Украинских пловчих Федину и Савчук на Олимпиаде объявили представительницами РФ. Оргкомитет извинился

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио официально извинился за объявление украинского дуэта пловчих Марты Фединой и Анастасии Савчук представительницами команды Российского олимпийского комитета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

4 августа украинская пара Марта Федина и Анастасия Савчук завоевала бронзовые награды в произвольной программе дуэтов на соревнованиях по артистическому плаванию. Ступеньки перед ними заняли пловчихи из Китая и представительницы Российского олимпийского комитета.

Однако диктор, который делал объявления на французском, назвал украинок "участницами от Российского олимпийского комитета".

Пресс-секретарь оргкомитета Масса Танака заверил, что ошибка была чисто технической.

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На Олимпиаде в Токио объявления делают на трех языках: японском, английском и французском.