В отношении бывших правоохранителей, перешедших на сторону России в оккупированном Крыму, открыли 68 дел, - ОГП
В отношении бывших правоохранителей, которые перешли на сторону России в Крыму, открыли 68 производств в рамках статьи о государственной измене.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора в ответ на запрос Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"Департаментом надзора за уголовными производствами в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офисом Генерального прокурора и прокуратурой Автономной Республики Крым и города Севастополя осуществляется процессуальное руководство в 68 уголовных производствах в отношении бывших сотрудников украинских правоохранительных органов по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", - сказано в сообщении.
В июле Офис генерального прокурора Украины сообщил о завершении специального досудебного расследования в отношении заместителя командующего Черноморского флота России.
Прокуратура направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению в посягательстве на целостность и неприкосновенность Украины, государственной измене и планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны.
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