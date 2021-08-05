Минздрав хочет сократить сроки введения второй дозы COVID-вакцин, - главный санврач Кузин
В Украине рассматривают возможность сокращения срока между первой и второй дозой вакцины от коронавируса. Таким образом пробуют ускорить процесс вакцинации.
Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин "Украинскому радио", передает Цензор.НЕТ.
Он выразил надежду, что до конца лета Украине удастся вакцинировать то количество людей, о котором было заявлено и максимально подготовиться к осеннему всплеску заболеваемости.
"Украина поздно начала каманию (по COVID-вакцинации. - Ред.), ибо были проблемы с поставкой вакцин. Вакцинация стала широкодоступной только тогда, когда были налажены эти процессы. За последние 2 месяца, в рамках работы Минздрава, мы нарастили достаточно высокие темпы для Украины. Количество прививок постоянно растет. Также растет инфраструктура прививок, пунктов вакцинации", - отметил он.
"Также мы работаем над тем, чтобы оптимизировать процесс вакцинации: пересматриваются сроки введения вакцин, а именно их сокращение", - сказал Кузин.
Сейчас интервалы между вакцинами:
- Pfizer вторая доза через 21-28 дней,
- CoronaVac/Sinovac - через 28 дней,
- AstraZeneca (Covishield/SKBio) - через 12 недель,
- Moderna - через 28 дней.
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