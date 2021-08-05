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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине планируют ввести повторную COVID-вакцинацию населения через год после базовой, - главный санврач Кузин

В Украине планируют ввести повторную COVID-вакцинацию населения через год после базовой, - главный санврач Кузин

В Украине могут ввести повторную вакцинацию от коронавируса для лиц, прошедших иммунизацию. Это может произойти через год после введения базовых прививок.


Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин "Украинскому радио", передает Цензор.НЕТ.

"Мы рассматриваем полную ревакцинацию через год после базовой",- сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не готовимся к закрытию на новый локдаун, - главный санврач Кузин

Кузин также добавил, что рекомендация по введению бустерной (третьей дозы) вакцины сейчас не является официальной рекомендацией производителя.

"Мы должны ее считать как такую, которая еще не прошла исследований. У нас нет доказательств, что третья вакцинация Pfizer или другой вакциной может быть более эффективной. Этот вопрос рассматривают и решение не вынесено. Если же эти данные будут доказательны и рекомендации будут приняты, мы будем этот вопрос рассматривать",- отметил санврач.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Юридических оснований для недопуска невакцинированных к работе на сегодняшний день в Украине не существует, - Минздрав

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
І так щорічно!
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05.08.2021 12:34
+8
Але піддослідним кролям доведеться вже платити. Ажопадєлаєш?
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05.08.2021 12:34
+8
Підійди до вишки 5G і отримай оновлення
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05.08.2021 12:37
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І так щорічно!
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05.08.2021 12:34 Ответить
А вакцинку покупать. Можно ежемесечно. Откатик идет контора пишет!!
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05.08.2021 12:43 Ответить
я не против. Я готов и через полгода пойти, ишь бы еще раз не пережить тот ад когда я два *********** чувствовал себя овощем...
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05.08.2021 13:18 Ответить
Ты сходи, обязательно. Вдруг и правда помогает.
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05.08.2021 13:59 Ответить
Шура, пилите гирю...
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05.08.2021 12:34 Ответить
Але піддослідним кролям доведеться вже платити. Ажопадєлаєш?
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05.08.2021 12:34 Ответить
оце так новина - крилем став кажу одразу - не діждетесь ! а от в моєї дитини, що перехворіла ковідом без симптомів при обстеженні ЖКТ побачили наслідки ковіду на УЗД. Ми як з дружиною хворіли то напевно багато вірусі було, хомяк лише чудом вижив
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05.08.2021 12:40 Ответить
Дивіться там! а то от сиджу тепер та не знаю - чи записуватись самостіно на наступну другу вакцинацію, чи очікувати, що зателефонують або надішлють смс. На бордах написано одне говорять інше... Комусь дзвонять, комусь ні....
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05.08.2021 12:35 Ответить
Підійди до вишки 5G і отримай оновлення
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05.08.2021 12:37 Ответить
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05.08.2021 12:42 Ответить
Можна до роутера з 10 антенами.
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05.08.2021 12:42 Ответить
🤣👍
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05.08.2021 12:44 Ответить
нє, ну взагалі то дуже зручно, чи не так? Але вакуцинувався - та до вишки, і не однієї, пдходив , а за зеплісняву як не голосував так і не хочу. Що я роблю не так? Та я краще здохну та прихоплю з собою кілька сепаратюг, ніж голосуватиму за це лайно!
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05.08.2021 12:43 Ответить
Так так дуже зручно.😂тре ще діод в лоб всім штрикнутим вставляти,щоб коли він вже тускло мигав,відразу було видно,що нову дозу шмурдяка час колоти.
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05.08.2021 12:50 Ответить
ничего никогда нельзя ждать от кого-то. Надеяться можно только на СЕБЯ.
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05.08.2021 13:19 Ответить
В Украине планируют ввести повторную COVID-вакцинацию населения через год после базовой, - главный санврач Кузин_________ и так каждый год!? а не получится, как с антибиотиками, мы его вакциной, а он нас устойчивостью с мутацией...
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05.08.2021 12:35 Ответить
Поки що така перспектива й вимальовується.
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05.08.2021 12:43 Ответить
Пока Украина стремилась к свободе она закончилась, везде.
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05.08.2021 12:35 Ответить
Точняк, цінність безвізу різко впала поки що.
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05.08.2021 12:44 Ответить
Ничего,это компенсируется ростом цен на вакцину) Не зря же файзер надеется на 33 млрд.
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05.08.2021 12:57 Ответить
я смотрю им понравилось пилить деньги на короно-шухере и это будет продолжаться ВЕЧНО!!!!
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05.08.2021 12:43 Ответить
більшість вакцин, що є в Україні - виділені різними країнами як допомога .....
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05.08.2021 12:45 Ответить
угу.. подходит срок реализации(или просто поняли что она бесполезна) и нам как гумпомощь.. ...так устал от этих прививок - хотите колитесь, хотите - нет.... но у меня уже нет сил участвовать в этом балагане-обсуждении под названием "эвтаназия-вакцинация" .
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05.08.2021 13:01 Ответить
Это с каких пор бизнес стал благотворительной компанией? Если Вы лично за что-то не платите это не означает, что кто-то другой не оплачивает Ваш праздник жизни. Это так к примеру пенсы считают что проезд в транспорте для них полностью бесплатный. А это те кто работает своими налогами их проезд оплачивают в том числе. Равно как и их пенсию.
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05.08.2021 13:17 Ответить
Але вони в свій час теж оплачували чийсь проїзд и чиюсь пенсію…
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05.08.2021 19:11 Ответить
А ніхто і не суперечить. Так працює солідарна пенсійна система. Тільки багато хто з пенсіонерів чомусь вважає, що зараз їхній проїзд нічого нікому не коштує взагалі.
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05.08.2021 20:16 Ответить
С вашими "темпами", вы успеете вакцинировать МЕНЬШЕ 15% населения, до "повторной вакцинации"!
По этому, ни о каком "коллективном иммунитете" вы уже и НЕ ЗАИКАЕТЕСЬ.
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05.08.2021 12:45 Ответить
Слава Господу, коллективный иммунитет нарабатывается в любом случае. Вне зависимости от вакцинации. К вакцинации иммунитет человека отношения не имеет от слова СОВСЕМ. Это вакцинация использует механизм иммунитета искусственным путем.
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05.08.2021 13:19 Ответить
Ну шта, эта музыка будет вечной? Где тут наши любители прокалыватся регулярно?
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05.08.2021 12:51 Ответить
я - за.
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05.08.2021 13:20 Ответить
Еще один мечтатель. Он думает что если говорить о третьей дозе вакцинации люди подумают что первые две нормальной вакциной уже сделали всем?
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05.08.2021 12:54 Ответить
Это ж какое надо иметь здоровье, чтоб не загнуться от всех этих вакцин! Тем временем Пфайзер за полгода увеличил прибыль на 33,7 млрд. долл. Молодцы: однако!
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05.08.2021 12:59 Ответить
хватит нести этот бред, Пфайзер за год заработал на вакцине всего лишь 1,5 млрд долл, что едва покрывает расходы на его изобретение, исследование и производство.
Пфайзер - мегакомпания, зарабатывает совсем на другом.
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05.08.2021 13:22 Ответить
А на чем? Кино снимает? Нефть добывает, газ там какой? Автомобили может производит?
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05.08.2021 13:31 Ответить
Гдето тут другие ковидобесы утверждали, что вакцину слепили за пару дней и это норм, дваццать первый век уже
Кстате доза стоит 20 уй, хотите сказать, что только 75 миллионов страждущих ощасливили?
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05.08.2021 13:57 Ответить
Да Вы не только вирусолог знатный, Вы и экономист от бога! Все 20 долларов в чистую прибыль посчитали...
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05.08.2021 14:13 Ответить
Все данные в открытом доступе. Как думаешь, откуда они у меня? Только про заговоры не плети, специалист.
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05.08.2021 14:09 Ответить
Сколько тут у нас именитых "вирусологов " объявилось? Растет у народа образовательный уровень и эрудиция! Скоро наряду с футболом ,политикой и вирусологией мы откроем последние тайны вселенной. А может надо и к неучам из ВОЗа прислушаться??
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05.08.2021 13:00 Ответить
Так кто мешает? Прислушивайтесь. Они уже проголосовали !! считать гомосексуализм нормой в обход данных врачей, теперь гомики требуют 8 лет тюрьмы за несогласие с этим и критикой из образа жизни. Прислушивайтесь дальше. Кстати, вспомните как тот же ВООЗ говорил, что ничего страшного с этой короной нет.
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05.08.2021 13:03 Ответить
Так два года прислушиваемся уже. А толку. У них каждый раз что-то новое.
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05.08.2021 13:32 Ответить
Батенька, дак жизнь такова ...Каждый день новое число и другие пакости.
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05.08.2021 13:37 Ответить
Та не. Покуда пакость одна, а вот методы борьбы с ней всегда почему-то разные.
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05.08.2021 13:41 Ответить
просто надо сделать нариду запрос на политиков. которые будут антиковидистами. Будь политик семи пядей во лбу, если с ковидмафией то он уже в доле и поведет нарид в бесправное стойло. Выборци будьте внимательны у вас еще дети и внуки,берегите их.
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05.08.2021 13:00 Ответить
Думаю, ещё чуть-чуть и прибыл Пфайзер дотянет до триллиона долларов.
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05.08.2021 13:00 Ответить
до *********.
За год Пфайзер продал вакцины всего на 1,5 лярда. Инфа - в открытом доступе.
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05.08.2021 13:22 Ответить
По Вашему совету порылся в Инете. Вот результат.

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/prodali-vaktsin-na-17-mlrd-moderna-vpervye-v-svoey-istorii-poluchila-kvartalnuyu-pribyl Производитель вакцин от COVID-19 американская биотехнологическая компания Moderna впервые в своей истории получила квартальную чистую прибыль: $1,2 млрд по итогам первого квартала 2021 года. Об этом компания сообщила в пресс-релизе. В первом квартале 2020 года компания показала чистый убыток в размере $124 млн.
https://biz.liga.net/ekonomika/all/novosti/pfizer-prodala-vaktsin-na-neskolko-milliardov-dollarov-za-kvartal Pfizer продала вакцин на $3,5 млрд за первый квартал
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05.08.2021 13:39 Ответить
А вот антиваксеры могли бы производить и раздавать лекарства от ковида бесплатно! Ау, где вы, бескорыстники наши?
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05.08.2021 13:53 Ответить
Вот оно всегда так, когда по существу добавить нечего.
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05.08.2021 14:05 Ответить
Сочуствую.
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05.08.2021 14:15 Ответить
Я хоть и не выступаю против вакцин, но быть кроликом для фармкомпаний не желаю.
Специально для Вас могу произвести вакцину бесплатно. Ес-но, я (как и остальные производители этого шмурдяка) не буду нести ответственность за побочки.
Добро пожаловать на вакцинацию)))
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05.08.2021 14:30 Ответить
Ну, давай, получи образование в молекулярной биологии, закупи оборудование, сделай пробную партию вакцины, испытай ее на стабильность, на эффективность и безопасность сначала на клеточных культурах в защищенной лаборатории, потом проведи испытания на 40 тыс добровольцах, опубликуй результаты в профильном мед. журнале, собери регистрационное досье, пройди необходимые проверки - и вперед, если все этапы пройдешь успешно и твоя вакцина будет лучше, чем у конкурентов, то я приду к тебе за бесплатной вакциной.
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05.08.2021 14:48 Ответить
И кто из производителей вакцины ковид прошел все этапы испытаний?
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05.08.2021 15:54 Ответить
Все те этапы, что я перечислил, прошли Пфайзер, Модерна, Астразенека, Синовак, Джонсоны (оба ) и еще куча.
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05.08.2021 16:23 Ответить
Вы наверное не смогли понять, что написано...
И кто из производителей вакцины ковид прошел все этапы испытаний?
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05.08.2021 16:42 Ответить
Все необходмые для экстренного применения испытания названные вакцины прошли. Остались те, что требуют длительных испытаний, например, на беременных.
Вы планируете беременеть?
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05.08.2021 16:55 Ответить
Совсем плохо у Вас с восприятием текста. Попробуем еще раз.
Кто из производителей вакцины ковид прошел все этапы испытаний?

Не изворачивайтесь - никто.
Вы про беременность пошутите с теми, кто помер от вакцины.
А в суд из-за побочки почему нельзя подать?
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05.08.2021 17:14 Ответить
Я не изворачиваюсь, а пишу так как есть.
Есть обычные законы, а есть законы военного времени. Когда каждый день гибнут люди, не до бюрократии.
Обычные вакцины создают на смену существующим. А здесь экстренная ситуация, когда каждый день умирали десятки и сотни людей только в Украине и продолжают умирать сейчас. Поэтому, как только необходимый минимум для групп риска был сделан, вакцину разрешили для экстренного применения. Я надеюсь, Вы догадываетесь, что отсутствие исследования на беременных для группы риска возрастом 60+ не особо критично? Или надо объяснять? Или предложите хоронить стариков пачками и ждать окончания исследований на беременных и детях?
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05.08.2021 17:27 Ответить
"А в суд из-за побочки почему нельзя подать?" Почему же нельзя, подавайте. Какая, кстати у Вас побочка?
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05.08.2021 17:28 Ответить
"Верховная Рада освободила производителей вакцин против коронавируса от любых последствий прививок.
......освобождать от ответственности производителя, владельца регистрационного удостоверения, медицинских работников и других людей, которые вовлечены в кампанию по вакцинации, за любые последствия вакцины против коронавируса."
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05.08.2021 17:38 Ответить
Не изворачивайся. Ты писал "А в суд из-за побочки почему нельзя подать?" Подать можно, а вот выиграть - нет.
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05.08.2021 17:44 Ответить
Даже подать нельзя. Нет оснований.
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05.08.2021 17:51 Ответить
Подать можно. Принимают иск по формальным признакам, регистрируют, а уже потом прийдет отказ в возбуждении дела. Но сам иск подать можно.
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05.08.2021 17:53 Ответить
Если бы я не смог понять, то вместо "Все те этапы, что я перечислил, прошли..." я написал бы "Все этапы прошли...". Так что проблему тугодумия Вы ищете не там...
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05.08.2021 17:06 Ответить
"Манипуляции в дискуссиях очень часто имеют в своей структуре логическую ошибку.
Избыточное информирование.

Психологические уловки.

Раздражение оппонента (Вы планируете беременеть?)

Использование непонятных для оппонента слов и терминов.

Подмазывание аргументов

Уход от обсуждения

Чтение в сердцах. Манипулятор не комментирует ваши доводы, он апеллирует к тому, зачем вы их приводите, как бы пытаясь разобраться в причинах ваших аргументов, а не в сути сказанного. (Так что проблему тугодумия Вы ищете не там.)

Неполное опровержение. (Все те этапы, что я перечислил, прошли) и т,д,"

Да Вы, батенька, манипулятор)))
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05.08.2021 17:34 Ответить
Я просто раскрыл Вам глаза. Или думаете, я случайно писал "Все те этапы, что я перечислил, прошли..."?
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05.08.2021 17:55 Ответить
Вас что, так зацепило, что я таки заметил подвох в Вашем вопросе (тут еще надо посмотреть, кто из нас манипулятор), а Вы в моем ответе не заметили?
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05.08.2021 17:59 Ответить
Да нет. Я прекрасно понял, что Вы написали. Просто надоели эти призывы колоть (возможно) мутный шмурдяк. Тем более у нас, где никогда и не разу не думали за пересичных громадян. И это подозрительно, как бесплатный сыр.
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05.08.2021 18:16 Ответить
Когда у нас только начинали колоть, то уже были и результаты первой части третьей фазы и опыт Израиля и Британии. Так что не все так мрачно. Даже Швеция - бывший оплот антиваксеров и то колется вовсю.
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05.08.2021 18:26 Ответить
Та не - это Пфйзер с Модерной бескорыстные альтруисты, как тут утверждали.
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05.08.2021 14:44 Ответить
Кто утверждал? Пфйзер с Модерной коммерческие компании с высокотехнологичным бизнесом. А у всех коммерческих компаний цель - получение прибыли. Что не так?
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05.08.2021 14:55 Ответить
Ну для меня все так и все логично. Я и говорю, что только бизнес.
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05.08.2021 15:11 Ответить
А ты хотел, чтобы была благотворительность?
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05.08.2021 15:14 Ответить
Я бы хотел, чтобы меня не сегрегировали. И дали распоряжаться своим здоровьем как мне заблагорассудится. Только и всего. Меня мало интересуют вакцины и их производители. Даже несмотря на то, что и из моих налогов в том числе они оплачиваются.
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05.08.2021 15:44 Ответить
Ну, тогда обезопась окружающих от себя. Мы же все одним воздухом дышим, когда рядом. Ты хочешь чтоб твой организм был общежитием для вирусов, а другие люди не хотят. Так что ищи решение. Как вариант - смени свой рыцарский шлем на водолазный. Разница там не такая и большая...
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05.08.2021 16:21 Ответить
А почему ты от себя не обезапасиваешь окружающийх? Ведь твой организм ровно также является общежитием для вирусов. Прививка ведь никоим образом не защищает ни от заражения, ни от распространения вирусов. Разница только в том, что она якобы снижает возможность тяжелого протекания болезни. Но это не точно. Во всем остальном между тобой привитым и мной разницы никакой. Более того. Через 9-11 месяцев и ты автоматом перейдешь в группу непривитых. Или по истечении данного времени придется прививаться повторно.
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05.08.2021 17:19 Ответить
Читай
https://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2021/07/israeli-study-finds-26-covid-breakthrough-infection-rate The Alpha (B117) SARS-CoV-2 variant, which was dominant in Israel at the time, was identified in 85% of tested samples. Of all workers, 74% had a high viral load (cycle threshold [Ct] value less than 30) at some point during their illness, suggesting contagiousness. No secondary infections were identified, which the researchers said suggests that the infected workers were less contagious than their unvaccinated peers.
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05.08.2021 17:33 Ответить
Да, и кто же утверждал, что Пфйзер с Модерной бескорыстные альтруисты?
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05.08.2021 15:15 Ответить
кузін, іді нхй.
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05.08.2021 13:06 Ответить
Другими словами - План вакцинации в жопе. На вторую вакцинацию денег - нет.
Все деньги на большой крадижке.
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05.08.2021 13:36 Ответить
Есть смысл делать повторную вакцину через 5 /на шестой месяц/, год будет уже поздно /полгода без имунитета/
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05.08.2021 14:32 Ответить
Э, лекарь хренов!
Иммунитет держится 180 дней после второй прививки, какой нахрен год?
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05.08.2021 16:34 Ответить
ВСЕМ ЧИТАТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ ГЕНЕРАЛ СВР
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05.08.2021 18:41 Ответить
 
 