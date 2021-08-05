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Новости
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Кабмин внесет в ключевые показатели эффективности местной власти лечение инфарктов и инсультов в регионе, - Ляшко

Кабмин внесет в ключевые показатели эффективности местной власти лечение инфарктов и инсультов в регионе, - Ляшко

Правительство включит показатели лечения инфарктов и инсультов в ключевые показатели эффективности глав местных государственных администраций, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Соответствующее постановление "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 24 января 2020 года № 35" правительство утвердило на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ  со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сердечно-сосудистые заболевания являются основными причинами смертности и одними из основных факторов инвалидности во всем мире. При таких состояниях крайне важно вовремя вызвать "скорую", а "скорой" - вовремя доставить пациента к месту оказания квалифицированной медицинской помощи. Соответственно правильный маршрут пациента спасает жизни. Разработка и соблюдение этих маршрутов - ответственность местных департаментов здравоохранения", - прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Национальная служба здоровья по Программе медгарантий на 2021 год заключила договоры на лечение инсульта с 238 медицинскими учреждениями на общую сумму более 997 млн грн, на лечение инфаркта - с 67 медучреждениями на общую сумму почти 310 млн грн.

Автор: 

инфаркт (39) медицина (2518) местное самоуправление (256) ОГА (2388) скорая (365) Ляшко Виктор (1364)


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А может спорт нужно розвивать?
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05.08.2021 14:55 Ответить
И ВИЧ внесите. И туберкулез. И гепатиты. И Диабет. И онко.
Ну и целлюлит впридачу!
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05.08.2021 14:59 Ответить
почитал тут коменты и согласен, инсульты лечить не нужно, этому народу мозг ни к чему, удивляет что они настолько безмозглые, что и сердце им ни к чему, может они желают лечить только свои пуканы, но как? без сердца и хотя бы пусть не коры мозга, то хотя бы таламуса?
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05.08.2021 15:11 Ответить
И тем не менее пациенты оплачивают лечение со своего кармана Стандартная отговорка медиков - В настоящее время препараты закончились Покупайте за свой счёт О компенсации речь никто не ведет.
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05.08.2021 16:21 Ответить
 
 