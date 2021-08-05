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Литва возобновила возведение стены на границе с Беларусью и намерена отгородиться за два года

Литва возобновила возведение стены на границе с Беларусью и намерена отгородиться за два года

Литва возобновила работы по укладке колючей проволоки на границе и намерена за два года отгородиться от Беларуси 4-х метровой стеной из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает LRT.

В Государственной пограничной службе отметили, что забор будет установлен на границе не везде - из-за особенностей ландшафта или водоемов.

"Бюджет такого проекта может составить 152 млн евро. Речь идет об установлении физического барьера на участке границы длиной 508 километров. Протяженность границы с Беларусью - 670 км", - говорится в сообщении.

Пограничники уточнили, что стена будет четырехметровой, с металлической сварной стержневой сетки. Поверх нее натянут колючую проволоку. Пред забором также будет установлена дополнительная линия с колючей проволокой.

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Напомним, укладка колючей проволоки на какое-то время была приостановлена из-за конкурсных закупок, а также из-за того, что для укладки полученной из Эстонии проволоки не хватало некоторых элементов.

В Литву через границу с Беларусью в 2021 году попали 4090 мигрантов. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции "гибридной агрессией белорусского режима". 3 августа литовские пограничники начали разворачивать нелегальных мигрантов, прибывающих из Беларуси. Такие полномочия пограничники получили на основании принятого ранее Билотайте распоряжения.

Беларусь (7888) граница (5260) Литва (2447)


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А вбросили бы половину этих денег в протесты в прошлом году, глядишь ни стены, ни военной помощи не понадобилось бы.
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05.08.2021 17:14 Ответить
не помогло бы - у белорусов не было решимости идти до конца
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05.08.2021 17:16 Ответить
Вы забыли за ментов продажных. Обычно, они отзывчивы на предложения...
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05.08.2021 17:38 Ответить
Границу с фашистской республикой тараканией надо не колючей проволокой, а минными полями ограждать. Только дать сначала нормальным людям свалить
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05.08.2021 17:16 Ответить
Инсектицидов подсыпьте - не помешает
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05.08.2021 17:34 Ответить
Вовсе не факт что у Литвы есть два года...
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05.08.2021 17:49 Ответить
Uze segodnia takoje lozyt pyramidu iz 6 spiral.tut budet 3 metra vysoti i kreplenije konecno stolbami.Eto foto vzial iz vasix prodavcov kak primer.Za nejio budet 4 metrov zaborЛитва відновила зведення стіни на кордоні з Білоруссю і має намір відгородитися за два роки - Цензор.НЕТ 8023
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05.08.2021 18:17 Ответить
34 роки тому Рональд Рейган закликав зруйнувати Берлінський мур.
Tear down this wall - Знесіть цю стіну.
Тоді ніхто й подумати не міг, що в Європі скоро почнуть зводити нові стіни...
Але я б порадив на кордоні з кацапами вирити ще й рів з крокодилами. )))

Литва відновила зведення стіни на кордоні з Білоруссю і має намір відгородитися за два роки - Цензор.НЕТ 9356
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05.08.2021 20:54 Ответить
 
 