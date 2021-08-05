Если Чаус снова исчезнет, то у него будет больше шансов получить политическое убежище, - Сытник

У экс-судьи Николая Чауса после погони за ним силовиков гораздо больше шансов получить политическое убежище.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью НВ заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"После этих всех событий шансов теперь, не дай Бог, если он снова исчезнет, получить политическое убежище гораздо больше. Это первое. Второе. Аргументов для обращения в Европейский суд по правам человека гораздо больше сейчас. То есть такие нелепые действия кого-то фактически на ровном месте заполитизировали обычное дело, и это для нас крайне неприятно", - сказал Сытник.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

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17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания"

4 августа ВАКС назначил экс-судье Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

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