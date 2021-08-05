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Умер шестой шахтер, пострадавший при взрыве на шахте в Донецкой области, - Волынец

Умер шестой шахтер, пострадавший при взрыве на шахте в Донецкой области, - Волынец

В больнице Краматорска (Донецкая обл.) скончался шестой горняк, пострадавший в результате взрыва в шахтоуправлении "Покровское" 31 июля.

Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины, нардеп "Батькивщины" Михаил Волынец, передает Цензор.НЕТ.

"Из больницы Краматорска сообщили о смерти еще одного горняка. В 12:20 остановилось сердце шестого шахтера, пострадавшего в результате взрыва на шахте "Покровское", - написал Волынец.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Количество погибших от взрыва на шахте в Донецкой области увеличилось до пяти: в больнице умерли еще двое шахтеров, - Волынец

Умер шестой шахтер, пострадавший при взрыве на шахте в Донецкой области, - Волынец 01

Напомним, 31 июля на шахте в поселке Удачное Покровского района произошел взрыв. Один горняк погиб, еще 9 с ожогами разной степени попали в больницы. Позже число погибших увеличилось до трех. В ночь с 4 на 5 августа в ожоговом отделении больницы Краматорска ночью умерли еще двое шахтеров, находившихся на месте взрыва в шахте "Покровское".

Автор: 

взрыв (6728) Волынец Михаил (158) смерть (9214) шахта (960) шахтеры (655) Донецкая область (9557)


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Топ комментарии
+11
Умер шестой шахтер, пострадавший при взрыве на шахте в Донецкой области, - Волынец - Цензор.НЕТ 9046
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05.08.2021 13:50
+11
Мовчить презік.
Мовчать менеджери Метінвесту Ахмєта, якому належить шахта.

https://twitter.com/GrishaSilence @GrishaSilence

час назад в ожоговом отделении больницы Краматорска умер шестой шахтер.
Метинвесту по…й,
они готовят праздничный концерт на День города.
Власти Покровска, где вода дается 8 часов в сутки, потратит 2 млн гривен, чтобы привезти на День шахтера группу Мозги и Мирзояна
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05.08.2021 13:56
+7
Первое заседание СНБО новоиспеченный преЗЕк созвал после взрыва на шахте во Львовской области с гибелью двоих горняков. На их похороны кодло молодых реформаторов во главе с Зе и Богданом ехало и весело фотографировалось с шаурмой во ртах. А на СНБО Зеля сурово наступил брови и сообщил, что принятые им меры раз и навсегда остановили катастрофы на шахтах, которые развела предыдущая злочинная власть.
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05.08.2021 14:24
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Умер шестой шахтер, пострадавший при взрыве на шахте в Донецкой области, - Волынец - Цензор.НЕТ 9046
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05.08.2021 13:50 Ответить
Мовчить презік.
Мовчать менеджери Метінвесту Ахмєта, якому належить шахта.

https://twitter.com/GrishaSilence @GrishaSilence

час назад в ожоговом отделении больницы Краматорска умер шестой шахтер.
Метинвесту по…й,
они готовят праздничный концерт на День города.
Власти Покровска, где вода дается 8 часов в сутки, потратит 2 млн гривен, чтобы привезти на День шахтера группу Мозги и Мирзояна
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05.08.2021 13:56 Ответить
А что говорить, кроме соболезнований? Слова хриплого как-то вернут людей? Наоборот даже хорошо, что он молчит, в последнее время он такую чушь молотит, что уж пусть лучше не хайпует на трагедии.
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05.08.2021 18:41 Ответить
Первое заседание СНБО новоиспеченный преЗЕк созвал после взрыва на шахте во Львовской области с гибелью двоих горняков. На их похороны кодло молодых реформаторов во главе с Зе и Богданом ехало и весело фотографировалось с шаурмой во ртах. А на СНБО Зеля сурово наступил брови и сообщил, что принятые им меры раз и навсегда остановили катастрофы на шахтах, которые развела предыдущая злочинная власть.
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05.08.2021 14:24 Ответить
Зеленский уже не новоиспеченный) Ну и потом, все наши президенты - лицемеры. Достойных, настоящих еще не было... может, когда-то и будет)
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05.08.2021 18:49 Ответить
боже, что ж это такое..., я помню в Донецке до войны был крутой ожоговый центр с крутым оборудованием, где оно теперь все..., это большая катастрофа и жертв много..., надо объявить день траура хотя бы на региональном уровне...
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05.08.2021 14:32 Ответить
Там половину под ковид отвели. В прошлом сезоне. Техника после 12-го года не обновлялась, как и здания.
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05.08.2021 19:15 Ответить
Мои соболезнования. К сожалению, профессия шахтёра всегда граничила и, пожалуй, будет граничить с рисками. Очень жаль людей. Безумно...
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05.08.2021 18:40 Ответить
В Англии, когда устали жалеть людей, взяли и позакрывали все угольные шахты. Правда там еще сыграли роль массовые протесты и забастовки, вплоть до применения оружия. Но Тетчер сказала и сделала.)))
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05.08.2021 19:37 Ответить
Ради приличия я-бы и про медицину упомянул постреформутную. Как в анекдоте -
-С реформой медицины ознакомился. Все нормально и просто. Активированный уголь в тумбочке, а оборудование в соседней области.
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05.08.2021 19:35 Ответить
Значить, опіки люди отримали дуже великі. Сильно постраждали.
Боляче. Глибокі співчуття рідним.
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05.08.2021 20:41 Ответить
 
 