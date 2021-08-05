"Черные копатели" добывали на Житомирщине тротилл из авиабомб и снарядов времен Второй мировой войны, – СБУ. ФОТО

В Житомирской области СБУ разоблачила "черных копателей", которые планировали наладить незаконную продажу тротила из авиабомб и артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны. Правоохранители обнаружили у дельцов почти 15 кг взрывчатого вещества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Нелегальный бизнес организовали двое жителей Бердичевского района. Боеприпасы они собирали на местах бывших боевых действий. Найденные снаряды дельцы самостоятельно раскрывали, нарушая правила соответствующей безопасности.

Подпольный цех злоумышленники обустроили вблизи жилых домов одного из поселков в Житомирской области. Это представляло опасность для местных жителей, поскольку ненадлежащее обращение с боеприпасами могло привести к детонации.

По оперативным данным, изъятую из боеприпасов взрывчатку "копатели" планировали реализовать представителям криминальных кругов.

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Во время обысков в подпольном цехе правоохранители, среди прочего, обнаружили:

две емкости с заготовленным тротилом;

37 авиационных бомб различного калибра;

артиллерийский порох.





Изъятые боеприпасы были уничтожены на специальном полигоне.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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