Литва возобновила возведение стены на границе с Беларусью и намерена отгородиться за два года

Литва возобновила работы по укладке колючей проволоки на границе и намерена за два года отгородиться от Беларуси 4-х метровой стеной из-за наплыва нелегальных мигрантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает LRT.

В Государственной пограничной службе отметили, что забор будет установлен на границе не везде - из-за особенностей ландшафта или водоемов.

"Бюджет такого проекта может составить 152 млн евро. Речь идет об установлении физического барьера на участке границы длиной 508 километров. Протяженность границы с Беларусью - 670 км", - говорится в сообщении.

Пограничники уточнили, что стена будет четырехметровой, с металлической сварной стержневой сетки. Поверх нее натянут колючую проволоку. Пред забором также будет установлена дополнительная линия с колючей проволокой.

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Напомним, укладка колючей проволоки на какое-то время была приостановлена из-за конкурсных закупок, а также из-за того, что для укладки полученной из Эстонии проволоки не хватало некоторых элементов.

В Литву через границу с Беларусью в 2021 году попали 4090 мигрантов. Должностные лица Литвы называют выросшие потоки незаконной миграции "гибридной агрессией белорусского режима". 3 августа литовские пограничники начали разворачивать нелегальных мигрантов, прибывающих из Беларуси. Такие полномочия пограничники получили на основании принятого ранее Билотайте распоряжения.