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Новости Олимпиада-2020
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Боррель об инциденте с белорусской спортсменкой Тимановской: "Олимпийское перемирие было нарушено"

Боррель об инциденте с белорусской спортсменкой Тимановской:

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что режим Александра Лукашенко, захватившего власть в Беларуси, нарушил олимпийское перемирие.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Боррель сообщил в Twitter.

"Успокоился, когда увидел, что спортсменка Кристина Тимановская благополучно прибыла в Польшу. Еще одна гордая гражданка Беларуси была вынуждена бежать из страны из-за действий режима Лукашенко, а олимпийское перемирие было нарушено", - говорится в сообщении.

Отметим, олимпийское перемирие - это старая греческая традиция, появившаяся в VIII веке до н. э.

В 1992 году Международный олимпийский комитет возродил эту традицию.  

Генассамблея ООН своей резолюции настоятельно призвала государства-члены: "...соблюдать "олимпийское перемирие" в течение периода, начинающегося за семь дней до открытия и заканчивающегося через семь дней после закрытия каждых Олимпийских игр".

Напомним, белорусские функционеры сняли Кристину Тимановскую с Олимпиады после критики в адрес чиновников. Спортсменку попытались против ее воли вывезти из Токио в Беларусь, но она отказалась лететь и обратилась за помощью к полиции. Тимановскя пояснила, что не хочет лететь, потому что дома ее может ждать тюрьма. Она попросила политического убежища в Польше и уже получила гуманитарную визу.

Муж Тимановской Арсений Зданевич срочно уехал из Беларуси в Украину.

Международный олимпийский комитет обратился в Национальный олимпийский комитет Беларуси с требованием дать исчерпывающие объяснения относительно ситуации с белорусской легкоатлеткой.

4 августа Тимановская прибыла в Польшу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС призывает Лукашенко не использовать мигрантов в политических целях

Автор: 

Беларусь (7888) Олимпиада (1136) Польша (8405) Боррель Жозеп (784) Тимановская Кристина (12)


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Топ комментарии
+12
Вы вспомните 08.08.2008 - открытие Олимпийских Игр в Пекине.
Путинские войска вторглись в Грузию.
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05.08.2021 16:42
+11
короче Лука хороший, спортсмены плохие. Чёт русским духом завоняло.
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05.08.2021 16:52
+7
таракан все набирает отрицательных баллов... до критической массы все ближе....
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05.08.2021 16:37
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Ему сравнительно недавно в глаза плюнула грустная лошадка лавров, а он полагает, что хоть теперь к нему прислушаться...
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05.08.2021 16:35 Ответить
Прислушаются т.е.
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05.08.2021 16:36 Ответить
таракан все набирает отрицательных баллов... до критической массы все ближе....
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05.08.2021 16:37 Ответить
Вы вспомните 08.08.2008 - открытие Олимпийских Игр в Пекине.
Путинские войска вторглись в Грузию.
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05.08.2021 16:42 Ответить
А в 1980 СРСР вторгся в Афганістан, за що США бойкотували олімпіаду.
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05.08.2021 17:00 Ответить
А в 2014 в Украину. Олимпиада была прикрытием для переброски как воинских подразделений так и подразделений "МВС" и всякой прочей дряни якобы для охраны правопорядка во время Игр.
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05.08.2021 17:21 Ответить
Ви тренуєтесь підіймати вагу, рівну власній, але вам кажуть, що завтра вам треба підняти вагу вдвічі більшу (без тренувань, звичайно). Промовчите та підірвете власне здоров'я чи обуритесь і розповісте знайомим?
Можна ще аналогій нашкрести, але, сподіваюсь, і цього достатньо
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05.08.2021 16:52 Ответить
Белорусам не нравится что она устроила скандал после того как двух белорусских бегуний не допустили из-за недостатка допинг-проб. Ее записали на эстафету из-за нехватки людей. Все можно было решить в команде, но она устроила истерику в интернете, потом проявив чисто женскую натуру решила царапаться с обидчиками до конца. А сама утверждает что никогда не интересовалась политикой. Ее вовремя подхватили нужные люди.
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05.08.2021 16:47 Ответить
короче Лука хороший, спортсмены плохие. Чёт русским духом завоняло.
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05.08.2021 16:52 Ответить
Хм... Ты по профессии кто? Вот давай предположим, что ты автослесарь и к тебе приходят люди с корочками КГБ и говорят: "Сейчас ты пойдешь и будешь чинить проводку и прошивать мозги у бехи последнего поколения". А ты нихера не готовился, ты автослесарь и умеешь крутить гайки, а не чиповать мозги...
Так для твоих тупых мозгов достаточно понятно?
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05.08.2021 17:15 Ответить
Ви ще цю нісенітницю перепостіть "https://turbo.pikabu.ru/story/mat_kristinyi_timanovskoy_napisala_ey_otkryitoe_oblichitelnoe_pismo_8382268 Мать Кристины Тимановской написала ей открытое обличительное письмо "
Ще лукаботів ми тут не бачили..
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05.08.2021 17:26 Ответить
... Белорусам не нравится...
------------------
А кто уполномочивал Вас делать заявления от нашего имени?
И с какого хера Вы решили, что беларусам это не нравится?
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05.08.2021 21:38 Ответить
Странно, чего они в Украину не бегут, а в Польшу, Австрию, Германию...
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05.08.2021 16:56 Ответить
Им примера Шишова хватает.
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05.08.2021 16:58 Ответить
шишова пример уже после появился.
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05.08.2021 17:01 Ответить
Значит умные люди, подозревали заранее, что не всё так хорошо. А Шишов стал доказательством обоснованности их подозрений.
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05.08.2021 17:48 Ответить
А Шишов был первым, кого чужие спецслужбы ликвидировали в Киеве? Может они сделали выводы ещё после Павла Шеремета или Дениса Вороненкова?
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05.08.2021 21:32 Ответить
Цей "високий" представник,нічого не хоче сказати про порушене кацапам "перемир'я" в 2014 році? Ні,забувся вже мабуть)Але ми пам'ятаємо і нагадуємо. Гнати цих "атлетів" з "ROC"команди обісцяними ганчірками із Токіо і негайно.
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05.08.2021 17:12 Ответить
Типо, она была уверенна, что едет в Японию в турпоездку, но кровавый режим Лукашенко заставлял ее пробежать 800 метров с палочкой!
Изуверы!
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05.08.2021 17:23 Ответить
Пардон, 400 метров.
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05.08.2021 17:45 Ответить
 
 