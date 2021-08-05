В Госдуме РФ отреагировали на обращение Зеленского к жителям оккупированного Донбасса: Без России на территории Украины "цивилизации не будет"
В Госдуме РФ прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы жители Донбасса, которые считают себя россиянами, уехали в РФ.
Об этом в Telegram сообщил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, "без России" на территории Украины "цивилизации не будет".
В частности Толстой заявил, что территорию Украины оккупировали.
"Украина в нынешнем виде - в оккупированном, в отрезанном от России не имеет никаких перспектив. Но если ты чувствуешь, что Украина - это часть русской цивилизации, а Киев - мать городов русских, если ты чувствуешь, что ты украинец и знаешь свою историю - будь там, держись. Эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае", - написал он.
Напомним, ранее Зеленский обратился к жителям оккупированного Донбасса, которые считают себя россиянами.
"Я считаю, для будущего своих детей и внуков - ты любишь Россию и считаешь, что ты всю жизнь пребывал на территории Украины, но "чувствовал, что это Россия" и т.д, - если ты так чувствуешь, я считаю, что такой человек должен понять, что ради своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России", - сказал президент Украины.
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Жители нескольких улиц на Черемошниках разобрали деревянные туалеты на дрова для мангалов во время майских праздников, рассказали в Ленинской администрации. Туалеты были установлены за бюджетные деньги, в этом месте нет центральной канализации. В итоге томичи продолжают использовать ведра и сливают свои отходы в кусты.
Центральная канализация в этом районе отсутствует. Часть жителей самостоятельно оборудовали для своих квартир септики, а для остальных на бюджетные средства были построены новые уличные туалеты.
«На майских праздниках местные жители разобрали новые туалеты на доски и сожгли их в мангалах и кострах. С тех пор снова используют ведра и выливают нечистоты в привычное место под кусты. Совместно с управляющей компанией мы предложили им за свой счет оборудовать здесь выгребную яму, закрыть ее решеткой, чтобы туда не кидали мусор. Стоимость выгребной ямы составляет около 50 тысяч рублей. Но собственники квартир в этих домах посчитали, что им это не нужно, и продолжают пользоваться ведрами. Для решения проблемы мы снова будем просить выделить из городского бюджета средства на обустройство уличных туалетов. Но когда это случится, сказать пока трудно», - рассказал главный специалист жилищно-коммунального отдела администрации Ленинского района.
Там роботи - неміряно
Доречі нагадало старий совітський віц : Розподіляють випусників ВУЗу .
1- в Сочі . Випусник викрикує - Слава КПРС !
2- в Ленінград. Випусник викрикує - Слава КПРС !
3- на Камчатку . Випусник викрикує - Слава батюшке царю , что Аляску продал !