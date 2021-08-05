Украинских пловчих Федину и Савчук на Олимпиаде объявили представительницами РФ. Оргкомитет извинился
Оргкомитет Олимпийских игр в Токио официально извинился за объявление украинского дуэта пловчих Марты Фединой и Анастасии Савчук представительницами команды Российского олимпийского комитета.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
4 августа украинская пара Марта Федина и Анастасия Савчук завоевала бронзовые награды в произвольной программе дуэтов на соревнованиях по артистическому плаванию. Ступеньки перед ними заняли пловчихи из Китая и представительницы Российского олимпийского комитета.
Однако диктор, который делал объявления на французском, назвал украинок "участницами от Российского олимпийского комитета".
Пресс-секретарь оргкомитета Масса Танака заверил, что ошибка была чисто технической.
На Олимпиаде в Токио объявления делают на трех языках: японском, английском и французском.
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"Спорт не относится к политике, на соревнованиях мы никогда не ведём себя враждебно, мы поддерживаем друг друга", - добавила Савчук."
Треба припиняти будь-яке державне фінансування істот, які хоча б слово на підтримку сРашки сказали. Я не хочу, щоб за мої гроші фінансували цю бидлоту.