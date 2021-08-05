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Новости Коронавирус и карантин
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Привитые граждане Украины, возвращающиеся из РФ или Индии, освобождаются от самоизоляции, - пограничники

Привитые граждане Украины, возвращающиеся из РФ или Индии, освобождаются от самоизоляции, - пограничники

В Украине начали действовать более жесткие правила въезда в страну в связи с распространением коронавируса. Так, с 5 августа иностранцы после въезда в государство должны пройти самоизоляцию с контролем через приложение "Дій вдома", если они не прошли полный курс вакцинации или не имеют справки об одной COVID-прививке.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДОМ", для въезда иностранцев и граждан Украины из России и Индии действуют особые правила.

"Что касается граждан Украины, которые возвращаются из республики Индия и Российской Федерации, имеют соответствующие документы, подтверждающие одну прививку от COVID-19, или имеют документы о полном цикле вакцинации - они освобождаются от самоизоляции. Что касается иностранцев или лиц без гражданства, которые имеют соответствующий сертификат о полном курсе вакцинации - они освобождаются от самоизоляции", - пояснил начальник отдела организации пограничного контроля КПП "Киев" Александр Прищепа.

Сами же путешестующие говорят, что готовы к новым правилам пересечения границы.

Также читайте: С сегодняшнего дня изменились правила въезда в Украину

Автор: 

Госпогранслужба (6389) граница (5260) карантин (16729) россия (95402) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) самоизоляция (61)


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А если "привиты" шмурдяком под названием "Спутник"?
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05.08.2021 17:51 Ответить
граждане Украины не спутники расеи .
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05.08.2021 18:55 Ответить
Та нікому не цікава та ковідна паРаша з її шмурдяком "спутнік"
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05.08.2021 19:33 Ответить
З кацапії взагалі пускати нікого не можна.
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05.08.2021 18:13 Ответить
Не, нормально так.
Уже выяснили, что привитые могут и болеть и главное быть переносчиками. И что мы делаем? Правильно, освобождаем от карантина въезжающих из стран, где сейчас как раз трындец и именно из-за штамма "дельта".
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05.08.2021 18:25 Ответить
Совершенно верно.Глупость вселенская.
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05.08.2021 19:39 Ответить
Те есть вы официально признали Спутник V ?
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05.08.2021 19:08 Ответить
Очень зря.
Привитые сами-то перенесут болезнь легче, но распространять ее будут аж бегом.

А у нас дебильных антиваксеров, как говна в сельском сортире...
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06.08.2021 01:18 Ответить
 
 