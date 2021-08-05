Электронный рецепт для рецептурных препаратов заработает в марте 2022 года, - "слуга народа" Радуцкий
С внедрением е-рецепта прекратится бесконтрольная продажа лекарств, в частности антибиотиков, появится контроль за назначением препаратов.
Об этом пишет в Фейсбуке народный депутат СН, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Три недели назад на заседании комитета инициировал рассмотрение вопроса о введении е-рецепта. Договорились с руководством Минздрава, Нацслужбы здоровья и Госэкспертного центра о четком графике реализации проекта. В общих чертах план следующий: в сентябре этого года запланирован тендер на разработку программного обеспечения для внедрения е-рецепта в электронной системе здравоохранения. В начале 2022 года Минздрав проведет обучение врачей и фармацевтов по пользованию системой. Е-рецепт для препаратов инсулина заработает с октября, для всех рецептурных препаратов - в марте 2022 года", - написал он.
Как отметил Радуцкий, с внедрением е-рецепта прекратится бесконтрольная продажа лекарств, в частности антибиотиков, появится контроль за назначением препаратов.
"Уже в 2021 году должна заработать электронная медицинская карта пациента. Там будет собрана вся информация о нем, план лечения, назначенные лекарства. С появлением е-рецепта врач будет вынужден назначать препараты не по своему усмотрению, а согласно плану лечения - в соответствии с утвержденными протоколами. Соответственно, появится возможность контролировать правильность действий медицинского работника", - добавил он.
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а широченне застосування антибіотиків у тваринництві та харчовій промисловості у цілому вас, **********, не турбує ?
Традиционный вопрос стал, в последнее время: Что Происходит???!!!