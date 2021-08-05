Корниенко о скандалах "слуг народа": Это же не "пансион благородных девиц", депутаты - тоже люди
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко прокомментировал поведение нардепов монобольшинства в сессионном зале.
Об этом Корниенко заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Это же не "пансион благородных девиц". Мы же все взрослые люди. Они понимают, что делают. Конечно, есть определенное общественное осуждение. Если депутат более или менее к нему прислушивается, то делает выводы. Вы же помните, что я тоже попал в медийную ситуацию, после чего год был "главным сексистом страны". Но сделал выводы", - рассказал нардеп.
По его словам, "депутаты - тоже люди".
"Знаете, на что бы я обратил внимание? Такими скандальчиками наши СМИ больше тяготеют к форме. У нас основной поток - это интернет-медиа. А здесь, разумеется, главное - кликбейт. Новость о том, что Тищенко пьет какую-то жидкость из бутылки с надписью "Боржоми", наберет больше просмотров, чем то, что он добился принятия какого-то законопроекта. Но нужно за формой не терять смысл", - подчеркнул Корниенко.
"Конечно, мы никогда не можем быть застрахованными от каких хайповых историй, в частности в сессионном зале. Но по тем же перепискам есть большие вопросы, потому что, действительно, нарушаются права депутатов. Мы выясняли в европейских странах, как это происходит у них. Не так демократично, как у нас - там нельзя просто сесть на балкончик и перефоткать всех фотоаппаратом с длинным объективом. А мы имеем такую политическую культуру - находимся полностью "под колпаком". Поэтому выходят наружу определенные истории, о которых, возможно, депутаты не хотели, чтобы все знали. Я говорю не о чем-то плохом, а, например, личную переписку со своими детьми или женой", - добавил парламентарий.
Интервью с главой партии "Слуга народа" Александром Корниенко читайте здесь.
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Выращенные на квартальных шутках "какаяразница", "лишь бы не Порох", довыбирались до сегодняшнего *******.
Но самое забавное, что эти чудилы продолжают делать вид, что они не при делах, что их шаровары белые, а не в зеленом дерьме.
Так что после смены власти, первым делом необходимо запретить "95 квартал", как организацию которая извращает политическую культуру, что само по себе несет угрозу целостности Украины.
Чтобы больше было не возможно одной галочкой в бюллетене спецслужбы Украины, которые проводили успешные спец.операции на оккупированных территориях - гордость Украины, превратить в шапито "95 квартала".
Иван Лютый
Судя по "рейтингам", ваш ЛОХторат ВСЕ УСТРАИВАЕТ!!!
Давай еще затяни мантру,что "все мы люди и имеем право на ошибку".
Любитель корабельных сосен.ПНХ.
Бидло, яке було нічим, а тепер вирішило, що вони боги...
Як і преЗЕдент...
Вместе с депутатскими полномочиями приходит и депутатская ответственность. А если вы не готовы ее нести, то и полномочий тоже надо лишать.
Всё дело в том, что он это делает через дупу, как и всё, что исходит от зебилов:
А знаете почему? Не потому что вы про сосну, а дурачок Арахамия про ядерный шантаж. А потому что тот, кто вас набирал, он в должности Президента имел глупость сказать - "Я не лох, мне 42 года"!
Понимаете Корниенко, это не дно, это ДНИЩЕ
Всё, это уже ниже плинтуса
голову мысля,что воно на городi "виглядало би лiпше"
все бы вредители убежали бы сразу.