Ястремская доказала, что не принимала допинг. Вещество попало в ее организм во время секса

Мужчина, с которой у теннисистки Даяны Ястремской был секс, принимал метаболиты местеролона и не сказал ей об этом.

К такому выводу пришла Международная федерация тенниса, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ. Федерация опубликовала полный отчет по допинговому делу Ястремской.

В документе сказано, что метаболиты местеролона попали в организм спортсменки в результате секса с ее парнем, который принимал соответствующий препарат и не сообщил ей об этом.

Отмечается, что показания теннисистки и ее избранника во многом совпадают.

Также Даяна прошла проверку на полиграфе, который с вероятностью более чем 99% подтвердил, что украинка никогда не принимала допинг намеренно.

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Кроме того, на анализ был взят образец волос Ястремской. Он дал отрицательный результат на наличие метаболитов местеролона. Положительная же допинг-проба, из-за которой спортсменку временно отстранили, показала лишь незначительную концентрацию запрещенного вещества в ее организме.

Напомним, 22 декабря 2020 года Даяне Ястремской было предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, после чего теннисистку временно отстранили от соревнований.

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В рейтинге лучших теннисисток Ястремская занимает 37-е место. Среди украинских теннисисток выше Ястремской в рейтинге только Элина Свитолина.

22 июня 2021 года независимый трибунал снял с Ястремской дисквалификацию.