Полиция начала расследование по факту нападения на нардепа Качуру в Конотопе, - "Слуга народа"
Полиция начала уголовное производство по факту нападения на народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Качуру во время заседания Конотопского городского совета.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа"
"Во время заседания нардеп поднял вопрос проблем города, в частности плохого качества водопроводной воды, которую нельзя пить или использовать для приготовления пищи. Он продемонстрировал образец этой воды в бутылке, которую ему передали жители города, и попросил мэра Артема Семенихина проверить ее качество. Вместо ответа мэр попытался облить депутата водой, к столкновению присоединилась охрана Семенихина и прямо в зале произошла драка", - говорится в сообщении.
На распространившемся в соцсетях видео видно, что во время обсуждения состояния инфраструктуры города Семенихин предложил Качуре "немножко отрезвиться нашей конотопской водичкой" и облил его. После этого между мэром и нардепом встали охранники, которые развели их в разные стороны.
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7:00, 4 грудня 2017
"Очільник Конотопа взяв участь в акції «народного імпічменту» президента України Петра Порошенка, яку влаштували вчора у центрі Києва «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі та інші політичні організації."
"Слугу народа" Качуру облил водой мэр Конотопа