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В Госдуме РФ отреагировали на обращение Зеленского к жителям оккупированного Донбасса: Без России на территории Украины "цивилизации не будет"

В Госдуме РФ отреагировали на обращение Зеленского к жителям оккупированного Донбасса: Без России на территории Украины

В Госдуме РФ прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы жители Донбасса, которые считают себя россиянами, уехали в РФ.

Об этом в Telegram сообщил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, "без России" на территории Украины "цивилизации не будет".

В частности Толстой заявил, что территорию Украины оккупировали.

"Украина в нынешнем виде - в оккупированном, в отрезанном от России не имеет никаких перспектив. Но если ты чувствуешь, что Украина - это часть русской цивилизации, а Киев - мать городов русских, если ты чувствуешь, что ты украинец и знаешь свою историю - будь там, держись. Эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае", - написал он.

Напомним, ранее Зеленский обратился к жителям оккупированного Донбасса, которые считают себя россиянами.

"Я считаю, для будущего своих детей и внуков - ты любишь Россию и считаешь, что ты всю жизнь пребывал на территории Украины, но "чувствовал, что это Россия" и т.д, - если ты так чувствуешь, я считаю, что такой человек должен понять, что ради своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России", - сказал президент Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД РФ хочет, чтобы Зеленский "покаялся перед народом Крыма и Донбасса": Тогда готовы принять его и напомнить вкус рапана

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) россия (95402) Толстой Петр (20) Донбасс (26955)


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Топ комментарии
+80
на примере Абхазии хорошо видна цивилизация по российски В Госдуме РФ отреагировали на обращение Зеленского к жителям оккупированного Донбасса: Без России на территории Украины "цивилизации не будет" - Цензор.НЕТ 8531
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05.08.2021 14:31
+57
Это он там граф Толстой, а здесь он хер простой.
Алексей Гончаренко.
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05.08.2021 14:25
+49
Попугай что-ли? Дешёвый, убогий трюк
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05.08.2021 14:25
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ктое сть это чмо под фамилией - толстой? эта мразь имеет право комментировать слова нашего президента? на кухне все могут, но зачем свсякое дерьмо запускать в инет?
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05.08.2021 16:30 Ответить
Оккупа́ция (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. occupatio - «захват, занятие») в общем случае - занятие https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B вооружёнными силами https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE государства не принадлежащей ему территории, не сопровождающееся обретением https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенитета над ней и осуществляющееся в отсутствие на то воли государства, обладающего суверенитетом над данной территориейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-1 [1] , обычно временное. Оккупацию следует отличать от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F аннексии , акта присоединения государством всей или части чужой территории в одностороннем порядке. Теперь вопрос. Какая страна оккупировала Украину и отрезала от России?
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05.08.2021 16:39 Ответить
Без вяликай расеи многие страны пребывают и развиваются в нормальных условиях и не жалеют о том что им удалось вырваться из удушающих объятий вяликай расеи.
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05.08.2021 16:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BtAlDOG-ktQ Содом Гоморра и Москва
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05.08.2021 17:03 Ответить
Очередная говорящая жопа...
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05.08.2021 17:05 Ответить
русская цивилизация - разобрать сортир на дрова, пожарить на них "шашлык", а срать в ведро и выливать в ближайшие кусты. А потом жаловаться на вонь.
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05.08.2021 17:06 Ответить
Томичи растащили новые деревянные туалеты на дрова. Они продолжают использовать ведра и кусты.

Жители нескольких улиц на Черемошниках разобрали деревянные туалеты на дрова для мангалов во время майских праздников, рассказали в Ленинской администрации. Туалеты были установлены за бюджетные деньги, в этом месте нет центральной канализации. В итоге томичи продолжают использовать ведра и сливают свои отходы в кусты.

Центральная канализация в этом районе отсутствует. Часть жителей самостоятельно оборудовали для своих квартир септики, а для остальных на бюджетные средства были построены новые уличные туалеты.

«На майских праздниках местные жители разобрали новые туалеты на доски и сожгли их в мангалах и кострах. С тех пор снова используют ведра и выливают нечистоты в привычное место под кусты. Совместно с управляющей компанией мы предложили им за свой счет оборудовать здесь выгребную яму, закрыть ее решеткой, чтобы туда не кидали мусор. Стоимость выгребной ямы составляет около 50 тысяч рублей. Но собственники квартир в этих домах посчитали, что им это не нужно, и продолжают пользоваться ведрами. Для решения проблемы мы снова будем просить выделить из городского бюджета средства на обустройство уличных туалетов. Но когда это случится, сказать пока трудно», - рассказал главный специалист жилищно-коммунального отдела администрации Ленинского района.

У Держдумі РФ відреагували на звернення Зеленського до жителів окупованого Донбасу: Без Росії на території України "цивілізації не буде" - Цензор.НЕТ 2542
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05.08.2021 17:23 Ответить
это какой век?
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05.08.2021 17:56 Ответить
21 столiття. 2021 рiк. кiнець липня. вЯлiкiя рассєя-паРаша.))
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05.08.2021 18:18 Ответить
Мне одному кажется, что прежде чем цивилизация в Украине появится через РФ, она должна появится сначала в самой РФ?
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05.08.2021 18:27 Ответить
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05.08.2021 21:37 Ответить
Ото їх плющить як наркомана під час ломки...
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05.08.2021 19:08 Ответить
Знаем мы парашенскую "цивилизацию". Половина параши в деревянных бараках, с шизофреническими "отрядами путина", без туалета. Умойтесь! Грязные руцкие свиньи.
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05.08.2021 19:29 Ответить
Московитам даже сортиры не нужны-разбирают на дрова. Так о чем этот придурок болтает?
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05.08.2021 20:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6tGRHVggsQA&t=3s&ab_channel=PanasAvenger
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05.08.2021 20:42 Ответить
У Держдумі РФ відреагували на звернення Зеленського до жителів окупованого Донбасу: Без Росії на території України "цивілізації не буде" - Цензор.НЕТ 9332
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05.08.2021 20:45 Ответить
У Держдумі РФ відреагували на звернення Зеленського до жителів окупованого Донбасу: Без Росії на території України "цивілізації не буде" - Цензор.НЕТ 3468 він не правий - ней москалі - які проти украінізації населення України і мають чухати в Московію - освоюють та облагорожують майже гіганську територію своєї Московії ! Від Балтійського моря - до Берингового проливу У Держдумі РФ відреагували на звернення Зеленського до жителів окупованого Донбасу: Без Росії на території України "цивілізації не буде" - Цензор.НЕТ 1482

Там роботи - неміряно
Доречі нагадало старий совітський віц : Розподіляють випусників ВУЗу .
1- в Сочі . Випусник викрикує - Слава КПРС !
2- в Ленінград. Випусник викрикує - Слава КПРС !
3- на Камчатку . Випусник викрикує - Слава батюшке царю , что Аляску продал !
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05.08.2021 21:57 Ответить
ПШНХ! И всё
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05.08.2021 22:30 Ответить
толстой - мокшанский фашист и шовинист. идет на х...й семимильными шагами!
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06.08.2021 11:33 Ответить
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