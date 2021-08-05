Умер шестой шахтер, пострадавший при взрыве на шахте в Донецкой области, - Волынец

В больнице Краматорска (Донецкая обл.) скончался шестой горняк, пострадавший в результате взрыва в шахтоуправлении "Покровское" 31 июля.

Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, нардеп "Батькивщины" Михаил Волынец, передает Цензор.НЕТ.

"Из больницы Краматорска сообщили о смерти еще одного горняка. В 12:20 остановилось сердце шестого шахтера, пострадавшего в результате взрыва на шахте "Покровское", - написал Волынец.

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Напомним, 31 июля на шахте в поселке Удачное Покровского района произошел взрыв. Один горняк погиб, еще 9 с ожогами разной степени попали в больницы. Позже число погибших увеличилось до трех. В ночь с 4 на 5 августа в ожоговом отделении больницы Краматорска ночью умерли еще двое шахтеров, находившихся на месте взрыва в шахте "Покровское".