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Новости Коронавирус и карантин
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"Гамма"-штамм коронавируса почти ничем не отличается от "дельта", в Украине его пока нет, - главный санврач Кузин

"Гамма"-штамм коронавируса мало чем отличается от "дельта"-штамма.

Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

По словам Кузина в Украине пока не выявлены случая "гамма"-штамма коронавируса.

"Штамм "Гамма" практически ничем не будет отличаться от "Дельта". Отличается несколькими мутациями. Они не существенные и не будут приводить к каким-то новым его характеристикам", - отметил главный санврач.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине уже 147 подтвержденных случаев "дельта"-штамма коронавируса.

Читайте: Ситуация с коронавирусом ухудшается в каждой области, новая вспышка возможна где угодно, - Кузин

Автор: 

карантин (16729) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Для тех кто не в курсе ,что нас ждет в будующем:

"Гамма"-штамм коронавируса почти ничем не отличается от "дельта", в Украине его пока нет, - главный санврач Кузин - Цензор.НЕТ 5119
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05.08.2021 14:51
+6
Мало ли алфавитов, как закончатся так китайскую грамоту будут применять.
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05.08.2021 14:52
+4
"Країна наближається до економічного армагедону." --- зе-команд виконала своє призначення.
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05.08.2021 15:09
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Для тех кто не в курсе ,что нас ждет в будующем:

"Гамма"-штамм коронавируса почти ничем не отличается от "дельта", в Украине его пока нет, - главный санврач Кузин - Цензор.НЕТ 5119
показать весь комментарий
05.08.2021 14:51 Ответить
Мало ли алфавитов, как закончатся так китайскую грамоту будут применять.
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05.08.2021 14:52 Ответить
Всего-то 24 буквы! Ну, это пыль для вирусологов.
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05.08.2021 14:54 Ответить
на года два-три хватит
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05.08.2021 14:57 Ответить
Об'явлення 21:6 UBIO
І сказав Він мені: Сталося! Я Альфа й Омега, Початок і Кінець. Хто прагне, тому дармо Я дам від джерела живої води.
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05.08.2021 15:50 Ответить
У 2020 році Кабінет міністрів виділив Державному агентству автомобільних доріг https://zn.ua/ukr/POLITICS/36-miljardiv-z-kovidnoho-fondu-osvojiv-dorozhnij-kartel-eksradnik-jermaka.html «Укравтодор» 35 млрд гривень з 66 млрд гривень розподілених коштів фонду боротьби з Covid-19.
Детальніше про схему розпилу державних грошей під прикриттям "великого будівництва" читайте в статті https://zn.ua/ukr/author/yuriy-nikolov Юрія Ніколова https://zn.ua/ukr/macrolevel/pid-omoforom-zelenskoho-z-shefirom.html "Під омофором Зеленського з Шефір" "Гамма"-штамм коронавируса почти ничем не отличается от "дельта", в Украине его пока нет, - главный санврач Кузин - Цензор.НЕТ 2267
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05.08.2021 15:01 Ответить
Майже кожного місяця Уряд почав шукати у кого ще можна відібрати та спрямувати на «благу ціль» - «ручки» тремтять від можливостей. То 2 млрд чергових додадуть, то держбанки нахилять видати чергові млрд. «Їх не зупинити» - у жерло апетиту йде все. Знімають із будівництва онкоцентру (!) більше 100 млн. - ну дрібнички для них, але не для онкохворих. Кого турбують онкохворі?! «Дурнів» не так багато. МВФ вимагає аудит як Ковідного Фонду, так і Укравтодору. Уряду його робити лячно. Країна наближається до економічного армагедону.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/36-miljardiv-z-kovidnoho-fondu-osvojiv-dorozhnij-kartel-eksradnik-jermaka.html
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05.08.2021 15:02 Ответить
"Країна наближається до економічного армагедону." --- зе-команд виконала своє призначення.
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05.08.2021 15:09 Ответить
Мы схавали Дельту и не поперхнулись. Так что Гамма может расслабиться.
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05.08.2021 15:15 Ответить
Гамма, дельта... а где альфа и бета?
Такое впечатление что эти штаммы кто-то просто продуцирует присваивая именя греческого алфавита
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05.08.2021 15:47 Ответить
Да они прикалываются или чё? Или вправду решили озвучить весь алфавит в виде вирусов?
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05.08.2021 22:20 Ответить
 
 