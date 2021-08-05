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Украинка Терлюга гарантировала себе медаль, выйдя в полуфинал турнира по карате на Олимпиаде-2020
Украинка Анжелика Терлюга провела четвертый поединок Олимпийских игр в карате (весовая категория до 55 кг) и с первого места вышла в полуфинал турнира на Олимпиаде в Токио.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В первом поединке украинка победила Садву Сайед из Египта - 1:0. Во втором - сошлась с Молдир Жангбырбай из Казахстана - 4:4.
Третий поединок Терлюги с Беттиной Планк из Австрии также завершился ничьей - 0:0.
В схватке с японкой Михо Мияхарой украинка одержала победу - 4:0.
Таким образом, Терлюга себе гарантировала как минимум бронзовую медаль.
Полуфинал пройдет сегодня.
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+8 Александр Чуднивец #474549
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мордобой не моя парафия,но по моему,два бронзовых призёра,это больше чем идиотизм.
Просто не пиши про речі, у яких не розбираєшся.
я КМС по гребле на каноэ,но по ипалу могу дать тоже неплохо!
пока,членоголовый.
кстати,научись правильно произносить то,чем ты якобы занимаешься.
и потом,в 40 лет,люди уже обретают семью,детей,профессию...а ты всё как малолетний дебил в мордобой играешь.
Так ****/й жити у той зоопарк, у якому народився. Що ти в України робиш?
- Ккья-а-а !
До речі, кілька років тому Терлюга була найкращою каратекою світу у своїй вазі. Вона невипадкова людина у жіночому карате.
І я писав за цю таблицю:
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