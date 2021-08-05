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Минздрав сформировал запас ПЦР-тестов и средств индивидуальной защиты на 3 месяца, - главный санврач Кузин

Минздрав сформировал запас ПЦР-тестов и средств индивидуальной защиты на 3 месяца, - главный санврач Кузин

Сейчас в Украине сформирован запас ПЦР-тестов на определение коронавируса. Его должно хватить минимум на три месяца работы.

Об этом заявил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин "Украинскому радио", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, правительство ожидает в течение августа 4 миллиона доз ПЦР-тестов, которые будут расформированы по территории Украины.

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"Сейчас сформирован запас ПЦР-тестов, как минимум на 3 месяца работы и точно так же, на уровне каждой больницы, сформирован запас средств индивидуальной защиты, которого хватит на 3 месяца. Происходит обновление клинических протоколов", - сказал Кузин.

Автор: 

Минздрав (4899) Игорь Кузин (284)


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люди, медперсонал, точно есть? не разбежится ? заплаты медикам платите вовремя?
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05.08.2021 13:29 Ответить
Главное шоб Миша кРадуцкий это все не продал за бугор из гос резерву
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05.08.2021 13:37 Ответить
не ходіть дівчата заміж
за Ігоря Кузіна,
в Ігоря Кузіна -
запас ПЦР тестів!
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05.08.2021 13:32 Ответить
зажигать до утра можно
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05.08.2021 13:34 Ответить
Чтобы продавать онкобольным? Во всяком случае, в полтавском областной онкобольнице тем, кто ложился в стационар, была свидетельницей где-то полмесяца тому, тесты делали за 290 грн. наличкой.
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05.08.2021 14:13 Ответить
Ну уже особнячков после вэлыкого крадивныцтва понатсроили (Юзик пузо от удовольствия чешет)), брэндовых вещичек прикупили, можно и косточку плебсу кинуть!
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05.08.2021 14:37 Ответить
 
 