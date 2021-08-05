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Электронный рецепт для рецептурных препаратов заработает в марте 2022 года, - "слуга народа" Радуцкий

Электронный рецепт для рецептурных препаратов заработает в марте 2022 года, -

С внедрением е-рецепта прекратится бесконтрольная продажа лекарств, в частности антибиотиков, появится контроль за назначением препаратов.

Об этом пишет в Фейсбуке народный депутат СН, глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Три недели назад на заседании комитета инициировал рассмотрение вопроса о введении е-рецепта. Договорились с руководством Минздрава, Нацслужбы здоровья и Госэкспертного центра о четком графике реализации проекта. В общих чертах план следующий: в сентябре этого года запланирован тендер на разработку программного обеспечения для внедрения е-рецепта в электронной системе здравоохранения. В начале 2022 года Минздрав проведет обучение врачей и фармацевтов по пользованию системой. Е-рецепт для препаратов инсулина заработает с октября, для всех рецептурных препаратов - в марте 2022 года", - написал он.

Как отметил Радуцкий, с внедрением е-рецепта прекратится бесконтрольная продажа лекарств, в частности антибиотиков, появится контроль за назначением препаратов.

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"Уже в 2021 году должна заработать электронная медицинская карта пациента. Там будет собрана вся информация о нем, план лечения, назначенные лекарства. С появлением е-рецепта врач будет вынужден назначать препараты не по своему усмотрению, а согласно плану лечения - в соответствии с утвержденными протоколами. Соответственно, появится возможность контролировать правильность действий медицинского работника", - добавил он.

Автор: 

рецепт (40) диджитализация (221) Радуцкий Михаил (287)


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С внедрением е-рецепта прекратится бесконтрольная продажа лекарств, в частности антибиотиков Источник: https://censor.net/ru/n3281076
а широченне застосування антибіотиків у тваринництві та харчовій промисловості у цілому вас, **********, не турбує ?
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05.08.2021 17:26 Ответить
Отменный вопрос! Присоединяюсь.
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05.08.2021 17:30 Ответить
Я, в последнее время- не очень понимаю всяких радуцких с примкнувшими к ним ляшками и т.д. Я не понял, в данном случае: мне что, надо буде к врачу за рецептом обращаться, в случае если мне понадобится упаковка какого-то антибиотика??? Эти Бесы совсем охренели?! Такого НИГДЕ в Мире нет! И- не может быть.

Традиционный вопрос стал, в последнее время: Что Происходит???!!!
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05.08.2021 17:30 Ответить
Это уже скотство. Проблема не в "электронности" или "неэлектронности" рецепта, а то, что каждый месяц больному нужно выстаивать очереди к врачам в поликлинике, шоб эти "рецепты" получить. Ни Крадуцкий, ни какая-нибудь иная медицинская медицинская начальствующая мондавошка понятия не имеет как происходит этот процесс от начала и до конца, но пиарицца "на лекарствах" эти нганасаны будут отменно.
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05.08.2021 21:41 Ответить
 
 