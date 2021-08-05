Международные резервы Украины в июле выросли на 2,1% и достигли $28,95 млрд, – НБУ
Международные резервы Украины по состоянию на 1 августа 2021 года, по предварительным данным, составили $28,951 млрд (в эквиваленте), что на 2,1% больше, чем на начало июля этого года ($27,358 млрд).
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины, обнародованные в четверг, 5 августа.
"По состоянию на 1 августа 2021 года международные резервы Украины, по предварительным данным, составили $28,951 млрд (в эквиваленте). В июле они выросли на 2,1% благодаря, прежде всего, доразмещению правительством еврооблигаций и покупке Нацбанком валюты на межбанковском валютном рынке", – поясняется в сообщении.
Как отмечает Нацбанк, на динамике резервов в июле отразились операции по управлению госдолгом: общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в инвалюте составил $416,9 млн (в эквиваленте).
Уточняется, что $368,9 млн было направлено на обслуживание и погашение облигаций внутреннего госзайма, остаток – на выполнение других обязательств государства в инвалюте.
Вместе с тем валютные поступления в июле в пользу правительства составили $665,8 млн (в эквиваленте), в том числе $525,8 млн – от дополнительного выпуска еврооблигаций, $140 млн – от размещения ОВГЗ.
Как отмечается, на динамику резервов также повлияли операции НБУ на межбанке. В частности, центробанк пополнил резервы на $188 млн благодаря тому, что в отдельные дни (преимущественно во второй половине месяца) предложение на рынке преобладало над спросом, в частности вследствие активизации продажи валюты отдельными частными и государственными компаниями.
Кроме того, на динамику показателя повлияла переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам): в прошлом месяце их стоимость выросла на $156,5 млн (в эквиваленте), свидетельствуют данные Нацбанка.
Как отметил регулятор, по состоянию на 1 августа 2021 года объем международных резервов покрывает 4,1 месяца будущего импорта - этого достаточно для выполнения обязательств Украины, текущих операций правительства и НБУ.
Помимо этого, НБУ уточнил, что чистые международные резервы (ЧМР) Украины в июне выросли на $551 млн, или на 3,1%, – до $18,528 млрд.
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Так Зеленський уже більше 10 мільярдів нагрібся.
А во вторых, в самой статье манипуляция
Главное:
1. Забыть про рост внешнего долга и написать только про рост резервов
2. Опубликовать данные до сентября, на который как раз приходится выплата по долгам (в сентябре картина по ЗВР будет не такая радужная)
Манипуляцию видно, если посмотреть соотношение госдог/ВВП, который вырос до 60% по сравнению с Петиными 50%. Это также для нас любезно посчитал минфин https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/ тут
Но нужно помнить, что падение началось еще при Овоще, когда он пытался удержать "доллар по 8", естественно МВФ под такое денег не давало, ЗВР начали проседать, тогда он пошел за баблом в Рашку.... Думаю что было после этого напоминать не надо! А потом война и бегство капитала! Порошенко тогда договорился с МВФ но ЗВР продолжило падать! Падение остановилось когда фактически остановили Рашку и бегство капитала прекратилось. Так что как по мне отсчитывать именно с той "ямы" в 2015 более чем справедливо!!!!