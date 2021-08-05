Полиция начала расследование по факту нападения на нардепа Качуру в Конотопе, - "Слуга народа"

Полиция начала уголовное производство по факту нападения на народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Качуру во время заседания Конотопского городского совета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа"

"Во время заседания нардеп поднял вопрос проблем города, в частности плохого качества водопроводной воды, которую нельзя пить или использовать для приготовления пищи. Он продемонстрировал образец этой воды в бутылке, которую ему передали жители города, и попросил мэра Артема Семенихина проверить ее качество. Вместо ответа мэр попытался облить депутата водой, к столкновению присоединилась охрана Семенихина и прямо в зале произошла драка", - говорится в сообщении.

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На распространившемся в соцсетях видео видно, что во время обсуждения состояния инфраструктуры города Семенихин предложил Качуре "немножко отрезвиться нашей конотопской водичкой" и облил его. После этого между мэром и нардепом встали охранники, которые развели их в разные стороны.