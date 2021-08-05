На Тернопольскую область пришлась треть от всех выявленных случаев "дельты" в Украине, на Черновицкую - четверть

В Черновицкой области обнаружили 34 случая дельта-штамма коронавируса SARS-CoV-2, в Тернопольской - 52, в Волынской - 7.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LB, об этом сообщили пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации, Тернопольский областной центр общественного здоровья и Волынский областной центр контроля и профилактики болезней.

Читайте также: Вакцина Moderna через полгода эффективна на 93%, - производитель

По словам главного санитарного врача области Натальи Гопко, дельта начала распространяться на Буковине минимум с середины июля. По ее словам, в лаборатории исследовали материал от людей, которые приехали из стран с активной циркуляцией дельта-штамма, но уже можно говорить, что он распространяется и локально.

"Учитывая способность вируса к быстрому распространению, можем предположить, что он уже распространяется по территории области. То есть говорим не только о завозе "Дельты" из-за рубежа, но и о внутреннем инфицировании", - сказала Гопко.

Тернопольские медики заявили, что было найдено 52 случая штамма дельта в 94 положительных образцах. Результаты тестирования образцов биометариала было получено из референс-лабораторнии 4 августа.

Большинство больных приехали из-за рубежа, в частности из России, Великобритании и Индонезии, а также их контактные лица. "Ожидаемо, что дельта постепенно распространиться в пределах области", - предупредили в Тернопольском ЦОЗ.

Волынский областной центр сообщил, что из 9 образцов, присланных в референс-лаборатории вирусологических исследований ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины", в 7 случаях обнаружен штамм дельта. Это жители Владимир-Волынской, Луцкой, Ковельской и Иваничевской общин.

В одном случае в анамнезе история путешествия за пределы Украины отсутствует, что свидетельствует о местной передаче вируса.

Симптомы при заражении штаммом дельта отличаются от тех, что были раньше. Лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк распространены, тогда как кашель и потеря обоняния или вкуса - уже не так. Также сообщают о более серьезных симптомы, включая нарушения слуха, желудочно-кишечные проблемы и образование сгустков крови, что приводит к гибели тканей и гангрены.

Вероятность развития тяжелого течения болезни при заражении штаммом "Дельта" намного выше, если вы не вакцинированы. Если все же заражение произошло, полностью вакцинированы лица переносят болезнь бессимптомно или же в значительно более легкой форме.

Читайте также: Если в электронную систему здравоохранения не внесли запись о проведенной вакцинации от COVID-19, необходимо обратиться к семейному врачу, - Кузин

Напомним, утром 5 августа главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что ситуация с коронавирусом ухудшается на всей территории Украины и новая вспышка, спровоцированная дельта-штаммом, может начаться где угодно. По его данным, в Украине официально подтверждено 143 случая дельты.

Наибольшее распространение дельта-штамма зафиксировано в Волынской, в Одесской, Тернопольской областях, Черновцах и Киеве.