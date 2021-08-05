Украина в августе-сентябре должна уплатить по госдолгу более 132 миллиардов грн, - Минфин
Украина в августе должна потратить на погашение и обслуживание государственного долга 27,5 млрд грн, а в сентябре - 104,9 млрд грн.
Как сообщает Цензор.нет, об этом свидетельствуют данные Министерства финансов.
Согласно им, в августе Украина должна направить на погашение и обслуживание государственного долга 27,5 млрд грн, в сентябре - 104,9 млрд грн. На сентябрь запланированы самые крупные выплаты в этом году. По внешнему госдолгу необходимо заплатить 81,4 млрд грн, из них 65,1 млрд грн - погашение, 16,3 млрд грн - обслуживание долга. По государственному внутреннему долгу должно быть уплачено 23,52 млрд грн (погашение - 15,09 млрд грн, обслуживание - 8,43 млрд грн).
Напомним, Международный валютный фонд принял новое общее распределение специальных прав заимствования (СПЗ) на восстановление мировой экономики в размере 650 млрд долл., из которых Украина получит 2,7 млрд долл. Эти средства поступят на счет Национального банка, а куда их направить, будет решать Министерство финансов.
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там жеж МВФ кашлянуть собирается (преЗЕ лично пошептался ))))))
Из ситуации можно выйти разными сопсобами. "писец гривне" - не самый популярный в народе. Можно слить ЗВР. Можно набрать новых долгов взамен старых.
Если тут есть не_диванные_экономисты, то они расскажут подробней.
1) напечатают кучу гривны
2) отдадут её Бене, как возврат долга под дикие проценты
3) тот купит на неё баксы и выведет их из страны
4) но виноват Порошенко, не забываем об этом
Деолигархизация называется....