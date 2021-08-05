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Новости
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Литва решила построить четырехметровый забор на границе с Беларусью, а Лукашенко приказал "закрыть каждый метр границы" на юге и западе

Литва решила построить четырехметровый забор на границе с Беларусью, а Лукашенко приказал

В Государственной пограничной службе Литвы планируют отгородиться от Беларуси забором за два года. Стоимость ограждения будет стоить около 150 млн долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Указано, что забор будет установлен на границе не везде. Это объясняют физическими препятствиями, вызванными особенностями ландшафта или водоемов.

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"Бюджет такого проекта может составить 152 млн евро. Речь идет об установлении физического барьера на участке границы длиной 508 километров. Протяженность границы с Беларусью составляет 670 километров",- говорится в сообщении.

По информации ведомства, на границе с Беларусью планируют построить четырехметровую ограду из металлической сварной стержневой сетки, поверх которой будет натянута концертина - используемый военными колючая проволока с острыми лезвиями. Перед забором будет установлена дополнительная линия с этой колючей проволокой.

Тем временем, литовские пограничники за предыдущие сутки завернули на белорусской границе 321 мигранта, которые пытались попасть на территорию Литвы вне пунктов пропуска, пишет "Европейская правда".

Еще 19 человек, которые все же нелегально пересекли границу, задержали. С полуночи 5 августа завернули еще 44 человек.

"Нам нужно как-то управлять ситуацией - мы не можем просто регистрировать этих людей и впоследствии столкнуться с большими проблемами с их поселением и напряжением вокруг этого. Тем более, что это гибридная атака против нашей страны с разными мотивами", - отметила министр внутренних дел Агне Билотайте.

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Вместе с тем, захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничникам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения, в особенности с юга и запада, пишет УНИАН.

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Как вы будете это делать - вот после этого совещания, обсудим, - соберетесь у госсекретаря. Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить. Вот это мы должны сделать. Элементарно", - заявил Лукашенко.

"Не дай бог, они (сопредельные страны. – Ред.) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали (речь о нелегальных мигрантах – Ред.), через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они - тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают", - добавил он.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал в связи со смертью на белорусско-литовской границе гражданина Ирака.

"Ну нацисты и все, чего о них говорить", - заявил Лукашенко.

Напомним, тяжело раненый мужчина был обнаружен в ночь на 4 августа в районе пункта пропуска Бенякони в Беларуси. В Беларуси утверждают, что его якобы "подкинули" с территории Литвы.

Автор: 

Беларусь (7888) граница (5260) Литва (2447) Лукашенко Александр (3611) мигранты (980) нелегалы (452)


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Топ комментарии
+16
Розплідник кремлівської гидоти має бути як щільніше ізольован від цивілізованого світа !!!)))
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05.08.2021 14:27
+11
Ким Чен Лук
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05.08.2021 14:18
+9
Литовцы конечно не финны и эстонцы, долго не думали, всего то месяц и начали нелегалов обратно выдворять. За вторник вернули 180 человек, за вчера 300. И вяликий бяларуский ператрахатель понял что опять попал, арабы без денег и документов это не свядомые белорусы с цветочками для ОМОНа
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05.08.2021 15:41
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Ким Чен Лук
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05.08.2021 14:18 Ответить
Могли б гуманітарно допомогти Литві азовськими крокодилами, але клімат там не той - змерзнуть скотиняки 😂
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05.08.2021 15:01 Ответить
Лайфхак как Бацке перебрасывать нелегалов через 4х метровую стену на территорию Литвы:
Литва решила построить четырех метровый забор на границе с Беларусью, а Лукашенко приказал "закрыть каждый метр границы" на юге и западе - Цензор.НЕТ 7720
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05.08.2021 14:19 Ответить
Пусть одолжат батут у роскосмаса и запускают через поребрик.
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05.08.2021 14:23 Ответить
Нас рать на луку, что он там прогавкал.
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05.08.2021 14:24 Ответить
Мудіщев про північний кордон забув !!!)))
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05.08.2021 14:24 Ответить
нет там уже ни какой границы
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05.08.2021 14:46 Ответить
Північ ,це Латвія ,Північний-захід,це Лієтува !!! Росія,це північний -схід та схід !!!)))
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05.08.2021 15:06 Ответить
ну да , что то не подумал
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05.08.2021 15:09 Ответить
Розплідник кремлівської гидоти має бути як щільніше ізольован від цивілізованого світа !!!)))
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05.08.2021 14:27 Ответить
Литва делает, а что у нас? Что-то не вижу особого рвения власти. Дырявая граница с рашкой и такая же дырявая со стороны Беларуси. Никаких виз.
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05.08.2021 15:33 Ответить
Потрібно і Україні зробити загородження по всьому суходольному периметру країни, тим більше ми в стані війни, назначити Яценюка Главпарканкордон-Україна, і дати йому грошей.
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05.08.2021 18:58 Ответить
По перше кордон має бути в душі у кожного українця!!!))))
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05.08.2021 19:10 Ответить
А где наша стена?Строили...строили....И стена не стоит и никто не сидит.
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05.08.2021 14:52 Ответить
это не нелегалы, а шпионы, судить и по пятнахе лагерей
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05.08.2021 14:57 Ответить
Ну, вот и обрёл черты новый железный занавес
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05.08.2021 15:31 Ответить
Маю досвід у будівництві парканів, Сеня )
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05.08.2021 15:33 Ответить
Литовцы конечно не финны и эстонцы, долго не думали, всего то месяц и начали нелегалов обратно выдворять. За вторник вернули 180 человек, за вчера 300. И вяликий бяларуский ператрахатель понял что опять попал, арабы без денег и документов это не свядомые белорусы с цветочками для ОМОНа
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05.08.2021 15:41 Ответить
Segodnia 361 xotel zajti,ostavili iz nix 19, drugix kulturna vyprosili obratno
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05.08.2021 16:17 Ответить
Потрібно не забор будувати, а стріляти без попередження. Тиждень-другий, і нелегали закінчаться. Хоча одне одному не перешкода.
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05.08.2021 17:25 Ответить
 
 