточное информирование.
Психологические уловки.
Раздражение оппонента (Вы планируете беременеть?)
Использование непонятных для оппонента слов и терминов.
Подмазывание аргументов
Уход от обсуждения
Чтение в сердцах. Манипулятор не комментирует ваши доводы, он апеллирует к тому, зачем вы их приводите, как бы пытаясь разобраться в причинах ваших аргументов, а не в сути сказанного. (Так что проблему тугодумия Вы ищете не там.)
Неполное опровержение. (Все те этапы, что я перечислил, прошли) и т,д,"
Да Вы, батенька, манипулятор)))
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2021/07/israeli-study-finds-26-covid-breakthrough-infection-rate The Alpha (B117) SARS-CoV-2 variant, which was dominant in Israel at the time, was identified in 85% of tested samples. Of all workers, 74% had a high viral load (cycle threshold [Ct] value less than 30) at some point during their illness, suggesting contagiousness. No secondary infections were identified, which the researchers said suggests that the infected workers were less contagious than their unvaccinated peers.
Все деньги на большой крадижке.
Иммунитет держится 180 дней после второй прививки, какой нахрен год?