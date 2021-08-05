Корниенко о скандалах "слуг народа": Это же не "пансион благородных девиц", депутаты - тоже люди

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал поведение нардепов монобольшинства в сессионном зале.

Об этом Корниенко заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Это же не "пансион благородных девиц". Мы же все взрослые люди. Они понимают, что делают. Конечно, есть определенное общественное осуждение. Если депутат более или менее к нему прислушивается, то делает выводы. Вы же помните, что я тоже попал в медийную ситуацию, после чего год был "главным сексистом страны". Но сделал выводы", - рассказал нардеп.

По его словам, "депутаты - тоже люди".

"Знаете, на что бы я обратил внимание? Такими скандальчиками наши СМИ больше тяготеют к форме. У нас основной поток - это интернет-медиа. А здесь, разумеется, главное - кликбейт. Новость о том, что Тищенко пьет какую-то жидкость из бутылки с надписью "Боржоми", наберет больше просмотров, чем то, что он добился принятия какого-то законопроекта. Но нужно за формой не терять смысл", - подчеркнул Корниенко.

"Конечно, мы никогда не можем быть застрахованными от каких хайповых историй, в частности в сессионном зале. Но по тем же перепискам есть большие вопросы, потому что, действительно, нарушаются права депутатов. Мы выясняли в европейских странах, как это происходит у них. Не так демократично, как у нас - там нельзя просто сесть на балкончик и перефоткать всех фотоаппаратом с длинным объективом. А мы имеем такую ​​политическую культуру - находимся полностью "под колпаком". Поэтому выходят наружу определенные истории, о которых, возможно, депутаты не хотели, чтобы все знали. Я говорю не о чем-то плохом, а, например, личную переписку со своими детьми или женой", - добавил парламентарий.

Интервью с главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко читайте здесь.

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