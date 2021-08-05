Минздрав сформировал запас ПЦР-тестов и средств индивидуальной защиты на 3 месяца, - главный санврач Кузин
Сейчас в Украине сформирован запас ПЦР-тестов на определение коронавируса. Его должно хватить минимум на три месяца работы.
Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин "Украинскому радио", передает Цензор.НЕТ.
По его словам, правительство ожидает в течение августа 4 миллиона доз ПЦР-тестов, которые будут расформированы по территории Украины.
"Сейчас сформирован запас ПЦР-тестов, как минимум на 3 месяца работы и точно так же, на уровне каждой больницы, сформирован запас средств индивидуальной защиты, которого хватит на 3 месяца. Происходит обновление клинических протоколов", - сказал Кузин.
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за Ігоря Кузіна,
в Ігоря Кузіна -
запас ПЦР тестів!