РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7161 посетитель онлайн
Новости
3 726 38

Полиция начала расследование по факту нападения на нардепа Качуру в Конотопе, - "Слуга народа"

Полиция начала расследование по факту нападения на нардепа Качуру в Конотопе, -

Полиция начала уголовное производство по факту нападения на народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Качуру во время заседания Конотопского городского совета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба партии "Слуга народа"

"Во время заседания нардеп поднял вопрос проблем города, в частности плохого качества водопроводной воды, которую нельзя пить или использовать для приготовления пищи. Он продемонстрировал образец этой воды в бутылке, которую ему передали жители города, и попросил мэра Артема Семенихина проверить ее качество. Вместо ответа мэр попытался облить депутата водой, к столкновению присоединилась охрана Семенихина и прямо в зале произошла драка", - говорится в сообщении.

Читайте также: "Слугу народа" Качуру облил водой мэр Конотопа Семенихин: "Пропоную трошки отрезвиться нашей конотопской водичкой". ВИДЕО

На распространившемся в соцсетях видео видно, что во время обсуждения состояния инфраструктуры города Семенихин предложил Качуре "немножко отрезвиться нашей конотопской водичкой" и облил его. После этого между мэром и нардепом встали охранники, которые развели их в разные стороны.

Конотоп (121) Нацполиция (16434) Семенихин Артем (39) Качура Александр (170)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Ще один потерпілий слуга.
показать весь комментарий
05.08.2021 18:24
+15
Если президент на бабу заяву понес, то что вы хотите от этой гнили.
показать весь комментарий
05.08.2021 18:25
+12
уже наплакался...быстрый олень
показать весь комментарий
05.08.2021 18:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
уже наплакался...быстрый олень
показать весь комментарий
05.08.2021 18:22 Ответить
Соцсети мониторит полиция на криминал.
показать весь комментарий
05.08.2021 18:33 Ответить
І багато намоніторила? Як щодо вбивства Шишова? Аааа! То не зелений депутат! Тому злочину нема! Нє?
показать весь комментарий
05.08.2021 18:42 Ответить
обмочился, бедненький
показать весь комментарий
05.08.2021 19:24 Ответить
Все гнильё к ОПГ КалоЗеленских присосалось
показать весь комментарий
05.08.2021 19:27 Ответить
Та шкода що водою,від води не окачуриться,треба було бензином і підпалити зелену тварюку
показать весь комментарий
05.08.2021 18:22 Ответить
Гадаю, зеленка була б цілком адекватним препаратом.
показать весь комментарий
05.08.2021 18:24 Ответить
Свято починається?
показать весь комментарий
05.08.2021 18:23 Ответить
Ще один потерпілий слуга.
показать весь комментарий
05.08.2021 18:24 Ответить
Слуга кремля ....
показать весь комментарий
05.08.2021 18:27 Ответить
Слугам Коломойского больше всех платят. Слугам Пинчука и слугам Порошенко далего до слуг Коломойского. Там за нужное голосование ВР сразу 20 тыс. баксов остёгивают. Говорят это не из бюджета.
показать весь комментарий
05.08.2021 20:32 Ответить
Если президент на бабу заяву понес, то что вы хотите от этой гнили.
показать весь комментарий
05.08.2021 18:25 Ответить
Оно не президент , а презерватив 4уклонист , а женщины , рисковавшие жизнью и здоровьем на фронте не бабы
показать весь комментарий
05.08.2021 19:21 Ответить
Еще один зеленый потерпевший, ну...
показать весь комментарий
05.08.2021 18:26 Ответить
мочёный качура чи качур
показать весь комментарий
05.08.2021 18:49 Ответить
сцуки под семенихина копают теперь, один нормальный мер остался
показать весь комментарий
05.08.2021 18:27 Ответить
Так, пам'ятаємо:
7:00, 4 грудня 2017
"Очільник Конотопа взяв участь в акції «народного імпічменту» президента України Петра Порошенка, яку влаштували вчора у центрі Києва «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі та інші політичні організації."
показать весь комментарий
05.08.2021 18:37 Ответить
Бензином надо было облить и поджечь. До этих зе-упырей уже не доходит, что народ устал от того, что они суки грабят нас.
показать весь комментарий
05.08.2021 18:30 Ответить
каков поп - таков и приход
показать весь комментарий
05.08.2021 18:32 Ответить
...а піп то промоскальский.
показать весь комментарий
05.08.2021 18:34 Ответить
Цей придурок знає, що вода в кранах не відповідає нормам ні в одному місті України.
показать весь комментарий
05.08.2021 18:33 Ответить
В лицо плеснули водой из бутылки. Покушение? Потерпевший мог же и захлебнуться
показать весь комментарий
05.08.2021 18:35 Ответить
Оно хоть плавать умеет?
показать весь комментарий
05.08.2021 20:34 Ответить
в партии Слуга народа все какие-то ябеды.
показать весь комментарий
05.08.2021 18:36 Ответить
Он надеется, что ему Каломойский премию за это подбросит.
показать весь комментарий
05.08.2021 20:35 Ответить
надо было ссученка трубой по башке дурной
показать весь комментарий
05.08.2021 18:37 Ответить
Мэр как мэр. Вор со схемами
показать весь комментарий
05.08.2021 18:41 Ответить
Всіх по собі, гнидо?
показать весь комментарий
05.08.2021 18:43 Ответить
Лайно пожалілося що на нього наступили?!
показать весь комментарий
05.08.2021 18:42 Ответить
Змити хотіли, але воно не далось!
показать весь комментарий
05.08.2021 18:43 Ответить
Воно навіть не на унітазі в цей момент сиділо
показать весь комментарий
05.08.2021 20:37 Ответить
Вот это мусорам подкинули Санта Барбару.... должны сшить дело против мудака, из рук которого долгое время кормились. Потому что от безнаказанности он попутал берега и попер на другого мудака у которого крыша от самого главного мудака... и если не сшить белыми нитками дело против «кормильца», могут лишить харчевния... Сюжет для классиков...
показать весь комментарий
05.08.2021 18:52 Ответить
Який лідер така і партія-униле зеоене лайно
показать весь комментарий
05.08.2021 18:55 Ответить
В поливаний понеділок на Великдень у Львові таких "нападєній" десятки...І всі задоволені,всі сміються...От чому клоуни не вміють перевести все на жарт,біжуть,жаліються,стогнуть...Надто серйозний той Качур,приніс воду на сесію...і що?..Ти спочатку зроби аналіз води,виясни причину,виясни що можна зробити і яка роль при цьому мера...А так голімий піар,приніс воду - його нею і облили,так мокрий і пішов...в поліцію відкривати дєло...
показать весь комментарий
05.08.2021 18:56 Ответить
Да кто б сомневался. Конотопцы,если не отстоите своего мэра - грош Вам цена.
показать весь комментарий
05.08.2021 20:19 Ответить
цього ведмедчуківського вибдялка можна хіба що хлоркою відмити.
показать весь комментарий
05.08.2021 22:51 Ответить
Да чего уж там. Хай покушение на убийство сразу расследуют.

"Слугу народа" Качуру облил водой мэр Конотопа
показать весь комментарий
06.08.2021 01:15 Ответить
 
 