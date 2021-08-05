РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7125 посетителей онлайн
Новости
4 635 16

Авиакомпания "Украинские вертолеты" направила 4 вертолета в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров. ФОТО

Вчера в Турцию прибыли четыре украинских вертолета Ми-8 МТВ-1. Они будут проводить пожаротушения труднодоступных горных районов, в частности в темное время суток.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.

Авиакомпания Украинские вертолеты направила 4 вертолета в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров 01

Таким образом авиакомпания "Украинские вертолеты" присоединилась к гуманитарной инициативе Президента Украины предоставить дружественному народу Турции помощь в тушении масштабных пожаров и на безвозмездной основе направила в г. Ыспарта четыре многоцелевых модернизированных вертолета с экипажами в количестве 40 человек. Они будут гасить масштабные лесные пожары на юге страны не только днем, но и ночью.

Ранее Украина предоставила Турции два пожарных самолета Ан-32П из состава авиации ГСЧС Украины. Таким образом, как говорится в публикации Anadolu, Украина сделала один из крупнейших вкладов по количеству предоставленных воздушных судов для пожаротушения. В настоящее время украинский флот в Турции составляет 6 единиц авиационной техники: два самолета АН-32П и четыре вертолета Ми-8 МТВ-1.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авиакомпания "Украинские вертолеты" обратилась в ОП с предложением помочь Турции тушить лесные пожары. ФОТОрепортаж

Авиакомпания Украинские вертолеты направила 4 вертолета в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров 02

В общем, для помощи в борьбе с этим природным бедствием шесть стран мира отправили в Турцию 18 воздушных судов. Однако, не все из них работают на безвозмездной основе. Турецкие источники отмечают, что авиаторы Российской Федерации, которая предоставила пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8, работать бесплатно отказались.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Авиакомпания "Украинские вертолёты" представила на выставке "Авіасвіт" XXI модернизированный вертолет Ми-8МТВ-1. ФОТОрепортаж

Автор: 

пожар (5935) Турция (3374) вертолёт (1102)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+7
я думаю сейчас туркам не до денег за работу вертолетов.

молодцы что послали!
крепнет день ото дня украино-турецкая дружба - пригодится в борьбе с северными бусурманами
показать весь комментарий
05.08.2021 19:06
+3
ЗЕ платит им. А в случае с РФ платят турки.
показать весь комментарий
05.08.2021 19:05
+2
это частная контора и бесплатно не работает. раз послала - значит заплатили. зачем нам новости о частной конторе?
показать весь комментарий
05.08.2021 18:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
это частная контора и бесплатно не работает. раз послала - значит заплатили. зачем нам новости о частной конторе?
показать весь комментарий
05.08.2021 18:51 Ответить
ЗЕ платит им. А в случае с РФ платят турки.
показать весь комментарий
05.08.2021 19:05 Ответить
я думаю сейчас туркам не до денег за работу вертолетов.

молодцы что послали!
крепнет день ото дня украино-турецкая дружба - пригодится в борьбе с северными бусурманами
показать весь комментарий
05.08.2021 19:06 Ответить
не прокатить, там і росіяни допомагають тушити пожежі, причому там набагато більше їхної техніки.
показать весь комментарий
05.08.2021 19:11 Ответить
прокатить ще й як!
українцы - найчисленніші туристи в Турції цього сезону - більше 300 тис !!!!
кацапів лише 100 тис.

хто платить, той і замовлє музику
показать весь комментарий
05.08.2021 19:15 Ответить
Предоставить дружественному народу Турции помощь в тушении масштабных пожаров и на безвозмездной основеИсточник: https://censor.net/ru/n3281099. То к кому больше доверия в дружбе?
показать весь комментарий
05.08.2021 19:16 Ответить
Там пол кацапии уже догорает, а они Турцию тушат.
показать весь комментарий
05.08.2021 19:20 Ответить
А когда весной прошлого года Чернобыльская зона горела, не помните сколько раз Украинские вертолёты предлагали свою помощь?
показать весь комментарий
05.08.2021 19:44 Ответить
Так то уже китайская территория, потому и не тушат.
показать весь комментарий
05.08.2021 20:39 Ответить
допомога за бабло..???- це як..???- як ты..?
показать весь комментарий
06.08.2021 02:18 Ответить
компания то частная а вертолёты государственные....как то так..
показать весь комментарий
05.08.2021 22:31 Ответить
А гелекоптери в оренді у ЗСУ.
показать весь комментарий
05.08.2021 20:11 Ответить
Ну вот здесь есть важный принципиальный моментик! ...Исторический! Пожары от зеленых были всегда! Ну это зелено-высранное быдло и от этого факта не уйдешь. Вертолетики и самолетики это хорошо, но я вам расскажу как спасались раньше! И это поучительно.
Возле древних Микен есть две! разнонаправленные гробницы, которые по сути и являются купольными резонаторами со щелевой антенной и рупорным волноводом. Вы спросите, а почему они две, стоят рядом и имеют противоположные направления луча( их дурковатые археологи называют гробницами). И я вам отвечу из карты гугля, на которую вы смотрите, они отсекали лесистую местность от города. ...создав луч гравитационной волны. Именно этот луч и срывал нитку, ну для вас зримо воронку вихря пожара, или торнадо, или ливня.
Как работал купольный резонатор расскажу позже....любопытным!!!.....отдельным траншем.
показать весь комментарий
05.08.2021 20:17 Ответить
Друзьям нужно, особенно в тяжелое для них время,помогать чем только можно. И какая речь может быть об оплате? Иначе это будет не помощь,а обогащение на чужой беде!
показать весь комментарий
05.08.2021 20:41 Ответить
Ваня, отстань от этих маль.чиков. Пусть посидят по#очат.
Когда на вынос с надстройками готовят, то дорожку мажут так, как Арсен Борисрвич имел обыкновение делать, и как сегодня вечерком украинско-российское медийное пространство себе намазало в расчете, что уксусная шара - маслом для дегенератов отдаст вдруг 🤣🤣🤣
Тупые страшно.
показать весь комментарий
05.08.2021 21:15 Ответить
Молодці треба допомогати друзям! До решти це вперше в Турціі вночі застосовуються західи по гасінню пожежи. до цього не було такого досвіду. Турки дуже вдячні та пишаются тим ,що українці допомогають!
показать весь комментарий
06.08.2021 13:52 Ответить
 
 