Авиакомпания "Украинские вертолеты" направила 4 вертолета в Турцию для помощи в тушении лесных пожаров. ФОТО
Вчера в Турцию прибыли четыре украинских вертолета Ми-8 МТВ-1. Они будут проводить пожаротушения труднодоступных горных районов, в частности в темное время суток.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Defense Express.
Таким образом авиакомпания "Украинские вертолеты" присоединилась к гуманитарной инициативе Президента Украины предоставить дружественному народу Турции помощь в тушении масштабных пожаров и на безвозмездной основе направила в г. Ыспарта четыре многоцелевых модернизированных вертолета с экипажами в количестве 40 человек. Они будут гасить масштабные лесные пожары на юге страны не только днем, но и ночью.
Ранее Украина предоставила Турции два пожарных самолета Ан-32П из состава авиации ГСЧС Украины. Таким образом, как говорится в публикации Anadolu, Украина сделала один из крупнейших вкладов по количеству предоставленных воздушных судов для пожаротушения. В настоящее время украинский флот в Турции составляет 6 единиц авиационной техники: два самолета АН-32П и четыре вертолета Ми-8 МТВ-1.
В общем, для помощи в борьбе с этим природным бедствием шесть стран мира отправили в Турцию 18 воздушных судов. Однако, не все из них работают на безвозмездной основе. Турецкие источники отмечают, что авиаторы Российской Федерации, которая предоставила пять самолетов Ил-76 и три вертолета Ми-8, работать бесплатно отказались.
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молодцы что послали!
крепнет день ото дня украино-турецкая дружба - пригодится в борьбе с северными бусурманами
українцы - найчисленніші туристи в Турції цього сезону - більше 300 тис !!!!
кацапів лише 100 тис.
хто платить, той і замовлє музику
Возле древних Микен есть две! разнонаправленные гробницы, которые по сути и являются купольными резонаторами со щелевой антенной и рупорным волноводом. Вы спросите, а почему они две, стоят рядом и имеют противоположные направления луча( их дурковатые археологи называют гробницами). И я вам отвечу из карты гугля, на которую вы смотрите, они отсекали лесистую местность от города. ...создав луч гравитационной волны. Именно этот луч и срывал нитку, ну для вас зримо воронку вихря пожара, или торнадо, или ливня.
Как работал купольный резонатор расскажу позже....любопытным!!!.....отдельным траншем.
Когда на вынос с надстройками готовят, то дорожку мажут так, как Арсен Борисрвич имел обыкновение делать, и как сегодня вечерком украинско-российское медийное пространство себе намазало в расчете, что уксусная шара - маслом для дегенератов отдаст вдруг 🤣🤣🤣
Тупые страшно.