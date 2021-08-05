Прохнич не планировал выдвигать никаких требований, он хотел обратить внимание на социальную незащищенность ветеранов, - адвокат Безпалый

Более 20 человек, в числе которых представители общественных организаций и народные депутаты, готовы взять на поруки Владимира Прохнича, который захватил помещение Кабинета Министров и угрожал взорвать гранату.

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ рассказал его адвокат Тарас Безпалый.

"Мы продолжаем получать обращения по этому поводу. Думаю, что поручителей будет больше, – сообщил он. – На данный момент более 20 человек, среди которых народные депутаты, депутаты местных советов, представители общественных организаций, готовы взять его на поруки".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Угрожавшему взорвать гранату в Кабмине Прохничу сообщили о подозрении по трем статьям: решается вопрос об избрании меры пресечения, - прокуратура

Отвечая на вопрос о том, что заставило его подзащитного пойти с гранатой в Кабмин, адвокат сказал, что об этом Прохнич сам подробно расскажет во время судебного заседания, где ему будут избирать меру пресечения. По его словам, он не планировал выдвигать каких-либо конкретных требований, а хотел обратить внимание на проблемы ветеранов.

"Ему не нужны были ни деньги, ни слава, он изначально не планировал выдвигать каких-либо требований. Он просто хотел привлечь внимание к проблематике, связанной с ветеранами, которые возвращаются после службы и тут никому не нужны. Он хотел обратить внимание на социальное неравенство и социальную незащищенность", – говорит Безпалый.

Он также объяснил, что Прохничу никто не заказывал пропуск для входа в Кабмин, он просто зашел в тот подъезд, возле которого в то утро не было охраны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратуру просят направить ветерана Прохнича, который зашел в Кабмин с гранатой, в медучреждение

"Он – участник боевых действий, у него несколько контузий, закрытая черепно-мозговая травма, лечил опухоль в мозге. Поэтому мы подали ходатайство о проведении медицинского обследования и комплексной медицинской экспертизы с целью установления разных заболеваний, а также его психологического состояния, чтобы выяснить, что могло подтолкнуть его к совершению данного преступления", – отметил адвокат.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Прохничу предъявлено подозрение по ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

По словам его адвоката, прокуратура требует для него меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Решение по этому поводу будет принимать Печерский районный суд столицы завтра. Пока время проведения заседания неизвестно.

Напомним, 4 августа мужчина зашел в здание Кабмина и угрожал взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Как оказалось, угрожавшим взорвать гранату в Кабмине оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, у Прохнича в руках была боевая граната. Вместе с тем, он не выдвигал никаких требований. По данному факту будет открыто уголовное производство по четырем статьям, одна из них – самая тяжкая, 147 – захват заложников, которой предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Однако Клименко уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались вести переговоры с Прохничем, заложниками пока называть нельзя.

Глава МВД Денис Монастырский заявил, что Прохничу будет назначена психиатрическая экспертиза.

По словам побратимов Прохнича, у него опухоль: его довела бюрократия.