Литва решила построить четырехметровый забор на границе с Беларусью, а Лукашенко приказал "закрыть каждый метр границы" на юге и западе

В Государственной пограничной службе Литвы планируют отгородиться от Беларуси забором за два года. Стоимость ограждения будет стоить около 150 млн долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Указано, что забор будет установлен на границе не везде. Это объясняют физическими препятствиями, вызванными особенностями ландшафта или водоемов.

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"Бюджет такого проекта может составить 152 млн евро. Речь идет об установлении физического барьера на участке границы длиной 508 километров. Протяженность границы с Беларусью составляет 670 километров",- говорится в сообщении.

По информации ведомства, на границе с Беларусью планируют построить четырехметровую ограду из металлической сварной стержневой сетки, поверх которой будет натянута концертина - используемый военными колючая проволока с острыми лезвиями. Перед забором будет установлена дополнительная линия с этой колючей проволокой.

Тем временем, литовские пограничники за предыдущие сутки завернули на белорусской границе 321 мигранта, которые пытались попасть на территорию Литвы вне пунктов пропуска, пишет "Европейская правда".

Еще 19 человек, которые все же нелегально пересекли границу, задержали. С полуночи 5 августа завернули еще 44 человек.

"Нам нужно как-то управлять ситуацией - мы не можем просто регистрировать этих людей и впоследствии столкнуться с большими проблемами с их поселением и напряжением вокруг этого. Тем более, что это гибридная атака против нашей страны с разными мотивами", - отметила министр внутренних дел Агне Билотайте.

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Вместе с тем, захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко поручил пограничникам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения, в особенности с юга и запада, пишет УНИАН.

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. Как вы будете это делать - вот после этого совещания, обсудим, - соберетесь у госсекретаря. Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить. Вот это мы должны сделать. Элементарно", - заявил Лукашенко.

"Не дай бог, они (сопредельные страны. – Ред.) начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали (речь о нелегальных мигрантах – Ред.), через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они - тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают", - добавил он.

Соответствующее заявление Лукашенко сделал в связи со смертью на белорусско-литовской границе гражданина Ирака.

"Ну нацисты и все, чего о них говорить", - заявил Лукашенко.

Напомним, тяжело раненый мужчина был обнаружен в ночь на 4 августа в районе пункта пропуска Бенякони в Беларуси. В Беларуси утверждают, что его якобы "подкинули" с территории Литвы.