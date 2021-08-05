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Международные резервы Украины в июле выросли на 2,1% и достигли $28,95 млрд, – НБУ

Международные резервы Украины в июле выросли на 2,1% и достигли $28,95 млрд, – НБУ

Международные резервы Украины по состоянию на 1 августа 2021 года, по предварительным данным, составили $28,951 млрд (в эквиваленте), что на 2,1% больше, чем на начало июля этого года ($27,358 млрд).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, обнародованные в четверг, 5 августа.

"По состоянию на 1 августа 2021 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $28,951 млрд (в эквиваленте). В июле они выросли на 2,1% благодаря, прежде всего, доразмещению правительством еврооблигаций и покупке Нацбанком валюты на межбанковском валютном рынке", – поясняется в сообщении.

Как отмечает Нацбанк, на динамике резервов в июле отразились операции по управлению госдолгом: общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в инвалюте составил $416,9 млн (в эквиваленте).

Уточняется, что $368,9 млн было направлено на обслуживание и погашение облигаций внутреннего госзайма, остаток – на выполнение других обязательств государства в инвалюте.

Вместе с тем валютные поступления в июле в пользу правительства составили $665,8 млн (в эквиваленте), в том числе $525,8 млн – от дополнительного выпуска еврооблигаций, $140 млн – от размещения ОВГЗ.

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Как отмечается, на динамику резервов также повлияли операции НБУ на межбанке. В частности, центробанк пополнил резервы на $188 млн благодаря тому, что в отдельные дни (преимущественно во второй половине месяца) предложение на рынке преобладало над спросом, в частности вследствие активизации продажи валюты отдельными частными и государственными компаниями.

Кроме того, на динамику показателя повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам): в прошлом месяце их стоимость выросла на $156,5 млн (в эквиваленте), свидетельствуют данные Нацбанка.

Как отметил регулятор, по состоянию на 1 августа 2021 года объем международных резервов покрывает 4,1 месяца будущего импорта - этого достаточно для выполнения обязательств Украины, текущих операций правительства и НБУ.

Помимо этого, НБУ уточнил, что чистые международные резервы (ЧМР) Украины в июне выросли на $551 млн, или на 3,1%, – до $18,528 млрд.

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валютный резерв (37) госдолг (453) НБУ (4833) финансы (344)


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Топ комментарии
+4
і зовнішній борг України виріс на рівно на 10 млдр за 2 останні роки.
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05.08.2021 13:39
+3
Ти про те як виріс держборг України?
Так Зеленський уже більше 10 мільярдів нагрібся.
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05.08.2021 13:43
+2
Усе як завжди. Українці працюють, влада і олігархи грабують.
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05.08.2021 13:40
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Правила форума Совет форумчан
Ти про те як виріс держборг України?
Так Зеленський уже більше 10 мільярдів нагрібся.
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05.08.2021 13:43 Ответить
Во первых, вы соврали и при Пете ЗВР выросли примерно на 15 млрд, а при Зеленском на 8 млрд. Официальные данные тут, с графиком и таблицами https://index.minfin.com.ua/ua/finance/assets/ Минфин ЗВР
А во вторых, в самой статье манипуляция
Главное:
1. Забыть про рост внешнего долга и написать только про рост резервов
2. Опубликовать данные до сентября, на который как раз приходится выплата по долгам (в сентябре картина по ЗВР будет не такая радужная)
Манипуляцию видно, если посмотреть соотношение госдог/ВВП, который вырос до 60% по сравнению с Петиными 50%. Это также для нас любезно посчитал минфин https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/ тут
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05.08.2021 14:05 Ответить
Был 15 в 2014 после выплаты гос долга в 2015 Яныка и начала войны осталось 5 и отдал с 20 + деньги МВФ и фин помощь международных доноров = 25. Чмо ты зеленое, сколько врать будешь как и твоя сопля зелёная? Дегенерат ЗЕ Міжнародні резерви України в липні зросли на 2,1% і досягли $28,95 млрд, - НБУ - Цензор.НЕТ 969
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05.08.2021 15:03 Ответить
Оно считает, что деньги с того минимума 5 млрд. до 20 с которых стартовал Клоун, появились из ниоткуда. Нет, я бы еще понял, если бы в падении до 5, был виноват Порошенко, ибо справедливости ради, когда он начал было 17 млрд.
Но нужно помнить, что падение началось еще при Овоще, когда он пытался удержать "доллар по 8", естественно МВФ под такое денег не давало, ЗВР начали проседать, тогда он пошел за баблом в Рашку.... Думаю что было после этого напоминать не надо! А потом война и бегство капитала! Порошенко тогда договорился с МВФ но ЗВР продолжило падать! Падение остановилось когда фактически остановили Рашку и бегство капитала прекратилось. Так что как по мне отсчитывать именно с той "ямы" в 2015 более чем справедливо!!!!
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05.08.2021 15:37 Ответить
Так а зачем нам тогда кредиты МВФ? Забрать бабло у нац банка и поделить!!!
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05.08.2021 13:35 Ответить
так це і є кридитні гроші. Напечатали облігацій - продали державні запозичення, виручені гроші поклали в резерви Нацбанку. Економіка як падала так і падає.
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05.08.2021 13:43 Ответить
Зрада? Перемога? Кто в курсе?
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05.08.2021 13:36 Ответить
Зрадопереміга, №97
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05.08.2021 13:39 Ответить
А как ты это проверишь? Ну написали бы они,что имеют сто лярдов и чё,как оно повлияет на твоё благосостояние,пенсию тебе на 30грн поднимут и автоматически цену на электричество в два раза.Зрада,перемога?Нет,просто жиды.
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05.08.2021 13:40 Ответить
Усе як завжди. Українці працюють, влада і олігархи грабують.
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05.08.2021 13:40 Ответить
А зовнішній борг на скільки? А ціни, тарифи...? Чергове шоу 95-го кварталу, от що то таке, пілять.
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05.08.2021 13:44 Ответить
Африка.
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05.08.2021 14:09 Ответить
і зовнішній борг України виріс на рівно на 10 млдр за 2 останні роки.
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05.08.2021 13:39 Ответить
А за семь месяцев 2021г украинцы продали валюты на 2 млрд.дол. больше, чем купили. Конец эпохи бедности!!
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05.08.2021 13:47 Ответить
Пока Зеленский размышляет над суммой отката с 100-миллиардного подарка олигархам, в казне государства (ЕКР) "кот наплакал" меньше 10 млрд. гривен... Впрочем как говорит Попандопуло в составе правительства Шмыгаля (министр финансов Марченко) " ... мы себе еще нарисуем ОВГЗ". (с)
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05.08.2021 13:56 Ответить
У Польщі резерви у п'ять разів більше.
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05.08.2021 14:09 Ответить
При Порошенко уже б были 35$(
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05.08.2021 14:12 Ответить
 
 