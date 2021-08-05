В Украине планируют ввести повторную COVID-вакцинацию населения через год после базовой, - главный санврач Кузин

В Украине могут ввести повторную вакцинацию от коронавируса для лиц, прошедших иммунизацию. Это может произойти через год после введения базовых прививок.



Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин "Украинскому радио", передает Цензор.НЕТ.

"Мы рассматриваем полную ревакцинацию через год после базовой",- сказал он.

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Кузин также добавил, что рекомендация по введению бустерной (третьей дозы) вакцины сейчас не является официальной рекомендацией производителя.

"Мы должны ее считать как такую, которая еще не прошла исследований. У нас нет доказательств, что третья вакцинация Pfizer или другой вакциной может быть более эффективной. Этот вопрос рассматривают и решение не вынесено. Если же эти данные будут доказательны и рекомендации будут приняты, мы будем этот вопрос рассматривать",- отметил санврач.

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