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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав хочет сократить сроки введения второй дозы COVID-вакцин, - главный санврач Кузин

Минздрав хочет сократить сроки введения второй дозы COVID-вакцин, - главный санврач Кузин

В Украине рассматривают возможность сокращения срока между первой и второй дозой вакцины от коронавируса. Таким образом пробуют ускорить процесс вакцинации.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин "Украинскому радио", передает Цензор.НЕТ.

Он выразил надежду, что до конца лета Украине удастся вакцинировать то количество людей, о котором было заявлено и максимально подготовиться к осеннему всплеску заболеваемости.

"Украина поздно начала каманию (по COVID-вакцинации. - Ред.), ибо были проблемы с поставкой вакцин. Вакцинация стала широкодоступной только тогда, когда были налажены эти процессы. За последние 2 месяца, в рамках работы Минздрава, мы нарастили достаточно высокие темпы для Украины. Количество прививок постоянно растет. Также растет инфраструктура прививок, пунктов вакцинации", - отметил он.

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"Также мы работаем над тем, чтобы оптимизировать процесс вакцинации: пересматриваются сроки введения вакцин, а именно их сокращение", - сказал Кузин.

Сейчас интервалы между вакцинами:

  • Pfizer вторая доза через 21-28 дней,
  • CoronaVac/Sinovac - через 28 дней,
  • AstraZeneca (Covishield/SKBio) - через 12 недель,
  • Moderna - через 28 дней.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4899) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
ну конечно !!! мы этого и ждали !!! может сразу со 2-й дозой колите и 3-ю, 4-ю дозу !!!
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05.08.2021 13:03
+3
Правильно. 30 приседаний и на второй заход.
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05.08.2021 13:10
+3
не, ниче такого, место заштрику ще побаливает, небольшая аллергическая реакция біла где-то см 2 пару часов и все... аппетит хороший ( наношу непоправимый ущерб финансовому благосостоянию семьи уплетая свекольник). мимо вышек мобильной связи проходил - и как то ничего! Да, после слов Зеленского про то, что "ватникам надо самоопределяться" поймал себя на мысли, что этот малый начинает нравиться и считаю , что хорошим подтверждением его словам неплохо было бы ввести визовый режим с мордором. Других побочек пока нет!
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05.08.2021 13:24
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Кожного разу нові ідеї. То збільшують, то скорочують.
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05.08.2021 13:02 Ответить
Бизнес. Ничего личного. Есть вакцина или срок хранения заканчивается - сократить сроки. Нет вакцины - продлить сроки. Так вот и живем.
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05.08.2021 13:43 Ответить
ну конечно !!! мы этого и ждали !!! может сразу со 2-й дозой колите и 3-ю, 4-ю дозу !!!
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05.08.2021 13:03 Ответить
У этих ума хватит....
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05.08.2021 13:09 Ответить
Тебе можно.
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05.08.2021 13:47 Ответить
та я пас !!! как-то пропетляю .. (ты уже кста сколько раз шлепнулся!?)
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05.08.2021 13:51 Ответить
Две дозы. Винду теперь силой мысли перезагружаю.
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05.08.2021 13:57 Ответить
Не, сразу в морг!
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05.08.2021 14:52 Ответить
там надо все очень взвешенно и осторожно! имунная система не так проста, как кажется...
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05.08.2021 13:04 Ответить
Формируются уже заказы на следующий бизнес год. Какой, нахрен, иммунитет? Бабло рубить нужно покуда есть возможность. Ибо золотая жила не вечна. Еще годик и всем станет ясна реальная действенность вакцины.
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05.08.2021 13:46 Ответить
И вот сегодня у ********** наконец-то не выдержали, назвав вову - "ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ С РАСШИРЕННЫМИ ЗРАЧКАМИ", долго терпели не включали свою проинформированность...
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05.08.2021 13:07 Ответить
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05.08.2021 13:10 Ответить
Я вот сижу и вообще не знаю, как ту вторую прививку получить ждать смс, или пытаться записаться через хэлси к вакционной бригаде.... Пфайзер видно, что начал заканчиваться.... количество вакционных им бригад резко упало
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05.08.2021 13:10 Ответить
Да говорю же тебе,не переживай,они теперь тебя сами найдут где бы ты ни был.Ты кстати ночью уже светишься?
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05.08.2021 13:18 Ответить
не, ниче такого, место заштрику ще побаливает, небольшая аллергическая реакция біла где-то см 2 пару часов и все... аппетит хороший ( наношу непоправимый ущерб финансовому благосостоянию семьи уплетая свекольник). мимо вышек мобильной связи проходил - и как то ничего! Да, после слов Зеленского про то, что "ватникам надо самоопределяться" поймал себя на мысли, что этот малый начинает нравиться и считаю , что хорошим подтверждением его словам неплохо было бы ввести визовый режим с мордором. Других побочек пока нет!
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05.08.2021 13:24 Ответить
Да не слушай ты это чмо зелёное,оно одно говорит,а сделает противоположное или ещё войска отведет,или воду крысам даст,но точно ничего хорошего гражданам.
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05.08.2021 13:30 Ответить
эх... наверное побочка.... а вот в темноте светиться - конечно могло бы немного привнести плюс в семейный бюджет! там на ночнике сэкономить можно, гаджеты подзаряжать! Класс!
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05.08.2021 13:33 Ответить
😁
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05.08.2021 13:35 Ответить
"поймал себя на мысли, что этот малый начинает нравиться"

Не дуже спішіть з висновками. ЗЕ-флюгер в дії.
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05.08.2021 13:43 Ответить
вам сразу должны были сказать ,какого числа 2-я,и пфайзер всем на вторую оставляют сразу
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05.08.2021 13:44 Ответить
та і щепити повинні були о 11.40 а щепився о другій годині, і бригади повинно було бути 2 а не одна, і обяву давати в смі що вакцинують як по запису так і у порядку живої черги теж не варто було... Лише написали що привитий Комірнаті, у Хєлсі одмітка є теж.. і усе
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05.08.2021 13:57 Ответить
ну буду відраховувати 21 день та робити спролбу записатися ще.... це буде важко....
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05.08.2021 13:59 Ответить
не нужно записываться,просто прийти туда,где первую делали !!!
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05.08.2021 14:02 Ответить
дякую, спробую
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05.08.2021 14:04 Ответить
Правильно. 30 приседаний и на второй заход.
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05.08.2021 13:10 Ответить
Недавно были рекомендации минимум 6 недель, а лучше 8.
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05.08.2021 13:15 Ответить
МОЗ хоче скоротити терміни введення другої дози COVID-вакцин, - головний санлікар Кузін - Цензор.НЕТ 6485
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05.08.2021 13:20 Ответить
Нєхвіг сокращять. За такої кількості ні разу не защеплених це може лиш збільшити кількість ускладнень, але аж ніяк не завадить успіхові Нашої Епідемії. В розвинутих країнах вже розглядається можливість третьої "меморіальної" дози для осіб старших 60-ти років, але ВООЗ категорично репетує, щоб цього не робили. поки не защеплять жителів відсталих країн...
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05.08.2021 13:27 Ответить
Какое символическое название "Мемориальная" доза.
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05.08.2021 13:49 Ответить
Ну, по суті так воно і повинно зватися, але модні ентузіасти можуть називати це "бустером".
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06.08.2021 18:07 Ответить
Ну в нашій мові ця назва викликає не дуже позитивну асоціацію.
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06.08.2021 18:11 Ответить
Коли назвати цю третю дозу "нагадуючою", чи "пригадуючою" краще не буде, але не певен, що пуристам сподобається "пам'ятна".
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06.08.2021 18:15 Ответить
Краще вже б бустерною залишалася. Другою там чи третєю чи пʼятою-десятою. Бо щось мені підказує що на цифрі три не зупиняться.
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06.08.2021 18:24 Ответить
Да колите, господи, клоуны. Одну в руку и тут же одну в *опу.
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05.08.2021 13:28 Ответить
як людина, що привилася першою - можу сказти що того робить не треба - навантаження на організм є... одчуваю невеличкі "наче захворюєш а потім - ні, минуло" шостий день
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05.08.2021 13:52 Ответить
С точки зрения более лучшего иммунного ответа организма желательно не сократить, а наоборот продлить в ДВА РАЗА /до 6 недель/!
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05.08.2021 14:29 Ответить
"поймал себя на мысли, что этот малый начинает нравиться" - еще один срок этого малого и мы останемся без страны, а просто российским округом N95
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05.08.2021 19:31 Ответить
 
 