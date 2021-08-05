Литва возобновила возведение стены на границе с Беларусью и намерена отгородиться за два года
Литва возобновила работы по укладке колючей проволоки на границе и намерена за два года отгородиться от Беларуси 4-х метровой стеной из-за наплыва нелегальных мигрантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает LRT.
В Государственной пограничной службе отметили, что забор будет установлен на границе не везде - из-за особенностей ландшафта или водоемов.
"Бюджет такого проекта может составить 152 млн евро. Речь идет об установлении физического барьера на участке границы длиной 508 километров. Протяженность границы с Беларусью - 670 км", - говорится в сообщении.
Пограничники уточнили, что стена будет четырехметровой, с металлической сварной стержневой сетки. Поверх нее натянут колючую проволоку. Пред забором также будет установлена дополнительная линия с колючей проволокой.
Напомним, укладка колючей проволоки на какое-то время была приостановлена из-за конкурсных закупок, а также из-за того, что для укладки полученной из Эстонии проволоки не хватало некоторых элементов.
В Литву через границу с Беларусью в 2021 году попали 4090 мигрантов. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции "гибридной агрессией белорусского режима". 3 августа литовские пограничники начали разворачивать нелегальных мигрантов, прибывающих из Беларуси. Такие полномочия пограничники получили на основании принятого ранее Билотайте распоряжения.
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Tear down this wall - Знесіть цю стіну.
Тоді ніхто й подумати не міг, що в Європі скоро почнуть зводити нові стіни...
Але я б порадив на кордоні з кацапами вирити ще й рів з крокодилами. )))