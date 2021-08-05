Тысячи жалоб от украинцев: Минэкономики аннулировало лицензии 16 компаниям по трудоустройству за рубежом

В одной только Польше около 1 млн украинцев работают полулегально.



Министерство экономики с начала года аннулировало 16 лицензий компаний-посредников по трудоустройству за рубежом. Такие радикальные решения были приняты после жалоб и проведенных проверок, - сообщают в ведомстве.



В то же время эксперты констатируют: случаев, когда отечественные трудовые мигранты, пытаясь выехать за границу, получают моральные и финансовые убытки - тысячи.

"Те граждане, которые не имеют официального трудоустройства, все риски несут и они сознательно должны понимать, что эти риски - они ложатся на них. Поскольку человек не защищен ни социально, ни медицински - никакой защиты нет", - отмечает управляющий партнер адвокатского объединения Валентин Лучковский.

Как указывают эксперты, в настоящее время в одной только Польше около 1 млн украинцев работают полулегально, на свой страх и риск, лишая себя большинства социальных прав.