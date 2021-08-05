Укрзализныця повышает тарифы на перевозки много лет, но деньги исчезают в котле коррупции, – нардеп
Необходимо завершить реформу Укрзализныци, а не пытаться решить проблемы компании повышением тарифов на перевозки.
Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.
"Больше ущерба Укрзализныце, чем коррупция, наносит все-таки отсутствие реформирования и изменений в ней. Разработка законов идет. Но до самих реформ, в общем-то, еще не подошли", - рассказал Магомедов. По его словам, Укрзализныця постоянно пытается решить финансовые проблемы компании за счет повышения тарифов на перевозки, но при этом непонятно, куда уходят полученные дополнительные средства. "Укрзализныця с периодичностью раз в полгода поднимает тарифы на 10-15%, обещая закупить вагоны, обещая начать ремонтировать полотна, и затем вагоны не появляются, ремонты не идут, а деньги растворяются в котле коррупции. Поэтому, на мой взгляд, надо все-таки сначала реформировать, а потом переходить к вопросам по тарифам", - сказал Магомедов. Он подчеркнул: рост тарифов на грузоперевозки железной дорогой негативно повлияет на работу отечественной промышленности, поскольку вырастет себестоимость их продукции, что повлечет снижение конкурентоспособности предприятий. При этом за это повышение в конечном итоге заплатят обычные украинцы, для которых цены на продукцию и услуги этих предприятий вырастут. По мнению депутата, УЗ следует немедленно реформировать, разделив компанию на несколько видов бизнеса, а не поднимать тарифы на перевозки. "Нужно демонополизировать УЗ и разделить на перевозчиков, создать дополнительную конкуренцию в сегменте тяги. И после этого, я думаю, что цены пойдут вниз, и это в конечном итоге пойдет на пользу экономике в целом", - считает Магомедов.
Как известно, Мининфраструктуры выступило с инициативой повысить тариф на железнодорожные грузовые перевозки: после повышения в два этапа они станут больше на 30%. Представители промышленности в ответ заявили, что такое повышение категорически неприемлемо, поскольку приведет к подорожанию товаров и услуг для украинцев. К тому же, после роста тарифов происходит снижение объемов перевозок железной дорогой, а следовательно, от этого решения не выиграет ни бизнес, ни УЗ.
В свою очередь в украинском комитете Международной торговой палаты заявили, что в повышении тарифов нет нужды, поскольку сейчас этот вид перевозок является для УЗ рентабельным. А ведомство не представило никакого экономического обоснования повышения, и его влияния на экономику Украины. Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что состояние железной дороги критическое, а эксплуатация отдельных участков уже опасна. По его мнению, без реформирования "Укрзализныци" количество аварий на железной дороге будет расти.
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Парадокс.
И при этом вся ******* наверху в кабинетах на Банковой и Грушевского и на Владимирслкй, 33 знает кто где кому и сколько заносит и в какой кабинет.
Спрашивается, а почему эта ******* тогда не противодействует этому организованному на государственном уровне циничному и безбожному воровству? ПОТОМУ ЧТО В ДОЛЕ.
Я к тому, что человек с УЗ тет-а-тет говорит об источнике этих квартир. Далеко-далеко не каждый украинец может за свою жизнь накопить даже на одну квартиру трудом - а УЗ в самой нищей стране Европе дает "заработать".
И чему завидовать? Воровству?