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Уменьшение инвестиций в ремонты электросетей для снижения тарифа ставит под угрозу работу энергосистемы, - письмо облэнерго к Зеленскому

Уменьшение инвестиций в ремонты электросетей для снижения тарифа ставит под угрозу работу энергосистемы, - письмо облэнерго к Зеленскому

Предложенный Министерством энергетики механизм льготного тарифа на электроэнергию незаконный и поставит под угрозу функционирование электросетей.

Об этом говорится в письме общественного союза "Умные электросети Украины" (объединяет большинство облэнерго страны) к президенту, секретарю СНБО и премьер-министру, информирует Цензор.НЕТ.

"Последствиями принятия данного проекта постановления станет приостановление большинства инвестиционных проектов, начатых в 2021 году, и их существенное уменьшение в будущем", - сказано в письме союза.

В союзе облэнерго предупредили, что проект постановления грубо нарушает законы "О рынке электрической энергии и "О защите экономической конкуренции" и не может быть принят в предложенной редакции.

Деятельность облэнерго в случае введения этого механизма, будет убыточной и финансово несбалансированной, считают в организации.

Там отметили, что в структуре тарифов облэнерго, которые устанавливаются НКРЭКУ, отсутствуют источники для компенсации производителям электроэнергии.

В ассоциации предупредили, что в случае принятия правительством заведомо незаконного решения, ремонты и обновление линий передачи и оборудования станут невозможными, что приведет к массовым авариям в сетях.

Напомним, 2 августа появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения затрат на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.
Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

На сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт при рыночной цене более 4 грн/кВт.ч. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года. За счет отказа от ремонтов сетей, правительство может снизить тарифы до 1,44 грн/кВт.ч.

По данным Государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% занимает плата за услуги централизованного отопления и природный газ.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о RAB-регулировании. Цель - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) облэнерго (126) энергетика (2553) Минэнерго (363)


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Топ комментарии
+13
Уменьшение инвестиций в ремонты электросетей для снижения тарифа ставит под угрозу.....

приобретение очередного самого дорогого в мире особняка ( футболиста) г-ном Ахметовым.)
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05.08.2021 18:42
+8
Слишком много умных слов для Нелоха, не поймет. Ему бы шо попроще, а лучше всего - картинку нарисовать.
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05.08.2021 18:32
+6
_Олигархи пишут на деревню зедушке: не смей мешать нам грабить народ, мы не для того тебя президентом заделали!
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05.08.2021 18:32
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05.08.2021 18:32 Ответить
Слишком много умных слов для Нелоха, не поймет. Ему бы шо попроще, а лучше всего - картинку нарисовать.
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05.08.2021 18:32 Ответить
АФЕРА МЕГА РАЗМЕРА ЕСЛИ одно ОБЛЭНЕРГО один бедный олигарх КУПИЛ ПО ПРОСТО БРОСОВОЙ СТОИМОСТИ 20 ЛЯМОВ БАКСОВ то РАВ тарифы увеличили благодаря Методике Вовка НКРЕКП одобренную... которую на 99% принесли Юристы и экономисты одной компании!!!!!!!!!!! стоимость разрушенного облэнерго убыточного сказочно выросла в12 раз.... и таких фактов у олигархов и не только масса покупали как убыточное с долгами и в банкротстве процедурах а потом на РАВ тарифы без инвестиций и реконструкции и модернизации сказочно выросла их страховая стоимость а НЕЕ потом насчитали проценты РАВ отчислений.... за такое КИДАЛОВО а кое кто ЗАБЫЛСЯ КАК ТО-- УБИВАЛИ ВООБЩЕ ТО.... у бандитов теперь вчерашние урки олигархи начинают борзеть
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05.08.2021 19:03 Ответить
_Олигархи пишут на деревню зедушке: не смей мешать нам грабить народ, мы не для того тебя президентом заделали!
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05.08.2021 18:32 Ответить
Неучам нужны деньги сейчас...
Завтрв их выгонят и оставят ьез сладкого...
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05.08.2021 18:33 Ответить
Уменьшение "инвестиций" на содержание роскошных офисов и высокооплачиваемых как бы специалистов, которые и утяжеляют .."надстройку" над производством - корабль перегружен баластом с высоким удельным весом содержания на одного из семерых с ложкою на одного с сошкою".
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05.08.2021 18:35 Ответить
Зелена пліснява ,наполеглево та завзято втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України ,сценарій повернення в "родную говєнь" Московію !!!!))
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05.08.2021 18:36 Ответить
ну шо 73% быдло доголосовались
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05.08.2021 18:37 Ответить
Ага горе то какое Ахметову на новый дворец не хватит.
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05.08.2021 18:46 Ответить
И не только ахметкину!!!
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05.08.2021 18:57 Ответить
Витя, а кто скупает дешевую атомную энергию, и кому платят за дорогую солнечную? Поверь, 73% быдла здесь не при чем.
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05.08.2021 18:55 Ответить
А кому зелена пліснява списує борги за рахунок держбюджета !!! Бюджет ,це гроши платників ,а зелена пліснява, це обрані "мудрим нарідом" гельмінти ,які висмоктують з держави всі життєдайні соки !!!!))))
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05.08.2021 19:07 Ответить
Ясна річ ,все це невгамовний Порох чудить !!)))
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05.08.2021 19:29 Ответить
Уменьшение инвестиций в ремонты электросетей для снижения тарифа ставит под угрозу.....

приобретение очередного самого дорогого в мире особняка ( футболиста) г-ном Ахметовым.)
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05.08.2021 18:42 Ответить
Так они же приватезированны не? Какого фуя
просить деньги у государства?
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05.08.2021 18:45 Ответить
А ани и не просят. Ани вымогают!
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05.08.2021 19:03 Ответить
Потом как нам..ться все …
Прозревать будут всем
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05.08.2021 19:06 Ответить
"Последствиями принятия данного проекта постановления станет приостановление большинства инвестиционных проектов, начатых в 2021 году, и их существенное уменьшение в будущем", - сказано в письме союза.__________ для тех кто не понял - придется урезать свои аппетиты, роскошный отпуск, машины, квартиры...
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05.08.2021 19:43 Ответить
только что прочитал: атомная энергетика - 15 коп. киловатт час, гидро энергетика 1 коп киловатт час...!!!
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05.08.2021 19:47 Ответить
ниправда, все по 10 гр кв, иначе олигархов меньше станет
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05.08.2021 20:06 Ответить
Если для облэнерго убыточно, пусть продадут и нет проблем. Кстати, хотелось бы спросить сколько километров кабелей проложено по мировым технологиям, чтобы не приходилось ежедневно ремонтировать сети?
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05.08.2021 20:59 Ответить
Обленерго и бубочка не охренели от этого балагана все равно сидеть вам в одной камере
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05.08.2021 21:06 Ответить
Да-а-а,зима не за горами,а господам грандэнергетикам так хочется с комфортом свалить в Майами. Хрен они ложили на ремонт енергосетей, им бы бабла побольше,да жизни повеселей! Олигархи,однако.
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05.08.2021 21:08 Ответить
Та если б населению впаяли 10 гр за клв облэнерго всё равно бы плакали, что на провода не хватает
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05.08.2021 21:45 Ответить
"станет приостановление большинства инвестиционных проектов, начатых в 2021 году" - инвестиции в лазурный берег под угрозой.
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06.08.2021 11:03 Ответить
 
 