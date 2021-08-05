Боррель об инциденте с белорусской спортсменкой Тимановской: "Олимпийское перемирие было нарушено"
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что режим Александра Лукашенко, захватившего власть в Беларуси, нарушил олимпийское перемирие.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Боррель сообщил в Twitter.
"Успокоился, когда увидел, что спортсменка Кристина Тимановская благополучно прибыла в Польшу. Еще одна гордая гражданка Беларуси была вынуждена бежать из страны из-за действий режима Лукашенко, а олимпийское перемирие было нарушено", - говорится в сообщении.
Отметим, олимпийское перемирие - это старая греческая традиция, появившаяся в VIII веке до н. э.
В 1992 году Международный олимпийский комитет возродил эту традицию.
Генассамблея ООН своей резолюции настоятельно призвала государства-члены: "...соблюдать "олимпийское перемирие" в течение периода, начинающегося за семь дней до открытия и заканчивающегося через семь дней после закрытия каждых Олимпийских игр".
Напомним, белорусские функционеры сняли Кристину Тимановскую с Олимпиады после критики в адрес чиновников. Спортсменку попытались против ее воли вывезти из Токио в Беларусь, но она отказалась лететь и обратилась за помощью к полиции. Тимановскя пояснила, что не хочет лететь, потому что дома ее может ждать тюрьма. Она попросила политического убежища в Польше и уже получила гуманитарную визу.
Муж Тимановской Арсений Зданевич срочно уехал из Беларуси в Украину.
Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.
4 августа Тимановская прибыла в Польшу.
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Путинские войска вторглись в Грузию.
Можна ще аналогій нашкрести, але, сподіваюсь, і цього достатньо
Так для твоих тупых мозгов достаточно понятно?
Ще лукаботів ми тут не бачили..
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А кто уполномочивал Вас делать заявления от нашего имени?
И с какого хера Вы решили, что беларусам это не нравится?
Изуверы!