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В отношении бывших правоохранителей, перешедших на сторону России в оккупированном Крыму, открыли 68 дел, - ОГП

В отношении бывших правоохранителей, перешедших на сторону России в оккупированном Крыму, открыли 68 дел, - ОГП

В отношении бывших правоохранителей, которые перешли на сторону России в Крыму, открыли 68 производств в рамках статьи о государственной измене.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в ответ на запрос Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Департаментом надзора за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офисом Генерального прокурора и прокуратурой Автономной Республики Крым и города Севастополя осуществляется процессуальное руководство в 68 уголовных производствах в отношении бывших сотрудников украинских правоохранительных органов по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", - сказано в сообщении.

В июле Офис генерального прокурора Украины сообщил о завершении специального досудебного расследования в отношении заместителя командующего Черноморского флота России.

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Прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению в посягательстве на целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене и планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.

Крым (26372) государственная измена (1533) Офис Генпрокурора (2462)


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Топ комментарии
+4
Перешли тысячи,а дел 68?
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05.08.2021 16:34
+4
90% сбу,судді,мусари,війскові,перейшло на бік ворога,а відкрили лише 68 справ.О працюють!!!
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05.08.2021 16:39
+2
за 7 лет открыли 68 дел?????????? т. е. предателей всего 68 человек????????
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05.08.2021 16:17
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А зеля когда сдал Бацке вангеровцев это тоже 111 статья или еще нет?
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05.08.2021 16:15 Ответить
за 7 лет открыли 68 дел?????????? т. е. предателей всего 68 человек????????
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05.08.2021 16:17 Ответить
Перешли тысячи,а дел 68?
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05.08.2021 16:34 Ответить
90% сбу,судді,мусари,війскові,перейшло на бік ворога,а відкрили лише 68 справ.О працюють!!!
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05.08.2021 16:39 Ответить
знаем, кто...знаем, где....знаем, все!.... только доказать не можем....
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05.08.2021 16:40 Ответить
Скромненько...
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05.08.2021 16:50 Ответить
Скромнiсенько...
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05.08.2021 16:50 Ответить
To bullshit...
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05.08.2021 16:55 Ответить
Их тысячи.
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05.08.2021 18:33 Ответить
 
 