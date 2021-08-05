Если в электронную систему здравоохранения не внесли запись о проведенной вакцинации от COVID-19, необходимо обратиться к семейному врачу, - Кузин

В случае, если в электронной системе здравоохранения нет записи о проведенной вакцинации от COVID-19, необходимо обратиться к семейному врачу, который внесет необходимые данные.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире Украинского радио сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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"Если вы заметили, что вашей записи нет в электронной системе здравоохранения, то единственный человек, который может скорректировать эту запись - ваш семейный врач. Или надо обратиться в тот центр, где вы получили вакцину с просьбой оцифровать эту запись. Если это ситуация не исправляется - обращайтесь на горячую телефонную линию для урегулирования ситуации", - сказал Игорь Кузин.

Напомним, по состоянию на 5 августа в Украине проведены более 6 миллионов вакцинаций против COVID-19. За сутки 4 августа 2021 года вакцинированы от COVID-19159121 человек. Перечень пунктов вакцинации доступен на портале Министерства здравоохранения "Вакцинация от COVID-19".