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Новости Борьба с коронавирусом
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Если в электронную систему здравоохранения не внесли запись о проведенной вакцинации от COVID-19, необходимо обратиться к семейному врачу, - Кузин

Если в электронную систему здравоохранения не внесли запись о проведенной вакцинации от COVID-19, необходимо обратиться к семейному врачу, - Кузин

В случае, если в электронной системе здравоохранения нет записи о проведенной вакцинации от COVID-19, необходимо обратиться к семейному врачу, который внесет необходимые данные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Украинского радио сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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"Если вы заметили, что вашей записи нет в электронной системе здравоохранения, то единственный человек, который может скорректировать эту запись - ваш семейный врач. Или надо обратиться в тот центр, где вы получили вакцину с просьбой оцифровать эту запись. Если это ситуация не исправляется - обращайтесь на горячую телефонную линию для урегулирования ситуации", - сказал Игорь Кузин.

Напомним, по состоянию на 5 августа в Украине проведены более 6 миллионов вакцинаций против COVID-19. За сутки 4 августа 2021 года вакцинированы от COVID-19159121 человек. Перечень пунктов вакцинации доступен на портале Министерства здравоохранения "Вакцинация от COVID-19".

вакцина (3815) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608)


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... А почему для начала , хотя бы во время каждой вакцинации не давать человеку бланк о том, кто, что и когда ему сделал... Что бы потом можно было проще концы найти !?
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05.08.2021 17:38 Ответить
Бланк не нужен, пометка о вакцине ставят в эл систему. Во время вакцинации вносятся данные в эл систему, тебя идентефицируют по подписаному договору с семейным врчаом. Номер телефона говоришь который указывал при заключении договора с сейменйм врачем и усё.
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05.08.2021 22:13 Ответить
А теперь представь, что тот кто вносил данные в эл. (это ведь делалось не под твоим присмотром) - ДЕБИЛ !?
ЧТО И КОМУ ТЫ ПОТОМ БУДЕШЬ ДОКАЗЫВАТЬ ИЛИ ИСКАТЬ, если у тебя на руках нет НИЧЕГО !!?
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05.08.2021 22:43 Ответить
Потому, что у нас всё делается через жо...пу
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05.08.2021 22:13 Ответить
 
 