РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10902 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 284 23

Ситуация с коронавирусом ухудшается в каждой области, новая вспышка возможна где угодно, - Кузин

Ситуация с коронавирусом ухудшается в каждой области, новая вспышка возможна где угодно, - Кузин

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что ситуация с коронавирусом ухудшается на всей территории Украины, поэтому новая вспышка может начаться где угодно.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире "Украинского радио".

"Ситуация сейчас по всей стране постепенно ухудшается. Каждый день мы видим плюс 10-15 новых случаев заболевания. На самом деле, эта ситуация - довольно рискованная, ведь ситуация ухудшается в каждой области страны, и вспышку можно ожидать не только в отдельных областях, а где угодно. Относительно штамма дельта, то несколько недель назад мы говорили о 17 случаях. Сейчас официально подтвержденных 147 случаев на уровне страны. То есть штамм находится на территории Украины и распространяется", - сказал Кузин.

Наибольшее распространение дельта-штамма зафиксировано в Волынской, Одесской, Тернопольской областях, Черновцах и Киеве.

"Сейчас эти места дают наибольший процент положительных случаев этого штамма. Каковы его особенности? Действительно, он распространяется быстрее, чем обычный вирус. Также он чаще приводит к госпитализации", - сказал Кузин.

Читайте также: Украина поздно начала кампанию по вакцинации от COVID-19, - главный санврач Кузин

Он добавил, что стремительного подъема заболеваемости коронавирусом и переполненных больниц еще можно избежать, если активизировать вакцинацию населения.

"Вакцинация защищает от "Дельты". Имеются единичные сообщения о снижении эффективности вакцины, но это снижение не является существенным. Даже при вспышке "Дельты" в разных странах, вакцинированные люди не попадали в больницы, и странам с должным уровнем вакцинации удалось избежать такой экстранагрузки именно на систему здравоохранения", - сказал он.

"Вакцинация - не единственный путь борьбы с коронавирусом, но он является самым эффективным сейчас. Также положительно работает и физическое дистанцирование и ношение масок, и обработка рук антисептиком. Поэтому эти меры профилактики должны быть применены, если человек будет посещать определенные массовые мероприятия или массовые скопления людей. Я советовал бы людям, которые работают в сфере обслуживания, или деятельность которых связана с частыми контактами с людьми, придерживаться этих правил, чтобы обезопасить себя", - добавил Кузин.

Напомним, что вчера, 4 августа, впервые почти за два месяца в Украине зафиксировали более тысячи суточных случаев коронавируса.

Заболеваемость COVID-19 в Украине растет уже три недели. Существует угроза возникновения "взрывных темпов" такого роста - как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма дельта.

При этом полностью вакцинированы только 5% населения страны.

Читайте также: Минздрав сформировал запас ПЦР-тестов и средств индивидуальной защиты на 3 месяца, - главный санврач Кузин

карантин (16729) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
Шото както много вдруг стало этого кузина.
показать весь комментарий
05.08.2021 14:03
+5
У нас, я вижу, уже традиция такая становится у Главсанврачей: нести бред на всю страну. Вместо того чтобы заниматься прямыми должностными обязанности.
показать весь комментарий
05.08.2021 14:10
+4
сначала должен отгромыхать парад,должно быть поделено бабло,а ковид только после 24-го.
показать весь комментарий
05.08.2021 14:05
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Шото както много вдруг стало этого кузина.
показать весь комментарий
05.08.2021 14:03 Ответить
У нас, я вижу, уже традиция такая становится у Главсанврачей: нести бред на всю страну. Вместо того чтобы заниматься прямыми должностными обязанности.
показать весь комментарий
05.08.2021 14:10 Ответить
Пипл хавает,Кузин,насыпай исчьо
показать весь комментарий
05.08.2021 14:16 Ответить
сначала должен отгромыхать парад,должно быть поделено бабло,а ковид только после 24-го.
показать весь комментарий
05.08.2021 14:05 Ответить
часу майже не лишилося , щоб обрати на якому човні далі плити
Ситуация с коронавирусом ухудшается в каждой области, новая вспышка возможна где угодно, - Кузин - Цензор.НЕТ 8904
показать весь комментарий
05.08.2021 14:06 Ответить
Всё по расписанию!
показать весь комментарий
05.08.2021 14:06 Ответить
Обращаю внимание! зэбаранам и пiд-рашкам НЕ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ни при каких обстоятельствах! Ничем!
показать весь комментарий
05.08.2021 14:09 Ответить
А вони і так проти вакцинації! Дивися відео тут: "https://censor.net/ru/photo_news/3279373/v_kieve_proshel_krestnyyi_hod_upts_mp_videofotoreportaj_obnovleno"
показать весь комментарий
05.08.2021 14:12 Ответить
Так это ж то шо надо!!!
показать весь комментарий
05.08.2021 14:15 Ответить
Тебе би забанити... Бо поруч з ними лягають невинуваті - ті кого вони позаражували, відвідуючи людні місця вдома: базари, супермаркети, присутні місця, черги (навіть в медзакладах), тощо.
показать весь комментарий
05.08.2021 14:18 Ответить
У всего есть своя цена.
показать весь комментарий
05.08.2021 14:46 Ответить
Кошти, які мали б бути витрачені на ширяння моєї родини прошу переказати на лікування важко хворих дітей та й дорослих - теж.
показать весь комментарий
05.08.2021 14:14 Ответить
А крематорий за тебя кто оплачивать будет?
показать весь комментарий
05.08.2021 14:15 Ответить
От в тім і різниця між нами: я тобі - про людське здоров'я, ти мені - про крематорій.
показать весь комментарий
05.08.2021 14:29 Ответить
Именно - я про здоровье, а ты про антиздоровье
показать весь комментарий
05.08.2021 14:45 Ответить
Интересно какие расценки установлены для областей,чтоб не входить в "красную зону".Это запугивание уже осточертело!Говорите уже прямо,сколько хотите!
показать весь комментарий
05.08.2021 14:12 Ответить
У зеленых хватит мозгов отменить парад и концерт на стадионе? Вряд ли... Откуда у зеленых мозги??? Всё серое вещество ОЧЕНЬ ВЫГОДНО обменяли на зеленое...
показать весь комментарий
05.08.2021 14:12 Ответить
Уровень вакцинации - вот реальная подготовка к очередной волне. В Украине 5%, в Европе - 60-70% и более... А зеленый клоун имеет наглость утверждать, что Украина готова, причём "готова лучше, чем некоторые европ. страны"...
показать весь комментарий
05.08.2021 14:14 Ответить
Дык кагбе переболели минимум 40% уже.
показать весь комментарий
05.08.2021 14:24 Ответить
https://coronavirus.d3.ru/o-rezultatakh-pilotnogo-proekta-po-massovoi-vaktsinatsii-v-ukraine-2182191/ О результатах "пилотного проекта" по массовой вакцинации в Украине

Ситуация с коронавирусом ухудшается в каждой области, новая вспышка возможна где угодно, - Кузин - Цензор.НЕТ 702

В курортном городе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD Моршин Львовской области, в котором в рамках пилотного проекта по максимально широкому охвату населения вакцинацией прививку двумя дозами сделали 66% населения (72,5% - минимум одной дозой) уже полтора месяца (с 20-го июня) не выявлялись новые случаи заболевания.

Население города чуть более 5700 человек, но в городе постоянно циркулирует значительное число туристов, которые посещают бальнеологический курорт.

Более 90% вакцинированных в Моршине получили китайскую вакцину Sinovac (CoronaVac), небольшое число прививок осуществлялено вакцинами AstraZeneca и Pfizer-BioNTech (Comirnaty).
показать весь комментарий
05.08.2021 14:15 Ответить
Нема нічого дивного. https://censor.net/ru/photo_news/3279445/v_krestnom_hode_upts_mp_v_kieve_prinyali_uchastie_bolee_55_tys_chelovek_narusheniyi_ne_zafiksirovano - ті полягали вже. Тепер лягатимуть ті, комго вони нагородили вже вдома.
показать весь комментарий
05.08.2021 14:16 Ответить
Потом Чемпион мира будет опять героически преодолевать последствия
показать весь комментарий
05.08.2021 16:23 Ответить
Мы и не сомневались. Разве можно ожидать от ублюдков и моральных уродов добра?
показать весь комментарий
05.08.2021 19:29 Ответить
 
 