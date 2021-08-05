РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9867 посетителей онлайн
Новости
3 106 28

Если Чаус снова исчезнет, то у него будет больше шансов получить политическое убежище, - Сытник

Если Чаус снова исчезнет, то у него будет больше шансов получить политическое убежище, - Сытник

У экс-судьи Николая Чауса после погони за ним силовиков гораздо больше шансов получить политическое убежище.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью НВ заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"После этих всех событий шансов теперь, не дай Бог, если он снова исчезнет, получить политическое убежище гораздо больше. Это первое. Второе. Аргументов для обращения в Европейский суд по правам человека гораздо больше сейчас. То есть такие нелепые действия кого-то фактически на ровном месте заполитизировали обычное дело, и это для нас крайне неприятно", - сказал Сытник.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд не определил, кто именно будет охранять Чауса: охрана, возможно, будет осуществляться совместно НАБУ и СБУ, - Бутусов

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"

4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Адвокат Кравец: "К Чаусу применяли пытки, чтобы получить выкуп"

Автор: 

убежище (284) Сытник (958) Чаус Николай (330)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+5
По уму, перед тем как слушать показания Чауса, он должен пройти независимое психиатрическое обследование после всего, шо с ним происходило.
показать весь комментарий
05.08.2021 17:09
+4
Ещё бы...ему и охрану дадут -все уже знают,что того чауса по приказу зекретина выкрали,так он ещё и про пытки расскажет...
показать весь комментарий
05.08.2021 17:05
+2
Сытник ему подсказывает?
показать весь комментарий
05.08.2021 16:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сытник ему подсказывает?
показать весь комментарий
05.08.2021 16:58 Ответить
в Ситника, видать, доказуха - нуляча... Якщо там, тоді, в 2016-му, провокація хабаря (а не вимога його Чаусом, та отримання під контролем НАБУ), то, по прикладу справи Розенблата, Чаус може піти максимум під адмінвідповідальність (ну, звільнення з роботи...); а не по криміналу...
показать весь комментарий
05.08.2021 17:06 Ответить
По уму, перед тем как слушать показания Чауса, он должен пройти независимое психиатрическое обследование после всего, шо с ним происходило.
показать весь комментарий
05.08.2021 17:09 Ответить
і це також.
показать весь комментарий
05.08.2021 17:23 Ответить
Есть страны где суда и судей вообще нет, а учителя за еду работают.
показать весь комментарий
05.08.2021 17:02 Ответить
За бананы
показать весь комментарий
05.08.2021 17:04 Ответить
Канада? Осталось добежать до границы...
показать весь комментарий
05.08.2021 17:07 Ответить
Скажите кто нибудь, вечный придурок с очками из кофейной гущи только у меня?
показать весь комментарий
05.08.2021 17:05 Ответить
Нет,не только
показать весь комментарий
05.08.2021 17:06 Ответить
Ну єто каким идиотом надо быть, чтобы купить то, куда уже кто-то чихал, плевался и пускал слюни из своего кариесного зубожилого рта...
показать весь комментарий
05.08.2021 17:16 Ответить
У мене нічого нема.
показать весь комментарий
05.08.2021 17:41 Ответить
бо в тебе таксофон
показать весь комментарий
05.08.2021 17:44 Ответить
Ти мав на увазі рекламу?
показать весь комментарий
05.08.2021 17:48 Ответить
так
показать весь комментарий
05.08.2021 19:13 Ответить
У мене ще буває про якихось продавчинь АТБ, що заробляють велетенські баблозаври. І про те, як розпізнати, що дівуля давно сексом не трахалася.
А так адблок на компі/авакс на смартфоні більшу частину реклами блокують.
показать весь комментарий
05.08.2021 19:48 Ответить
якщо гьорла хоче трахатись, вона мєдждомєтіями відповідає на розповідь. Ага.. Угу.. Ну й шо..Підтримка розмови відсутня, невпевнена в собі, немита або неохайна зачіска, походняк гуски. На якийсь подарунок реагує як трьохлітня дитина.
показать весь комментарий
05.08.2021 22:58 Ответить
Ещё бы...ему и охрану дадут -все уже знают,что того чауса по приказу зекретина выкрали,так он ещё и про пытки расскажет...
показать весь комментарий
05.08.2021 17:05 Ответить
а по чему приказу ему дали возможность бежать ? то же зеленский виноват ?
показать весь комментарий
05.08.2021 17:19 Ответить
розслідуйте. З доказухою, а не на вигадках.
показать весь комментарий
05.08.2021 17:30 Ответить
в по чьему? расскажи?
показать весь комментарий
05.08.2021 17:30 Ответить
Сладкая парочка - Сытник и Баканов, играют в Чауса)
показать весь комментарий
05.08.2021 17:05 Ответить
Схорониться ему надо, лучше всего в какой-нибудь кибуц в ИзRаиле!
Если Чаус снова исчезнет, то у него будет больше шансов получить политическое убежище, - Сытник - Цензор.НЕТ 5785
показать весь комментарий
05.08.2021 17:08 Ответить
Позорная Зе-власть сравнила факап с Чаусом с легендарными действиями Моссада 5 августа, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/08/%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%81%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%84%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%bf-%d1%81-%d1%87%d0%b0.html#comments Комментарии: 4

Понятно. Говорящие головы, которые работают на ОП, получили указание от Ермака восхвалять похищение Чауса, сравнивая это с действиями Моссада. Правда есть нюанс.
Свои соображения на сей счет https://www.facebook.com/borislav.bereza озвучил сегодня экс-парламентарий Борислав Береза.
Например, Адольф Эйхман, который после второй мировой войны скрывался от правосудия в Аргентине, действительно был выкраден в мае 1960 года агентами Моссада. Но есть три пункта:
1. Эйхмана не собиралась выдавать Аргентина и он был военным преступником. И если бы не его похищение, то он бы не предстал перед судом.
А Чауса должна была выдать Молдова, и он подозреваемый в коррупции. Именно поэтому его готовились официально передать Украине, чтоб его судили.
2. Эйхмана не прятали, а сразу предъявили для свершения правосудия.
Сравните это с историей Чауса, которого несколько месяцев прятали от всех, вместо того, чтоб передать в правоохранительные органы.
- https://www.economics-prorok.com/2021/08/%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B.html Адвокат: Чауса пытали. Будущий тюремный срок Зеленского растет уже сейчас
3. Все агенты Моссада, которые приняли участие в этой операции, стали настоящими национальными героями и были награждены государственными наградами.
Я что-то не вижу гордости за факап с Чаусом у спецслужб Украины или у наших граждан, а про награды за это и речь не идёт.
И после кардинально испорченных отношений с Молдовой это точно не достижение, а провал.
- https://www.economics-prorok.com/2021/08/%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D1%87%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%B8-%D0%B5%D1%89%D0%B5-12-%D1%83.html Молдова требует допроса Чауса и еще 12 украинцев: дебильная Зе-власть в ступоре - Бутусов. Документ
Так что мы видим чистый пропагандонизм в стиле гебельщины и скабеевщины. Но, на минималках от ОП и Ермака, в исполнении члена Набсовета УЗ. Дали команду - и он отрабатывает… свою должность. ))
***
Борислав Береза
показать весь комментарий
05.08.2021 17:26 Ответить
Только если в дынере.
показать весь комментарий
05.08.2021 17:29 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1423274417593806853 1 ч

По версии адвоката Чауса Кравца, стая украинских дипломатов, представители украинских спецслужб и осназ РФ, похитил и вывез на территорию Украины судью Чауса с целью "получения выкупа". А МИД Украины выдавал им по три дипломатических паспорта .
показать весь комментарий
05.08.2021 17:32 Ответить
Люди хватмт писать и читать про Чауса. Олимпиада на дворе, Ермак сдает страну, москали тащат Тимошенку на царство, куча стремных законов в экономике и главное ни хрена не делается по патронам, снарядам, бронетранспортерам, и т.д и т.п. Чаус придуман для средних умов и не очень умных журналистов что бы сформировать повестку уводящую в сторону от реальных проблем. Бутусов не может этого понять, но это его проблема...Но вот вам зачем эта кегебешная мулька с Чаусом чи как тас этого фрика?
показать весь комментарий
05.08.2021 19:17 Ответить
І заголовок новини: "Вы таки нам будете смеяться, но Чаус опять".
показать весь комментарий
05.08.2021 19:50 Ответить
 
 