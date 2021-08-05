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Ястремская доказала, что не принимала допинг. Вещество попало в ее организм во время секса

Ястремская доказала, что не принимала допинг. Вещество попало в ее организм во время секса

Мужчина, с которой у теннисистки Даяны Ястремской был секс, принимал метаболиты местеролона и не сказал ей об этом.

К такому выводу пришла Международная федерация тенниса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ. Федерация опубликовала полный отчет по допинговому делу Ястремской.

В документе сказано, что метаболиты местеролона попали в организм спортсменки в результате секса с ее парнем, который принимал соответствующий препарат и не сообщил ей об этом.

Отмечается, что показания теннисистки и ее избранника во многом совпадают.

Также Даяна прошла проверку на полиграфе, который с вероятностью более чем 99% подтвердил, что украинка никогда не принимала допинг намеренно.

Читайте: Теннисистку Ястремскую поймали на допинге и отстранили от соревнований

Кроме того, на анализ был взят образец волос Ястремской. Он дал отрицательный результат на наличие метаболитов местеролона. Положительная же допинг-проба, из-за которой спортсменку временно отстранили, показала лишь незначительную концентрацию запрещенного вещества в ее организме.

Напомним, 22 декабря 2020 года Даяне Ястремской было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, после чего теннисистку временно отстранили от соревнований.

Также читайте: Атлеты с положительными допинг-пробами должны понести справедливое наказание, несмотря на все заслуги, - Минмолодьспорта

В рейтинге лучших теннисисток Ястремская занимает 37-е место. Среди украинских теннисисток выше Ястремской в рейтинге только Элина Свитолина.

22 июня 2021 года независимый трибунал снял с Ястремской дисквалификацию

Автор: 

секс (358) допинг-контроль (334) Ястремская (8)


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Топ комментарии
+60
Треба Мендель теж перевірити, тільки Зе-Лєнці не кажіть.)))
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05.08.2021 16:28
+42
Ястремская доказала, что не принимала допинг. Вещество попало в ее организм во время секса - Цензор.НЕТ 3972
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05.08.2021 16:32
+41
Ястремская доказала, что не принимала допинг. Вещество попало в ее организм во время секса - Цензор.НЕТ 3240
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05.08.2021 16:26
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Страница 3 из 3
Ви такі опитні в цьому ділі що мені аж страшно...СМАЧНОГО...
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05.08.2021 23:11 Ответить
Лайфхак!
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05.08.2021 22:57 Ответить
Та ні, це міньєт.
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05.08.2021 23:06 Ответить
У дамы был выбор - промолчать или гордо заявить, что она не виноватая - это всего лишь какой-то обдолбаный допингом чувак кончил ей в рот и таким образом допинг оказался у неё в организме. Он выбрала второе - что ж переходной приз имени Моники Левински теперь у гордой теннисистки! Поздравляем! )))
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05.08.2021 22:59 Ответить
Це антидепресант. Не знаю чому його спортсменам ніззя.
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06.08.2021 11:46 Ответить
Дуже дякую Цензору за цей інфопривід, який покращив настрій, ініціював яскраве обговорення і потужно розбурхав фантазію
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05.08.2021 23:33 Ответить
😂
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06.08.2021 07:22 Ответить
мне тоже понравилось, вспомнили что мы люди, а то одна политота
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06.08.2021 12:05 Ответить
Мильдоний покорил РАБссию еще на ОЛЕНЬпияде в Москве 1980 года спарсмэнов ГДР и СССР....а количество мидальев завоеваных тогда поразило даже МОК и Госдеп США а рекорды украинца Анатолия Писаренко в тяжелой атлетике поразили даже Брежнева,помню он тогда хотел поднять полтонны...
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06.08.2021 00:00 Ответить
любапытненька
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06.08.2021 01:40 Ответить
А Шарапова от зависти изгрызла свою ракетку.
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06.08.2021 08:05 Ответить
с кем трахалась с продавцом мельдония ???
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06.08.2021 09:18 Ответить
Пенісістка?
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06.08.2021 09:44 Ответить
Тема секса не раскрыта
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06.08.2021 11:22 Ответить
а была ли табушка?
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06.08.2021 11:42 Ответить
а с этого места поподробнее...
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06.08.2021 11:42 Ответить
В следующий раз глотать не будет.
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06.08.2021 13:17 Ответить
"Партнера и наказывайте" напрашивается
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06.08.2021 15:37 Ответить
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