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Украина в августе-сентябре должна уплатить по госдолгу более 132 миллиардов грн, - Минфин

Украина в августе-сентябре должна уплатить по госдолгу более 132 миллиардов грн, - Минфин

Украина в августе должна потратить на погашение и обслуживание государственного долга 27,5 млрд грн, а в сентябре - 104,9 млрд грн.

Как сообщает Цензор.нет, об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.

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Согласно им, в августе Украина должна направить на погашение и обслуживание государственного долга 27,5 млрд грн, в сентябре - 104,9 млрд грн. На сентябрь запланированы самые крупные выплаты в этом году. По внешнему госдолгу необходимо заплатить 81,4 млрд грн, из них 65,1 млрд грн - погашение, 16,3 млрд грн - обслуживание долга. По государственному внутреннему долгу должно быть уплачено 23,52 млрд грн (погашение - 15,09 млрд грн, обслуживание - 8,43 млрд грн).

Напомним, Международный валютный фонд принял новое общее распределение специальных прав заимствования (СПЗ) на восстановление мировой экономики в размере 650 млрд долл., из которых Украина получит 2,7 млрд долл. Эти средства поступят на счет Национального банка, а куда их направить, будет решать Министерство финансов.

госдолг (453) Минфин (1556)


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Топ комментарии
+9
МВФ даёт Украине,в числе подачки нищим странам 2,7 млрд долларов. вот все они и уйдут на частичное погашение,а остальные с народа сдерут.
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05.08.2021 14:58
+5
ти хоч смайлики став, бо зебіли тебе за свого сприймуть...
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05.08.2021 15:05
+4
А что заграница принимает долг гривнами?
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05.08.2021 14:56
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А что заграница принимает долг гривнами?
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05.08.2021 14:56 Ответить
МВФ даёт Украине,в числе подачки нищим странам 2,7 млрд долларов. вот все они и уйдут на частичное погашение,а остальные с народа сдерут.
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05.08.2021 14:58 Ответить
россии "отваливают" порядка 20 лярдов! Хотя она себя никак не позиционирует в качестве нищей страны! Эта огромная сумма распределяется правлением фонда в зависимости от степени "страданий" от коронавируса.
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05.08.2021 15:24 Ответить
жаль...что едросня не передохла от короны.
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05.08.2021 15:29 Ответить
Ох, ёптыть! Отэта напозычались! Пора завязывать с этими эмвээфами.
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05.08.2021 15:01 Ответить
ти хоч смайлики став, бо зебіли тебе за свого сприймуть...
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05.08.2021 15:05 Ответить
Уже учел! Спасибо!
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05.08.2021 15:16 Ответить
₴132млрд - це близько $5млрд. Хоча, тут, нижче інфа, що ЗВР нині - близько $30млрд.
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05.08.2021 15:03 Ответить
писець гривні?
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05.08.2021 15:08 Ответить
50 / 50
там жеж МВФ кашлянуть собирается (преЗЕ лично пошептался ))))))
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05.08.2021 15:13 Ответить
думаю, що таки писець.
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05.08.2021 17:05 Ответить
аптимистична однако ))))
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05.08.2021 17:46 Ответить
может и нет. Вы не верите в проффесионализм слуг нарида?
Из ситуации можно выйти разными сопсобами. "писец гривне" - не самый популярный в народе. Можно слить ЗВР. Можно набрать новых долгов взамен старых.

Если тут есть не_диванные_экономисты, то они расскажут подробней.
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05.08.2021 15:39 Ответить
які там слугі...зграйка прибацаних малолєток на підсосі у жирних котів. а що до популярності, то після усієї їх "дічі" ще один зашквар вже погоди не зробить. тим більше, що до виборів ще далеченько. хіба що доведений до ручьки народ вчинить різанину...але це навряд.
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05.08.2021 17:04 Ответить
напевно держава відбере гроші в олігархів, нечесних депутатів, прокурорів, суддів, міністрів.
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05.08.2021 15:32 Ответить
Ну чё,

1) напечатают кучу гривны
2) отдадут её Бене, как возврат долга под дикие проценты
3) тот купит на неё баксы и выведет их из страны
4) но виноват Порошенко, не забываем об этом
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05.08.2021 15:36 Ответить
Значит будут грабить народ !
Деолигархизация называется....
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05.08.2021 15:55 Ответить
Ось всю подачку МВФ і повернуть миттєво..
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05.08.2021 16:04 Ответить
Україна в серпні-вересні має сплатити за держборгом понад 132 мільярди гривень, - Мінфін - Цензор.НЕТ 469
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05.08.2021 16:13 Ответить
 
 