Чиновник "Укрзализныци" организовал схему получения "откатов" при закупках запчастей к локомотивам, - СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили коррупционную схему в АО "Укрзализныця". Руководитель подразделения регионального филиала наладил систему "откатов" за победу в тендерах на поставку комплектующих к подвижному составу. Для реализации сделки ее участники искусственно завышали стоимость соответствующей продукции. Свои "услуги" чиновник оценивал в 5-10% "отката" от общей суммы заключенного договора.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со сылкой на пресс-центр УСБУ во Львовской области.

Установлено, что руководитель службы закупок и снабжения одного из региональных филиалов "Укрзализныци" организовал коррупционный механизм получения денег от представителей коммерческих структур. За взятку он "гарантировал" победу в тендерах на приобретение запчастей к локомотивам.

Деньги предприниматели должны были передавать через посредника на банковскую карточку близкого родственника чиновника.

Сотрудники СБУ задокументировали факт передачи злоумышленнику взятки после проведения расчетов по договору на поставку комплектующих на общую сумму более 1 млн. грн.

Организатору сделки и посреднику сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 и ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия по месту жительства и в офисных помещениях участников схемы в Киеве и Львове.