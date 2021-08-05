Кабмин внесет в ключевые показатели эффективности местной власти лечение инфарктов и инсультов в регионе, - Ляшко

Правительство включит показатели лечения инфарктов и инсультов в ключевые показатели эффективности глав местных государственных администраций, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 24 января 2020 года № 35" правительство утвердило на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сердечно-сосудистые заболевания являются основными причинами смертности и одними из основных факторов инвалидности во всем мире. При таких состояниях крайне важно вовремя вызвать "скорую", а "скорой" - вовремя доставить пациента к месту оказания квалифицированной медицинской помощи. Соответственно правильный маршрут пациента спасает жизни. Разработка и соблюдение этих маршрутов - ответственность местных департаментов здравоохранения", - прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Национальная служба здоровья по Программе медгарантий на 2021 год заключила договоры на лечение инсульта с 238 медицинскими учреждениями на общую сумму более 997 млн грн, на лечение инфаркта - с 67 медучреждениями на общую сумму почти 310 млн грн.