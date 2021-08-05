"Гамма"-штамм коронавируса почти ничем не отличается от "дельта", в Украине его пока нет, - главный санврач Кузин

"Гамма"-штамм коронавируса мало чем отличается от "дельта"-штамма.

Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кузина в Украине пока не выявлены случая "гамма"-штамма коронавируса.

"Штамм "Гамма" практически ничем не будет отличаться от "Дельта". Отличается несколькими мутациями. Они не существенные и не будут приводить к каким-то новым его характеристикам", - отметил главный санврач.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине уже 147 подтвержденных случаев "дельта"-штамма коронавируса.

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