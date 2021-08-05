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Новости Скандалы в Слуге народа
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Корниенко о скандалах "слуг народа": Это же не "пансион благородных девиц", депутаты - тоже люди

Корниенко о скандалах

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал поведение нардепов монобольшинства в сессионном зале.

Об этом Корниенко заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Это же не "пансион благородных девиц". Мы же все взрослые люди. Они понимают, что делают. Конечно, есть определенное общественное осуждение. Если депутат более или менее к нему прислушивается, то делает выводы. Вы же помните, что я тоже попал в медийную ситуацию, после чего год был "главным сексистом страны". Но сделал выводы", - рассказал нардеп.

По его словам, "депутаты - тоже люди".

"Знаете, на что бы я обратил внимание? Такими скандальчиками наши СМИ больше тяготеют к форме. У нас основной поток - это интернет-медиа. А здесь, разумеется, главное - кликбейт. Новость о том, что Тищенко пьет какую-то жидкость из бутылки с надписью "Боржоми", наберет больше просмотров, чем то, что он добился принятия какого-то законопроекта. Но нужно за формой не терять смысл", - подчеркнул Корниенко.

"Конечно, мы никогда не можем быть застрахованными от каких хайповых историй, в частности в сессионном зале. Но по тем же перепискам есть большие вопросы, потому что, действительно, нарушаются права депутатов. Мы выясняли в европейских странах, как это происходит у них. Не так демократично, как у нас - там нельзя просто сесть на балкончик и перефоткать всех фотоаппаратом с длинным объективом. А мы имеем такую ​​политическую культуру - находимся полностью "под колпаком". Поэтому выходят наружу определенные истории, о которых, возможно, депутаты не хотели, чтобы все знали. Я говорю не о чем-то плохом, а, например, личную переписку со своими детьми или женой", - добавил парламентарий.

Интервью с главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Корниенко о заимствовании управленческого опыта КНР: Идеологию и геополитический курс менять не можем

Автор: 

ВР (29229) скандал (4475) Слуга народа (2629) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+22
ну, насрав на столі - так шо, з ким не буває?
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05.08.2021 13:12
+18
И вот залез я к Алахвердиевой под юбку, а там вот такооооой рапан, но что поделать: баба да, баба да
Корниенко о скандалах "слуг народа": Это же не "пансион благородных девиц", депутаты - тоже люди - Цензор.НЕТ 8252
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05.08.2021 13:12
+16
я б сказал не "люди " а ляди!
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05.08.2021 13:12
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я б сказал не "люди " а ляди!
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05.08.2021 13:12 Ответить
"депутаты - теже ляди" всего 2 буквы а смысл обретает куда больший и реальность отражает полнее!
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05.08.2021 13:13 Ответить
По большому счету избиратель Зеленского -- это аполитичные инфантильные дегенераты, которые никогда не интересовались политикой, но очень любят про нее поговорить на уровне 95 квартала.

Выращенные на квартальных шутках "какаяразница", "лишь бы не Порох", довыбирались до сегодняшнего *******.

Но самое забавное, что эти чудилы продолжают делать вид, что они не при делах, что их шаровары белые, а не в зеленом дерьме.

Так что после смены власти, первым делом необходимо запретить "95 квартал", как организацию которая извращает политическую культуру, что само по себе несет угрозу целостности Украины.

Чтобы больше было не возможно одной галочкой в бюллетене спецслужбы Украины, которые проводили успешные спец.операции на оккупированных территориях - гордость Украины, превратить в шапито "95 квартала".

Иван Лютый
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05.08.2021 14:22 Ответить
И вот залез я к Алахвердиевой под юбку, а там вот такооооой рапан, но что поделать: баба да, баба да
Корниенко о скандалах "слуг народа": Это же не "пансион благородных девиц", депутаты - тоже люди - Цензор.НЕТ 8252
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05.08.2021 13:12 Ответить
це клініка лобної частки.
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05.08.2021 15:40 Ответить
Скотиняки.
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05.08.2021 13:12 Ответить
ну, насрав на столі - так шо, з ким не буває?
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05.08.2021 13:12 Ответить
Кожний має право на помилку.
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05.08.2021 13:17 Ответить
Панять і прастіть! Аніжєбубачькі - новиє ліца! Почті как дєті. Хоча можливо "почиі" тут зайве. Так, на халяву, без жодної віддачі взамін нарід годує лише власних дітей. І лише власним дітям пробачає такі ляпи і злочини. Тому слоган "слугі народа" стосовно зелені слід замінити на "дєті народа", який є більш точним.
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05.08.2021 13:42 Ответить
А чому на рашистоканалі ********* сьогодні назвала вову президентом з розширеними зрачакми ...? ніщо чєлавєскоє бла-бла бла...?
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05.08.2021 13:14 Ответить
очень даже нищо. В квартале все такие.
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05.08.2021 16:15 Ответить
Та без проблем.
Судя по "рейтингам", ваш ЛОХторат ВСЕ УСТРАИВАЕТ!!!
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05.08.2021 13:15 Ответить
Понять, простить!(с)
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05.08.2021 13:16 Ответить
Лицемерная скотина....Зелёная скотина.
Давай еще затяни мантру,что "все мы люди и имеем право на ошибку".
Любитель корабельных сосен.ПНХ.
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05.08.2021 13:17 Ответить
Вони не люди, а слуги каламойши...
Бидло, яке було нічим, а тепер вирішило, що вони боги...
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05.08.2021 13:17 Ответить
Як казала моя бабця: "Дали свиням роги."
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05.08.2021 13:19 Ответить
Ні. Вони навпаки стверджують, що вони звичайне лайно)
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05.08.2021 13:20 Ответить
В прошлой Раде большинство было преклонного возраста. Жившие еще при коммунизме. А эти все молодые горячие.
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05.08.2021 13:17 Ответить
О!, виліз один з подлякових ботів - https://censor.net/ru/user/489801! Такий же брехливий, як слуга урода, якого тут обговорюємо.
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05.08.2021 13:21 Ответить
Мне, гражданину Украины, все равно какие воры, грабители и мошенники - молодые, "горячие" или старые, главное для меня,чтобы они были в тюрьме,а не в ВР,
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05.08.2021 13:22 Ответить
Говорить "депутаты все воры" это советский подход.
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05.08.2021 13:26 Ответить
При коммунизме жили только Брежнев с }{уйлом, а все остальные в параше живут в дупе.
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05.08.2021 14:02 Ответить
Де в вашому кагалі люди? Бидло, без совісті і честі.
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05.08.2021 13:18 Ответить
"я тоже попал в медийную ситуацию, после чего год был "главным сексистом страны". Но сделал выводы" - був тоді головним брехуном, бо заперечував очевидну відуху. Можливо, і зараз таким є; але лише можливо, бо Зе защораз перевершує всіх, тільки іноді здає позиції своїм колегам слугам уродів.
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05.08.2021 13:18 Ответить
Народ имеет право на ошибку, а его "слуги" такого права не имеют. Нарушаешь законы морали, чести и совести, я не говорю об уголовныз преступлениях - вон из политики навсегда!
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05.08.2021 13:19 Ответить
Короче,плохо не то,что зелень постоянно косячит,а то что их снимают и ловят за руку. Ох и дебил.
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05.08.2021 13:22 Ответить
Коли вже це вічно вагітне Корнієнко виродить цистерну пива?!) Бо воно йому на мізки давить, і тому воно несе пургу, як йоршик *************!)
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05.08.2021 13:23 Ответить
Алкарик,что поделаешь, а если еще и Нарик....
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05.08.2021 13:27 Ответить
Надеюсь все же, что на всех этих умом-одаренных банчил наркотой и прочих гадов для следующей власти статистика уже наберется. В кого не ткни - днище.
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05.08.2021 13:26 Ответить
А чому парламентарії інших країн мають більш людську подобу аніж ви ?
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05.08.2021 13:28 Ответить
Корнієнко про скандали "слуг народу": Це ж не "пансион благородных девиц", депутати - теж люди - Цензор.НЕТ 3123
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05.08.2021 13:32 Ответить
А эту сборную все знают, они тусуются на вокзале и пристают к людям с просьбой погадать.
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05.08.2021 16:12 Ответить
Депутаты - тоже люди. © Корнієнко
Як і преЗЕдент...

Корнієнко про скандали "слуг народу": Це ж не "пансион благородных девиц", депутати - теж люди - Цензор.НЕТ 3306
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05.08.2021 13:34 Ответить
- "Я говорю не о чем-то плохом, а, например, личную переписку со своими детьми или женой", Источник: https://censor.net/ru/n3281000 Когда я нахожусь на работе то Во Время работы я не переписываюсь со своими родственниками, не пью самогончик с бутылочки "боржоми", не теребеню яйца,не обсуждаю где как и с кем я сегодня буду отдыхать,я бл****Ь раб отаю! Слуга урррода блллл...!!*******!!!
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05.08.2021 13:37 Ответить
Так зекретины за анал и про корабельных сосен со своими детьми переписки ведут,а может у своих мам бабло за голосование требуют?шайка моральных уродов,а не партейка
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05.08.2021 13:42 Ответить
Депутаты не просто люди. Это публичные личности. Их поведение должно соответствовать буличности. И он не имеет права вести себя как простой ханурик дядя Вася за углом.
Вместе с депутатскими полномочиями приходит и депутатская ответственность. А если вы не готовы ее нести, то и полномочий тоже надо лишать.
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05.08.2021 13:53 Ответить
Совсем запутали !?? Так "аристократы" вы или нет? Первая ледя говорит шо вам низя без бала и шьет белые фраки, а лидер зеленых - " пансион для благородных" никто не кончал?? Надо определится, а то одна срамота!
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05.08.2021 13:56 Ответить
"Новость о том, что Тищенко пьет какую-то жидкость из бутылки с надписью "Боржоми", наберет больше просмотров, чем то, что он добился принятия какого-то законопроекта."

Всё дело в том, что он это делает через дупу, как и всё, что исходит от зебилов:
Корнієнко про скандали "слуг народу": Це ж не "пансион благородных девиц", депутати - теж люди - Цензор.НЕТ 3686
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05.08.2021 13:58 Ответить
Следующие зепутаты перед отправкой в Раду:
Корнієнко про скандали "слуг народу": Це ж не "пансион благородных девиц", депутати - теж люди - Цензор.НЕТ 846
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05.08.2021 14:24 Ответить
Пансион тупорылых плядей - моносброд зеленского в раде
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05.08.2021 13:58 Ответить
Да, это больше похоже на притон и блатхату!!!
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05.08.2021 14:26 Ответить
...а пансіон дебільних козлів, хай простять мене тварини.
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05.08.2021 14:31 Ответить
сборище скотов...какие люди?
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05.08.2021 14:43 Ответить
Корниенко, но ТАК позориться как вы, еще ни одна партия, за 30 лет, в Украине не позорилась.

А знаете почему? Не потому что вы про сосну, а дурачок Арахамия про ядерный шантаж. А потому что тот, кто вас набирал, он в должности Президента имел глупость сказать - "Я не лох, мне 42 года"!

Понимаете Корниенко, это не дно, это ДНИЩЕ
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05.08.2021 15:11 Ответить
Вот это д-да! Депутаты тоже люди... Да нахера нам такие депутаты???
Всё, это уже ниже плинтуса
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05.08.2021 15:13 Ответить
І у психіатричній лікарні теж люди. Може вам туди, зелені?
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05.08.2021 15:38 Ответить
Стадо зебанутых дебилов нельзя отнести к людям. Зебилизм головного мозга - неизлечимая болезнь. При вскрытии черепа одного такого зебанька было обнаружено, что у него вместо мозга какая-то зеленая субстанция, пахнущая фекалиями.
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05.08.2021 16:08 Ответить
Какие люди? дебилы-мартышки с воображаемой бомбой под мышкой?
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05.08.2021 16:31 Ответить
Іноді жувати краще, ніж говорити. Якби корнієнко керувалось цим простим принципом, то виглядало б хоча б не повним идийотом.
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05.08.2021 16:43 Ответить
Когда смотриш на это чучело,то сразу приходит в
голову мысля,что воно на городi "виглядало би лiпше"
все бы вредители убежали бы сразу.
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05.08.2021 18:52 Ответить
Але ж і не зборище босоти, гопників і урок.
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05.08.2021 20:57 Ответить
 
 