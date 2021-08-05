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Укрзализныця повышает тарифы на перевозки много лет, но деньги исчезают в котле коррупции, – нардеп

Необходимо завершить реформу Укрзализныци, а не пытаться решить проблемы компании повышением тарифов на перевозки.

  Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

"Больше ущерба Укрзализныце, чем коррупция, наносит все-таки отсутствие реформирования и изменений в ней. Разработка законов идет. Но до самих реформ, в общем-то, еще не подошли", - рассказал Магомедов. По его словам, Укрзализныця постоянно пытается решить финансовые проблемы компании за счет повышения тарифов на перевозки, но при этом непонятно, куда уходят полученные дополнительные средства. "Укрзализныця с периодичностью раз в полгода поднимает тарифы на 10-15%, обещая закупить вагоны, обещая начать ремонтировать полотна, и затем вагоны не появляются, ремонты не идут, а деньги растворяются в котле коррупции. Поэтому, на мой взгляд, надо все-таки сначала реформировать, а потом переходить к вопросам по тарифам", - сказал Магомедов. Он подчеркнул: рост тарифов на грузоперевозки железной дорогой негативно повлияет на работу отечественной промышленности, поскольку вырастет себестоимость их продукции, что повлечет снижение конкурентоспособности предприятий. При этом за это повышение в конечном итоге заплатят обычные украинцы, для которых цены на продукцию и услуги этих предприятий вырастут. По мнению депутата, УЗ следует немедленно реформировать, разделив компанию на несколько видов бизнеса, а не поднимать тарифы на перевозки. "Нужно демонополизировать УЗ и разделить на перевозчиков, создать дополнительную конкуренцию в сегменте тяги. И после этого, я думаю, что цены пойдут вниз, и это в конечном итоге пойдет на пользу экономике в целом", - считает Магомедов.

Как известно, Мининфраструктуры выступило с инициативой повысить тариф на железнодорожные грузовые перевозки: после повышения в два этапа они станут больше на 30%. Представители промышленности в ответ заявили, что такое повышение категорически неприемлемо, поскольку приведет к подорожанию товаров и услуг для украинцев. К тому же, после роста тарифов происходит снижение объемов перевозок железной дорогой, а следовательно, от этого решения не выиграет ни бизнес, ни УЗ.

В свою очередь в украинском комитете Международной торговой палаты заявили, что в повышении тарифов нет нужды, поскольку сейчас этот вид перевозок является для УЗ рентабельным. А ведомство не представило никакого экономического обоснования повышения, и его влияния на экономику Украины. Ранее народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что состояние железной дороги критическое, а эксплуатация отдельных участков уже опасна. По его мнению, без реформирования "Укрзализныци" количество аварий на железной дороге будет расти.

Автор: 

Укрзализныця (2745) Магомедов Муса (21)


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Топ комментарии
+4
Укрзализныця повышает тарифы на перевозки много лет, но деньги исчезают в котле коррупции, – нардеп - Цензор.НЕТ 1471
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05.08.2021 16:02
+2
ну да. а вагонах ни кондиционера летом,ни обогрева зимой.
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05.08.2021 16:07
+2
в котле коррупции, - нардеп/ Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год.-Но я один ничего не могу, заливается слезами Зеленский. Но я один ничего не могу, заливается слезами Шмыгаль. Но я один ничего не могу, заливается слезами Разумков.Мы ничего не можем- хором кричат ОП, КМ, ВР.
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05.08.2021 16:13
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Укрзализныця повышает тарифы на перевозки много лет, но деньги исчезают в котле коррупции, – нардеп - Цензор.НЕТ 1471
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05.08.2021 16:02 Ответить
вы попутали. набсовет за много бабок наблюдает и ничего не говорит про коррупцию
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05.08.2021 16:03 Ответить
Удивляюсь, как Кирпа умудрялся и воровать и вагоны, станции ремонтировать и поликлиники строить...
Парадокс.
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05.08.2021 16:06 Ответить
ну да. а вагонах ни кондиционера летом,ни обогрева зимой.
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05.08.2021 16:07 Ответить
Пора наверное этот котел взорвать к **...ням, 30 лет и никакого сдвига к улучшению((
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05.08.2021 16:11 Ответить
ахметов, пинчук, каломойше продают металл, трубы и тд по мироввм ценам, а возит укрзализныця их говно по украинским ценам. Парадокс. Может дело не в "высоких ценах уз", а в том, что олигархи не хотят платить адекватную цену за жд перевозки.
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05.08.2021 16:11 Ответить
в котле коррупции, - нардеп/ Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год.-Но я один ничего не могу, заливается слезами Зеленский. Но я один ничего не могу, заливается слезами Шмыгаль. Но я один ничего не могу, заливается слезами Разумков.Мы ничего не можем- хором кричат ОП, КМ, ВР.
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05.08.2021 16:13 Ответить
КОРРУПЦИЯ на УЗ глубочайшая и системная.
И при этом вся ******* наверху в кабинетах на Банковой и Грушевского и на Владимирслкй, 33 знает кто где кому и сколько заносит и в какой кабинет.
Спрашивается, а почему эта ******* тогда не противодействует этому организованному на государственном уровне циничному и безбожному воровству? ПОТОМУ ЧТО В ДОЛЕ.
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05.08.2021 16:20 Ответить
Знакомая рядовой бухгалтер в каком-то там Кацапетовском отделении УЗ имеет две квартиры...
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05.08.2021 16:24 Ответить
Ви їй заздрите напевно. Дві квартири - це не так багато, і зовсім не свідчить про участь у корупційних схемах. До того ж у подібному схематозі вершки зазвичай знімає керівництво - директор відділення, головбух та їм подібні,а рядовим бухгалтерам дістається тільки головний біль.
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05.08.2021 16:35 Ответить
Безусловно!
Я к тому, что человек с УЗ тет-а-тет говорит об источнике этих квартир. Далеко-далеко не каждый украинец может за свою жизнь накопить даже на одну квартиру трудом - а УЗ в самой нищей стране Европе дает "заработать".
И чему завидовать? Воровству?
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05.08.2021 16:52 Ответить
В котле коррупции... К чему такие образы ? Деньги тупо исчезают в карманах руководителей и чиновников всех уровней. Если даже такое ничтожество, как Лещенко, официально получает от УЗ огромные суммы, то что там говорить о теневых деньгах.
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05.08.2021 16:32 Ответить
Ото мы до тебя этого не знали
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05.08.2021 16:42 Ответить
леща и не слышно, сидит тихонько и тырит
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05.08.2021 18:20 Ответить
 
 