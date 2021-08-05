Привитые граждане Украины, возвращающиеся из РФ или Индии, освобождаются от самоизоляции, - пограничники

В Украине начали действовать более жесткие правила въезда в страну в связи с распространением коронавируса. Так, с 5 августа иностранцы после въезда в государство должны пройти самоизоляцию с контролем через приложение "Дій вдома", если они не прошли полный курс вакцинации или не имеют справки об одной COVID-прививке.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДОМ", для въезда иностранцев и граждан Украины из России и Индии действуют особые правила.

"Что касается граждан Украины, которые возвращаются из республики Индия и Российской Федерации, имеют соответствующие документы, подтверждающие одну прививку от COVID-19, или имеют документы о полном цикле вакцинации - они освобождаются от самоизоляции. Что касается иностранцев или лиц без гражданства, которые имеют соответствующий сертификат о полном курсе вакцинации - они освобождаются от самоизоляции", - пояснил начальник отдела организации пограничного контроля КПП "Киев" Александр Прищепа.

Сами же путешестующие говорят, что готовы к новым правилам пересечения границы.

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