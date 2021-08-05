В Госдуме РФ отреагировали на обращение Зеленского к жителям оккупированного Донбасса: Без России на территории Украины "цивилизации не будет"

В Госдуме РФ прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского о том, чтобы жители Донбасса, которые считают себя россиянами, уехали в РФ.

Об этом в Telegram сообщил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, "без России" на территории Украины "цивилизации не будет".

В частности Толстой заявил, что территорию Украины оккупировали.

"Украина в нынешнем виде - в оккупированном, в отрезанном от России не имеет никаких перспектив. Но если ты чувствуешь, что Украина - это часть русской цивилизации, а Киев - мать городов русских, если ты чувствуешь, что ты украинец и знаешь свою историю - будь там, держись. Эта земля все равно будет деоккупирована в любом случае", - написал он.

Напомним, ранее Зеленский обратился к жителям оккупированного Донбасса, которые считают себя россиянами.

"Я считаю, для будущего своих детей и внуков - ты любишь Россию и считаешь, что ты всю жизнь пребывал на территории Украины, но "чувствовал, что это Россия" и т.д, - если ты так чувствуешь, я считаю, что такой человек должен понять, что ради своих детей и внуков уже нужно ехать и искать себе место в России", - сказал президент Украины.

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