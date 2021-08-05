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"Гамма"-штамм коронавируса почти ничем не отличается от "дельта", в Украине его пока нет, - главный санврач Кузин
"Гамма"-штамм коронавируса мало чем отличается от "дельта"-штамма.
Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.
По словам Кузина в Украине пока не выявлены случая "гамма"-штамма коронавируса.
"Штамм "Гамма" практически ничем не будет отличаться от "Дельта". Отличается несколькими мутациями. Они не существенные и не будут приводить к каким-то новым его характеристикам", - отметил главный санврач.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине уже 147 подтвержденных случаев "дельта"-штамма коронавируса.
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І сказав Він мені: Сталося! Я Альфа й Омега, Початок і Кінець. Хто прагне, тому дармо Я дам від джерела живої води.
Детальніше про схему розпилу державних грошей під прикриттям "великого будівництва" читайте в статті https://zn.ua/ukr/author/yuriy-nikolov Юрія Ніколова https://zn.ua/ukr/macrolevel/pid-omoforom-zelenskoho-z-shefirom.html "Під омофором Зеленського з Шефір"
https://zn.ua/ukr/POLITICS/36-miljardiv-z-kovidnoho-fondu-osvojiv-dorozhnij-kartel-eksradnik-jermaka.html
Такое впечатление что эти штаммы кто-то просто продуцирует присваивая именя греческого алфавита