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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Оккупанты осудили на 8 месяцев экс-главу Судакского Меджлиса Аметова за хранение антикварного оружия

Оккупанты осудили на 8 месяцев экс-главу Судакского Меджлиса Аметова за хранение антикварного оружия

Подконтрольный России суд в Судаке признал крымскотатарского активиста Ильвера Аметова виновным в незаконном приобретении и хранении антикварного оружия, которое он коллекционировал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Аметову назначили в качестве наказания 8 месяцев ограничения свободы. Ему запрещено выезжать из Судака и выходить из дома ночью, сообщила омбудсмен Людмила Денисова. Он также обязан регулярно отмечаться в местном отделе российского МВД.

Отмечается, что российский прокурор требовал для Аметова как наказание десять месяцев ограничения, тогда как защита отмечала, что в Аметова не было преступного умысла и он не скрывал ни от кого запрещенные для гражданского использования предметы, а наоборот - демонстрировал их в своем музее.

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"Решение "суда" является еще одним примером преследования за участие в Меджлисе, поскольку до оккупации Ильвер Аметов был членом представительного органа крымскотатарского народа. Российская Федерация восьмой год преследует по надуманным обвинениям крымских татар, в нарушение статьи 10 Европейской конвенции о защите прав человека. Игнорируя требование Международного суда ООН о снятии запрета на деятельность Меджлиса, государство-оккупант продолжает практику позорных "судилищ" - репрессий против крымскотатарского народа", - прокомментировала приговор Денисова в фейсбуке.

Напомним, что Аметов был главой Судакского регионального меджлиса.

В 2016 году оккупационные власти РФ запретили деятельность Меджлиса крымскотатарского народа, признав его экстремистской организацией.

Крым (26371) Меджлис (810) репрессии (2766)


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Топ комментарии
+2
Виїзджати з міста і регулярно відмічатися в мусарні. Це не стрес?
Обшук - не стрес? Суд- не стрес, для літньої людини?
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05.08.2021 13:49
+2
А видучення колекції- для колекціонера шок.
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05.08.2021 13:54
+2
Зачем наркоманов обижаешь?Это обычный коцап😂
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05.08.2021 13:59
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Ятаган нашли наверное.
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05.08.2021 13:13 Ответить
Нічого, у ублюдків, святого. Літній людині 8 місяців ні за що.
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05.08.2021 13:21 Ответить
Виїзджати з міста і регулярно відмічатися в мусарні. Це не стрес?
Обшук - не стрес? Суд- не стрес, для літньої людини?
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05.08.2021 13:49 Ответить
А видучення колекції- для колекціонера шок.
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05.08.2021 13:54 Ответить
Ти чьо, наркаман чтолє?
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05.08.2021 13:55 Ответить
Зачем наркоманов обижаешь?Это обычный коцап😂
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05.08.2021 13:59 Ответить
пусть кухонное зарывают..- скоро и за вилку в рахе срок реала
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05.08.2021 14:59 Ответить
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05.08.2021 21:21 Ответить
 
 