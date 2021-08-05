Уменьшение инвестиций в ремонты электросетей для снижения тарифа ставит под угрозу работу энергосистемы, - письмо облэнерго к Зеленскому

Предложенный Министерством энергетики механизм льготного тарифа на электроэнергию незаконный и поставит под угрозу функционирование электросетей.

Об этом говорится в письме общественного союза "Умные электросети Украины" (объединяет большинство облэнерго страны) к президенту, секретарю СНБО и премьер-министру, информирует Цензор.НЕТ.

"Последствиями принятия данного проекта постановления станет приостановление большинства инвестиционных проектов, начатых в 2021 году, и их существенное уменьшение в будущем", - сказано в письме союза.

В союзе облэнерго предупредили, что проект постановления грубо нарушает законы "О рынке электрической энергии и "О защите экономической конкуренции" и не может быть принят в предложенной редакции.

Деятельность облэнерго в случае введения этого механизма, будет убыточной и финансово несбалансированной, считают в организации.

Там отметили, что в структуре тарифов облэнерго, которые устанавливаются НКРЭКУ, отсутствуют источники для компенсации производителям электроэнергии.

В ассоциации предупредили, что в случае принятия правительством заведомо незаконного решения, ремонты и обновление линий передачи и оборудования станут невозможными, что приведет к массовым авариям в сетях.

Напомним, 2 августа появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения затрат на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.

Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

На сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт при рыночной цене более 4 грн/кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года. За счет отказа от ремонтов сетей, правительство может снизить тарифы до 1,44 грн/кВт.ч.

По данным Государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% занимает плата за услуги централизованного отопления и природный газ.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о RAB-регулировании. Цель - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.