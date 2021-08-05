Минветеранов объявило конкурс на лучший эскиз символа ко Дню памяти защитников Украины

Министерство по делам ветеранов объявляет конкурс на лучший эскиз символа ко Дню памяти защитников Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минветеранов.

Эскиз символа, который будет признан победителем, в дальнейшем будет использоваться в визуальной коммуникации (полиграфическая продукция, наружная реклама, видеоматериалы, нагрудные знаки, монеты, почтовые марки и т.п.) ко Дню памяти защитников Украины на уровне государства.

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Для участия в Конкурсе физические и юридические лица независимо от форм собственности с 10.08.2021 по 07.09.2021 должны подать в Минветеранов заявку на участие почтовыми отправлениями с пометкой "На конкурс" по адресу: 01001, г. Киев, пров. Музейный, 12, а также по электронной почте [email protected] следующие документы (материалы):

- заявление, в котором указываются сведения об авторе (авторах) проекта эскиза, а именно фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес для переписки, номер контактного телефона;

- информацию о том, что представленные на конкурс проекты эскизов не нарушают права интеллектуальной собственности третьих лиц;

- графическое изображение (диаметр - 150 мм) проекту эскиза в цветном и черно-белом вариантах на планшете на твердой основе формата А3, к которому прилагаются растровое (в формате jpeg размером не более 500 Кбайт) и векторное (в форматах eps, ai, cdr ) изображение логотипа на электронных носителях (объяснение в формате MS Word расширение doc, rtf, версия от 97 и выше)

- пояснительную записку (до двух страниц) - описание проекта эскиза, детальное описание проекта эскиза, сопроводительные документы;

- согласие на обработку персональных данных в соответствии с Законом Украины "О защите персональных данных".

Один участник может подать на конкурс несколько проектов (но не более трех).

За соблюдение авторских прав на предложения по поводу лучшего эскиза символа отвечает участник Конкурса.

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Напомним, День памяти защитников Украины отмечают 29 августа, начиная с 2020 года (указ Президента об утверждении памятного дня был подписан 24 августа 2019). До этого дата была неофициальным днем, когда украинцы чтили память погибших Героев российско-украинской войны.