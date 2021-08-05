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Зеленский подписал закон, ограничивающий размер процентов по кредитам для переселенцев с Донбасса и Крыма

Зеленский подписал закон, ограничивающий размер процентов по кредитам для переселенцев с Донбасса и Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" относительно освобождения внутренне перемещенных лиц от негативных последствий невыполнения денежных обязательств по кредитным договорам и договорам займа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Отмечается, что этот документ будет способствовать защите лиц, пострадавших от вооруженной агрессии Российской Федерации на востоке Украины и от временной оккупации АР Крым.

Закон предусматривает, что общая сумма процентов по кредитному договору или договору займа внутренне перемещенного лица (ВПЛ) не может превышать суммы процентов, начисленной в течение срока, на который предоставлялся кредит (заем), по минимальной ставке, определенной договором.

За ненадлежащее исполнение такими лицами из числа переселенцев обязательств по кредитным договорам не начисляется неустойка (штраф, пеня), не наступает ответственность в виде уплаты суммы долга, не применяются другие имущественные санкции.

Кредитор обязан произвести перерасчет задолженности по кредиту в течение семи дней после письменного обращения от внутренне перемещенного лица.

Уступка права требования по кредитному договору заемщика из числа внутренне перемещенных лиц без его согласия запрещается.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение внутренне перемещенным лицом кредитных обязательств возлагается на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта в соответствии с нормами и принципами международного права.

Положения документа касаются кредитных договоров и договоров займов, заключенных до 20 февраля 2014 с внутренне перемещенными лицами из АР Крым и Севастополя, и до 14 апреля 2014 года - для договоров с ВПЛ с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также территории проведения АТО/ООС.

Также читайте: В Госдуме РФ отреагировали на обращение Зеленского к жителям оккупированного Донбасса: Без России на территории Украины "цивилизации не будет"

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) кредит (2378) переселенцы (530)


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Топ комментарии
+15
Все для кормильцев. Короче ничего необычного. А вы тут гните спиты им во благо и не вздумайте не заплатить за комуналку!!!
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05.08.2021 16:16
+13
Опять вся Украина за этих колаборантов платить будет
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05.08.2021 16:21
+11
лучше бы озаботился о беспроцентных кредитах для инвалидов и ветеранов АТО
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05.08.2021 16:28
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Все для кормильцев. Короче ничего необычного. А вы тут гните спиты им во благо и не вздумайте не заплатить за комуналку!!!
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05.08.2021 16:16 Ответить
Вова, делать ставку на восточный электорат - плохая примета....
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05.08.2021 16:18 Ответить
Это смотря какие выбары. Если презедента, то смысла нету, а если выборы слуг народа, то голоса у опзж забрать для зебилов было бы за счастье
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05.08.2021 16:19 Ответить
Опять вся Украина за этих колаборантов платить будет
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05.08.2021 16:21 Ответить
Мьі их прямо сейчас покупаем, даря им пенсии, регресс, инвалидность, детские пособия. Как Вьі прекрасно видите : єто не работает. Они с удовольствием берут и с неменьшим удовольствием проклинают нас и дьішат желанием отмщения за все свои обидьі, проблемьі и трагедии.
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05.08.2021 18:20 Ответить
как надоели эти льготы
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05.08.2021 16:22 Ответить
Да пускай всем бамбасом уже приезжают за кредитами,а чё,у Украины денег много,мы же у МВФ позычаем,можем себе позволить бамбасятам и подарить.
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05.08.2021 16:23 Ответить
а потом попробуй у даунбасовца вернуть деньги у ********** вообще крыша поехала))) зато гопота будет довольна)) под пивко на кредитные деньги можно смотреть 95 квартал))
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05.08.2021 17:02 Ответить
лучше бы озаботился о беспроцентных кредитах для инвалидов и ветеранов АТО
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05.08.2021 16:28 Ответить
Они враги для Зебила,как и все украинское
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05.08.2021 16:47 Ответить
прочитав раз, прочитав другий - то які ж це кредити? це банальна роздача грошей.
а от цікаво за рахунок чого банки компенсуватимуть свої втрати з неповернутих кредитів чи не з підвищення кредитної ставки для мене й інших, не ВПО?

от тільки як це корелюється зі ст. 24 Конституцією за якою не може бути привілеїв за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
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05.08.2021 16:43 Ответить
Я так понял, что руководство Украины решило еще больше финансировать российских террористов из Лугандона, вопреки мнению большинства украинского народа, чтобы еще дольше продолжалось эта война. Фактически Зеленский и его банда наплевали на мнение большинства украинцев. Любая помощь лугандонам и Лугандону в реальности это затягивание этой войны, это продолжение убийства людей и в этом теперь будет виновата и зеленая банда. Война реально может прекратиться только тогда, когда террористам и тем,кто их поддерживает будет очень, очень плохо. Чем хуже им, тем ближе наша победа. Ничего не поделаешь такова реальность любой войны, где главное не сдаваться и драться с врагом, а не помогать ему, надеясь на его "милость" и "пощаду".
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05.08.2021 16:50 Ответить
Я этому идиоту вообще запретил бы брать ручку в его корявые руки. Остальное что я бы с ним сделал просто не могу озвучить.
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05.08.2021 17:02 Ответить
Та шо ты мелочишься ЗЕлупа? Назначь всем лугандонцам пожизненное пособие и бесплатную комуналку. А всем остальным украинцам повысь налоги и забери льготы. Они же важнее
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05.08.2021 17:15 Ответить
Правда, не совсем понятно, что делать если этот кредит уже десять раз перепродавался, без согласия заёмщика. За десять лет войны уже и не найти краёв, а людей прессуют выбивалы по просроченным кредитам.
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05.08.2021 18:07 Ответить
Да не переживайте...переселенцам просто перестанут давать кредиты в принципе)))
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05.08.2021 18:21 Ответить
Ну чому у нього ВСЕ через п'яту точку.На перший погляд,розумна ініциатива,але якщо розібратись,то черговий лаз для фінансування сєпарів.Переселенців яких?Тих хто всі ці роки ПОСТІЙНО живе в ЛУГАНДОНІ,та виїзджає в Україну тільки за грошима?Чи ахмєтова,колєснікова та інших,які заварили ту війну?Треба було прописати,що цей закон стосується лише РЕАЛЬНИХ переселегців а не паперових.
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05.08.2021 20:25 Ответить
А не для переселенцев - коллекторов. И почему я не удивлен...
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01.11.2021 19:12 Ответить
 
 