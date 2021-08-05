Украинка Терлюга гарантировала себе медаль, выйдя в полуфинал турнира по карате на Олимпиаде-2020

Украинка Анжелика Терлюга провела четвертый поединок Олимпийских игр в карате (весовая категория до 55 кг) и с первого места вышла в полуфинал турнира на Олимпиаде в Токио.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В первом поединке украинка победила Садву Сайед из Египта - 1:0. Во втором - сошлась с Молдир Жангбырбай из Казахстана - 4:4.

Третий поединок Терлюги с Беттиной Планк из Австрии также завершился ничьей - 0:0.

В схватке с японкой Михо Мияхарой украинка одержала победу - 4:0.

Таким образом, Терлюга себе гарантировала как минимум бронзовую медаль.

Полуфинал пройдет сегодня.

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