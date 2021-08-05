РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10949 посетителей онлайн
Новости
4 449 12

Украинских пловчих Федину и Савчук на Олимпиаде объявили представительницами РФ. Оргкомитет извинился

Украинских пловчих Федину и Савчук на Олимпиаде объявили представительницами РФ. Оргкомитет извинился

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио официально извинился за объявление украинского дуэта пловчих Марты Фединой и Анастасии Савчук представительницами команды Российского олимпийского комитета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

4 августа украинская пара Марта Федина и Анастасия Савчук завоевала бронзовые награды в произвольной программе дуэтов на соревнованиях по артистическому плаванию. Ступеньки перед ними заняли пловчихи из Китая и представительницы Российского олимпийского комитета.

Однако диктор, который делал объявления на французском, назвал украинок "участницами от Российского олимпийского комитета".

Пресс-секретарь оргкомитета Масса Танака заверил, что ошибка была чисто технической.

Читайте: Украинки Федина и Савчук завоевали первую для Украины олимпийскую медаль в артистическом плавании - бронзовую

На Олимпиаде в Токио объявления делают на трех языках: японском, английском и французском.

Автор: 

Олимпиада (1136) ошибки (88) россия (95402)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Украинских пловчих Федину и Савчук на Олимпиаде объявили на Олимпиаде представительницами РФ - это для нас украинцев хуже, чем если бы обматюкали!!!
показать весь комментарий
05.08.2021 15:49
+10
Где-то скупую мужскую слезу пустил православный боксер малоросс
Украинских пловчих Федину и Савчук на Олимпиаде объявили представительницами РФ. Оргкомитет извинился - Цензор.НЕТ 1121
показать весь комментарий
05.08.2021 15:52
+8
Судя по их высказываниям все правильно их объявили.... ""Мы с россиянками лучшие подружки. Мне это очень приятно. Когда я была маленькая, смотрела на них по телевизору. У нас всё очень по-доброму, и поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит", - сказала Федина.
"Спорт не относится к политике, на соревнованиях мы никогда не ведём себя враждебно, мы поддерживаем друг друга", - добавила Савчук."
показать весь комментарий
05.08.2021 15:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Украинских пловчих Федину и Савчук на Олимпиаде объявили на Олимпиаде представительницами РФ - это для нас украинцев хуже, чем если бы обматюкали!!!
показать весь комментарий
05.08.2021 15:49 Ответить
Сакэ перепили или для них все европейцы на одно лицо?
показать весь комментарий
05.08.2021 15:49 Ответить
Судя по их высказываниям все правильно их объявили.... ""Мы с россиянками лучшие подружки. Мне это очень приятно. Когда я была маленькая, смотрела на них по телевизору. У нас всё очень по-доброму, и поздравляли их с победой, потому что мы понимаем, чего это стоит", - сказала Федина.
"Спорт не относится к политике, на соревнованиях мы никогда не ведём себя враждебно, мы поддерживаем друг друга", - добавила Савчук."
показать весь комментарий
05.08.2021 15:49 Ответить
Где-то скупую мужскую слезу пустил православный боксер малоросс
Украинских пловчих Федину и Савчук на Олимпиаде объявили представительницами РФ. Оргкомитет извинился - Цензор.НЕТ 1121
показать весь комментарий
05.08.2021 15:52 Ответить
вата
показать весь комментарий
05.08.2021 16:45 Ответить
рабсиянки
показать весь комментарий
05.08.2021 15:58 Ответить
Сучки-малороски, а не українки.
Треба припиняти будь-яке державне фінансування істот, які хоча б слово на підтримку сРашки сказали. Я не хочу, щоб за мої гроші фінансували цю бидлоту.
показать весь комментарий
05.08.2021 17:20 Ответить
И по ходу, комментатор получил за "неумышленную ошибку" "пару десятков тысяч уе. Откуда проучил, понятно.
показать весь комментарий
05.08.2021 15:53 Ответить
Креатив у москалів на рівні таргана - якщо не вийшло вкрасти, то хоч оббрешуть. Або заплатять, щоб оббрехали. Москалі - одне слово.
показать весь комментарий
05.08.2021 16:39 Ответить
извинились суки за техническую ошибку... почему нас записывают до разных "папуасов"? запишите китайцев до японцев - посмотрим на реакцию китайцев... или наоборот. мне кажется это неспроста - кацапская спецоперация.
показать весь комментарий
05.08.2021 16:45 Ответить
Впевнений що це не технична помилка… Але Фєдіна нагадує мені чимсь то Вусика..
показать весь комментарий
05.08.2021 18:29 Ответить
 
 