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Новости Силовики
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"Черные копатели" добывали на Житомирщине тротилл из авиабомб и снарядов времен Второй мировой войны, – СБУ. ФОТО

В Житомирской области СБУ разоблачила "черных копателей", которые планировали наладить незаконную продажу тротила из авиабомб и артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны. Правоохранители обнаружили у дельцов почти 15 кг взрывчатого вещества.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Черные копатели добывали на Житомирщине тротилл из авиабомб и снарядов времен Второй мировой войны, – СБУ 01

Нелегальный бизнес организовали двое жителей Бердичевского района. Боеприпасы они собирали на местах бывших боевых действий. Найденные снаряды дельцы самостоятельно раскрывали, нарушая правила соответствующей безопасности.

Подпольный цех злоумышленники обустроили вблизи жилых домов одного из поселков в Житомирской области. Это представляло опасность для местных жителей, поскольку ненадлежащее обращение с боеприпасами могло привести к детонации.

По оперативным данным, изъятую из боеприпасов взрывчатку "копатели" планировали реализовать представителям криминальных кругов.

Также смотрите: С начала года обезврежено более 40 тысяч взрывоопасных предметов, среди них почти 300 авиабомб, - ГСЧС

Черные копатели добывали на Житомирщине тротилл из авиабомб и снарядов времен Второй мировой войны, – СБУ 02

Во время обысков в подпольном цехе правоохранители, среди прочего, обнаружили:

  • две емкости с заготовленным тротилом;
  • 37 авиационных бомб различного калибра;
  • артиллерийский порох.

Черные копатели добывали на Житомирщине тротилл из авиабомб и снарядов времен Второй мировой войны, – СБУ 03
Черные копатели добывали на Житомирщине тротилл из авиабомб и снарядов времен Второй мировой войны, – СБУ 04

Изъятые боеприпасы были уничтожены на специальном полигоне.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: 

боеприпасы (2333) взрывчатка (842) правоохранительные органы (2969) СБУ (19869) силовики (2798) Житомирская область (1389)


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Не надо ля-ля! Лом они добывали. А тротил - то таке, побочный продукт. А мафию ломщиков возглавляют менты
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05.08.2021 17:02 Ответить
ну таки да .плавленный тротил не так легко и взорвать нужно промежуточное ВВ
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05.08.2021 17:07 Ответить
А как он в снаряды попадает? Его заливают туда, конечно, плавленным, не?
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05.08.2021 17:51 Ответить
а как и холодец . попробуй растопить и по новой залить
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05.08.2021 22:06 Ответить
Тю, тоже мне, нашли злодеев. Мой сосед в начале 90-х таким занимался. Я ему подгонял с полей кучу железа, типа мин, снарядов (благо этого добра тогда было завались), он извлекал из них ВВ, делал самодельные бомбы и глушил на Днестре рыбу на продажу. Каждый тогда выживал как мог.)
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05.08.2021 17:51 Ответить
Глушив рибу?

"Чорні копачі" добували на Житомирщині тротил із авіабомб і снарядів часів Другої світової війни, - СБУ - Цензор.НЕТ 8271
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05.08.2021 20:40 Ответить
Глушил на Днестре рыбу на продажу. так это кощунство и серьёзное преступление и куда похуже чем электролов и ловля сеткой ,а сколько малька сдохнет , из за таких как он и подобных в некоторых водоёмах голяк, кстати не дай бог кто то ,так сказать водолазить будет, то на уши калекой останется
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06.08.2021 01:50 Ответить
о блиннн..- и дарвин ни разу не премировал! = удачники...)
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06.08.2021 02:07 Ответить
 
 