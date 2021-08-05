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Минэнерго предложило снизить тариф для населения за счет отказа от ремонта электросетей

Минэнерго предложило снизить тариф для населения за счет отказа от ремонта электросетей

Кабинет Министров может снизить тариф на электроэнергию для населения на 24 коп/кВт.час до 1,44 грн/кВт.час за счет изъятия у облэнерго средств с ремонтов электрических сетей.

Об этом говорится в проекте постановления, разработанном Министерством энергетики, которое есть в распоряжении РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.

По имеющимся данным, проект будет рассмотрен на заседании 6 августа.

Льготный тариф 1,44 грн/кВт.час будет действовать для всех категорий потребителей вне зависимости от уровня дохода и месячного потребления до 30 апреля 2022 года.

Финансировать льготный тариф предложено как за счет государственных компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", так и за счет средств, предназначенных для ремонтов линий электропередачи.

НАЭК "Энергоатом" будет обязан продавать электроэнергию по 15 коп./кВт.час, "Укргидроэнерго" - по 1 коп./кВт.час, а все облэнерго компенсировать разницу между рыночной ценой на электроэнергию и льготным тарифом из средств своих инвестиционных программ.

Напомним, 2 августа появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения затрат на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.

Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Напомним, на сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт.час при рыночной цене свыше 4 грн/кВт.час. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года.

По данным Государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% занимает плата за услуги отопления и природный газ.

Накануне появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения расходов на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии. Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.

Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о RAB-регулировании. Цель - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.

Автор: 

энергетика (2553) Тарифы на электроэнергию (2163) Минэнерго (363)


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Топ комментарии
+6
4 грн за киловатт? Ребятишки, вы не оху..ли случайно? Вроде уже все в Украине догадались, что на этом рынке происходит грандиозная афёра и кто-то оборзел вкрай. Оказывается нет, уже в одном месте зудит опять поднять тариф, на ремонты им уже не хватает, последнее доедают...
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05.08.2021 19:06
+4
страшно ? да ? вилы, веревки, фонарные столбы ? неужели хоть у кого то там мозги есть ?
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05.08.2021 19:01
+4
от і добре, я так розумію замість ремонту ці гроші всерівно крали.
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05.08.2021 19:01
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Правила форума Совет форумчан
страшно ? да ? вилы, веревки, фонарные столбы ? неужели хоть у кого то там мозги есть ?
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05.08.2021 19:01 Ответить
зё сказал - снизим тарифы. Это какой-то **** - взмыли тюбетейки над головой. А когда блоки будут останавливаться, а ремонт будет стоить миллионы...? Которых нет... И не будет... И страна уйдет в темноту. Или на рашкинских "братьев" будем надеяться? Помогут?
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05.08.2021 19:24 Ответить
у меня машина жрет 30 литров бенза на 100км, генератором на балконе меня сложно напугать, который будет подзаряжать бесперебойники.
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05.08.2021 19:43 Ответить
от і добре, я так розумію замість ремонту ці гроші всерівно крали.
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05.08.2021 19:01 Ответить
я живу практически в центре Киева. мне пришлось переделать себе всю электропроводку, и поставить в коридоре два бесперебойника по три килловатта, что бы у меня перестало выбивать электричество когда я включаю электрочайник, бойлер, стиральную машину и микроволновку... а если к ним добавить компьютер, лампы освещения - то проще генератор заводить на балконе.
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05.08.2021 19:05 Ответить
Ну світлодіодні лямпи споживають мізер.
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05.08.2021 19:10 Ответить
это да. поэтому у меня от аккумуляторов есть две линии питания, 220 и 12в. вобщем 220 - часа 2 автономно работает, а 12в - часов 7-8.
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05.08.2021 19:12 Ответить
Ловить по кухне прыгающий холодильник не приходилось?
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05.08.2021 19:11 Ответить
с чего ему прыгать ? практически вся техника от 100 до 255 вольт умеет работать. проблема не в напряжении, а в герцах и слабом входе на доме 1951ого года постройки.
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05.08.2021 19:14 Ответить
У меня дом не намного моложе 1959 года. А холодильник при запуске прыгает.
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05.08.2021 19:20 Ответить
бесперебойник надо линейно-интерактивный. он и выпрямит в четкие 230в 50гц, и на батарейках продержит
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05.08.2021 19:26 Ответить
А, что с герцами может произойти? Какая тебе разница, 49,8 или 50,1 герца в твоей розетке?
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05.08.2021 19:31 Ответить
ну ты вроде бы понимаеш о чем я говорю... отключение сети происходит при 48гц
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05.08.2021 19:41 Ответить
Если в сети 48 герц, то это не только в твоём доме, а по всей стране. То есть все генераторы объединённой закольцованной сети, замедлили своё вращение на 4%.
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05.08.2021 19:49 Ответить
А сколько килловатт у вас в договоре?) Стандарт?) Не проще заплатить один раз и не иметь проблем?) Или как всегда?)
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06.08.2021 00:40 Ответить
Признайтесь, вы ведь это специально, да? Ну, чтобы поржать, читая реакцию людей, которые вам ответят. Ну ведь так?
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05.08.2021 19:09 Ответить
Ржать уже пора начинать вы думаете?
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05.08.2021 19:11 Ответить
Ага. Я например раз семь-десять ржу, ежевечерне, сегодня- пока что трижды. Падение напряжения ниже 175 вольт постоянное. Ну и "плановые" отключения, которые, как уже всем ясно- вовсе не плановые, веерные!
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05.08.2021 19:13 Ответить
Купите генератор и облэнерго разорится во поржем.
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05.08.2021 19:14 Ответить
Давайте так: вы мне не нравитесь. Прошу более ко мне не обращаться.
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05.08.2021 19:15 Ответить
Попрошу без прошу. А что не так если вашу глупость выставят на показ? Не пишите глупости и все у вас наладится.
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05.08.2021 19:17 Ответить
Та мне плевать на твои выводы. Пейши шо хошь. Просто не обращайся ко мне, нудное ты существо.
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05.08.2021 19:21 Ответить
А я и не обращаюсь , а обращаю внимание на отсутствие у вас логики и фактов.
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05.08.2021 19:41 Ответить
Повтор: чудо ты нудное, свали. Ты настолько нудное и неинтересное, что мне очень хочется послать тебя, по известному адресу. Но! Хрена тебе. Не выйдет у тебя, провокатор ты нудный.
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05.08.2021 20:00 Ответить
Ну не стоит так истерить, где то подучитесь, что то подчитайте свяжите полученные знания логикой и у вас совсем другой будет вид. По крайне мере не такой как сейчас.
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05.08.2021 20:03 Ответить
Во, ты нудно-тупое! Просто ударно нудное и тупое. Пейши тупое, шо хошь, повторяю. Теперь, отныне и навсегда- я тебе буду отвечать кратко. Врубилась, нудота ты тупая? Ну, вот и славно.
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05.08.2021 20:17 Ответить
Ну истерика тоже не аргумент, как и ваше хамство и глупость. Учитесь, развивайтесь что б ваши выводы были логически верными и соответствовали фактам.
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06.08.2021 06:55 Ответить
а что генератор эта такая дорогая вещь ? от 7к гривен нормальный купить можно. который на 15 литрах бензина продержит квартиру часов 12, при грамотном построении электросети.
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05.08.2021 19:24 Ответить
Ну так человек жалуется что неизвестно за какую услугу платит, что и услугой не назовешь. Может проще генератор менее мощный и расход будет менее. Все равно при такой напруге у него проблемы с работой эл приборов.
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05.08.2021 19:45 Ответить
Железная логика))) 450 грн ежедневно и 1 килловат по 50 грн это норм))) А 4 грн это дорого))) А тысяча за дополнительный квт мощности это вообще грабеж))) Ведь проще других оставить без света, воруя бесперебойником))))
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06.08.2021 00:48 Ответить
под оборудование 5-48в рекомендую украинского производства бесперебойник : https://proline.biz.ua/ef9012c-dc-ups-90w с нужными переходниками и инверторами с их же сайта, и автомобильный акум 60Ач
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05.08.2021 19:17 Ответить
60Ач при 12 вольтах, это даже если допустить, что он был заряжен под завязку и разряжен до ноля, и при этом КПД инвертора 100%, то это всего лишь 720 ватт. А практически из него повседневно ватт 300 можно высасывать. Можно насос для котла запитать, ну планшет, фонарик небольшой часа на три хватит.
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05.08.2021 19:45 Ответить
у меня запитано два свича, роутер, вайфай через пое, дверной глазок... 8 часов автономности. от одного такого. про два трехкиловатных 220в ты или не дочитал, или не обратил внимание.

Минэнерго предложило снизить тариф для населения за счет отказа от ремонта электросетей - Цензор.НЕТ 7729
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05.08.2021 19:54 Ответить
Извини, не внимательно прочитал. Но по любому, тот бесперебойник который ты рекламируешь слабоват для домовой нагрузки.
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05.08.2021 20:11 Ответить
для домовой конечно же нет, нивкоем случае. он интересен именно тем что дает 12В от автомобильного акума 60Ач. подходит для разного оборудования от 5 до 48в (через инверторы), либо отлично становится под освещение 12В. взрослые потребители на него вонятное дело не пойдут никак.
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05.08.2021 20:14 Ответить
Инверторы как я понимаю преобразуют постоянный ток в типа переменный?
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05.08.2021 20:49 Ответить
инвертор преобразовывает более низкий вольтаж или ток - в более высокий вольтаж или более сильный ток. в данном случае, обсуждаемом, инвертор делает из 12в - 24в, или 48в. КОНвертор - наоборот понижает в более слабый - скажем из 12в в 9в или 5в. инвертор и конвертор могут повышать или понижать как и ток так и вольтаж. в зависимости от предназначения.
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05.08.2021 21:01 Ответить
постоянный или переменный - неимеет значения, это зависит от конструкции инвертора/конвертора. может быть как постоянный в постоянный, так и постоянный в переменный или переменный в постоянный.

суть того что я показал в том, что скажем для того что бы зарядить телефон например - крайне тупо из 12В батареи постоянного тока, делать инвертором 220 вольт переменного тока, в которые втыкаете конвертор 220в переменного в 5в постоянного (простая зарядка для телефона)... зачем таая сложность, если из батареи 12в постоянного можно понизить конвертором в 5в постоянного, не занимаясь преобразованием в 220 и обратно ? КПД аккумулятора чудовищно возрастает.
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05.08.2021 21:05 Ответить
тоесть скажем, если у вас отдельная линия питания на люстры и выключатели, которые работают от 12в, стоит такой бесперебойник как я показал, с аккумулятором 12в 60Ач (среднячковым/обысным автомобильным) - у вас свет дома в люстрах работает наврямую от батареи 12в, буз какого либо преобразования в 220, соответственно НАМНОГО дольше, чем если делать из 12в - 220в, а потом обратно из 220в - 12в. с юсб зарядками тоже проблем нет, если вы от такой штуки заводите себе линию 5В в розетки в которые напрямую втыкаете юсб провод.
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05.08.2021 21:18 Ответить
Честно говоря я себе даже представить не могу, что в моем доме рассчитано на низкий вольтаж. Разве что телефоны. Остальное все от высокого. Ну может ноут еще или там монитор. Собственно и все. Но все сие перекоммутирвать в случае чего потребности не вижу. Надолго электроэнергию у нас обычно не вырубают. В качестве освещения фонарики на аккумах есть и китайскитайский чудо-пауэрбанк с общей емкостью 30000мАч. Правда эти 30 тыщ мАч тоже китайские. Поэтому их можно смело делить на 10. По факту там 2800 мАч. Но суть не в этом. Что там полезное есть так это панель лед с одной его стороны и абсолютно бесполезная солнечная панель с другой. Естессно последней не пользуюсь. А вот лед панель весьма сильно светит и если ее в потолок направить рассеивается хорошо и хорошо освещает комнату. Причем заряда самого пауэрбанка на этот фонарь хватает с лихвой. Ну а в остальном вроде как и не требуется такого чудо девайса, что Вы описали. Холодильник к примеру им не запитать к сожалению.
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05.08.2021 21:41 Ответить
такой девайс полезен, если осветительная электрика заново закладывалась под 12в, или если достаточно устройств от 5 до 48в. под мощьные потребители такой не канает. под мощьные или вобщем на 220 линии, ставятся либо готовые бесперебойники типа таких : https://solar.kiev.ua/gotovie-sistemy/ibp-dlya-doma-3kvt , либо инверторы с 24-48в в 220в, типа таких : https://prom.ua/Avtonomnyj-invertor-5kvt.html 24в = 2 последовательно включеных 12в акумов. 3-5 киловатт - это примерно бойлер, кондиционер, холодильник одновременно включенные.
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05.08.2021 21:57 Ответить
Помню про наш разговор. Из нынешней техники подвержены сниженному напряжению только неинверторные СВЧ, которые тупо не будут греть, неинверторные холодильники ( с сетевыми однофазными банальными асихронниками) и.. Все. ДА, в стиралке при низкой напруге иногда не стартует мливной насос. И, кстати, читаю тут гениев электрики...) Номинальное напряжение в однофазной сети уже давным давно 230 Вольт) Не 220
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05.08.2021 22:31 Ответить
и не 60 а 90
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05.08.2021 19:55 Ответить
Минэнерго предложило снизить тариф для населения за счет отказа от ремонта электросетей - Цензор.НЕТ 8674
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05.08.2021 19:26 Ответить
?
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05.08.2021 22:10 Ответить
Все верно, снижаем тариф для нарида за счет ремонта. Пару каденций величайшего лидера современности электро-сети еще продержатся на изоленте, а потом хоть потоп.
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05.08.2021 19:02 Ответить
Ага и генераторы. И как же тогда дворцы покупать владельцам облэнерго?
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05.08.2021 19:13 Ответить
Это уже другой вопрос.
Но нарид одобрит, если зеленая власть во главе с молодым амбициозным президентом предложит внести правки в закон, чтоб коммерческие предприятия в сфере энергетики работали без прибыли, ровно по себестоимости, а лучше вообще себе в убыток.
Где это видано, чтоб коммерция работала с прибылью для их владельцев!!!
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05.08.2021 19:47 Ответить
Ага особенно как сейчас предприятия в убытке, а владельцы во дворцах, во парадокс где такое видано кроме как у нас?
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05.08.2021 19:54 Ответить
У облэнерго в Украине убытки?
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05.08.2021 20:56 Ответить
Вы удивитесь но весь энергорынок убытке, недавно писалось здесь о 36 млн долга перед производителями.
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06.08.2021 06:52 Ответить
Нарид не платит по счетам?
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06.08.2021 11:41 Ответить
Ага и не только нарид, потому что счета выставляют у нас как попало под мудрым руководством и все банкроты, а хозяева банкротов и без прибыли но миллиардеры.
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06.08.2021 11:53 Ответить
Тут еще нужно рассматривать вопрос с облэнерго так, что это части каких-то мега-холдингов и связанных структур.

Тот же Ахметка, поди,
- добывает уголь и продает его по коммерческой цене своим же ТЕЦ и металлургическим комбинатам
- на своем металлопрокате делает провода для ремонта электросетей, которые продает себе же по коммерции.
- а электроенергию с ТЕЦ травит себе обратно на мет-комбинаты, и населению по полной цене; нарид не платит, вот он и отчитывается об убытках, при чем так, что по бумагам, поди и не придерешься

В какой-то точке цепи по отчетам реальный убыток, но вся схема от и до, приносит мега-бабло.
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06.08.2021 12:04 Ответить
Во всей схеме где не взять от угля до Эл потребителей у него все в убытках (металлургию не выписывайте, к проводам она не причем), но он миллиардер, а работники всех этих предприятий нищие. Так что то что он там наприписывал к ремонтам Эл сетей можно смело забрать, все равно придется или ремонтировать или терять предприятие, где тогда будет брать деньги на дворцы?
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06.08.2021 12:10 Ответить
Олигархи и их слуги разводят народ ложной дихотомией.
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05.08.2021 19:05 Ответить
4 грн за киловатт? Ребятишки, вы не оху..ли случайно? Вроде уже все в Украине догадались, что на этом рынке происходит грандиозная афёра и кто-то оборзел вкрай. Оказывается нет, уже в одном месте зудит опять поднять тариф, на ремонты им уже не хватает, последнее доедают...
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05.08.2021 19:06 Ответить
_Да вы осознайте: пока народ терпит бандиты будут его грабить и грабить! С чего бы им прекращать разбой?
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05.08.2021 19:09 Ответить
Та ладно вам, генератор и 15 литров бензина вдень это ведь не дорого?)
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06.08.2021 00:58 Ответить
Свет-фигня,главное-дороги,не сбавплять темпы,есть передвижные дизеля на вночное строительство, наконец...
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05.08.2021 19:09 Ответить
Электросети будут дешевыми, но жить будут не долго.
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05.08.2021 19:10 Ответить
Тут такое наворочено....С одной стороны ,как бы радость для обывателя, потому как никаким ремонтом ,кроме порывов от стихии ,никто и не занимался,а с другой стороны эти прихватизаторы совсем руки умоют....Без ремонта какие вам гарантии ? Ну , погасло или скачок напряжения ,а мы тут ни причем. Энергетику надо возвращать государству !
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05.08.2021 19:11 Ответить
ДТЭК еще кое как латает сети за счет прибыли с Зеленых тарифов, и местами даже вполне пристойные технологии используют. Все остальное, особенно государственное - там просто жесть, вопрос только в том, когда аукнется.
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05.08.2021 19:19 Ответить
Оце правильна оцінка - "кое как".
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05.08.2021 19:31 Ответить
да так и есть. У меня вон пол села под Киевом с нормальным напряжением, с новыми трансформаторами и тд, а вторая половина шизеет от перекоса фаз. А я по Украине катаюсь, ставлю солнечные станции, так далеко не все их ставят под Зеленый тариф. Хватает людей которые ставят автономки или гибридки чтобы хоть как-то, более менее комфортно жить в своем доме. Только беда в том, что не каждый себе может это купить))))
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05.08.2021 19:52 Ответить
Вон в начале прошлого лета заказчик был АТОшник. Ему на участок удаленный свет провести запели 150 000 "левака" якобы за нестандартное подключение, не считая официальной платы за работы и количество кВт (а посмотри сколько сейчас 1 кВт мощи еще стоит).
Он на хер их послал, купил у нас солнечную станцию, на зиму дизель генератор в помощь, и говорит что за топливо конечно много выходит, но в общем за год с учетом солнца не особо больше чем люди платят за свет. Только люди со 140 вольт по вечерам зимой сидят, а он с 220 со швейцарского инвертора)))
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05.08.2021 20:20 Ответить
" ... И дороги ремонтировать не будем....и вообще ничего делать не будем" - мечта нынешней власти
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05.08.2021 19:11 Ответить
это как? это самим чинить чтоли? а с министерством только договора заключать?
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05.08.2021 19:13 Ответить
а как же они тогда деньги воровать то будут?
ведь народ то за такой сервис точно ни копейки не заплатит...
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05.08.2021 19:15 Ответить
И АЭС тоже ремонтировать не будем и распустим весь персонал - пусть в автомате как Чернобыльская АЭС работают.
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05.08.2021 19:14 Ответить
Про АЭС забудь - реакторы не ремонтировались и не будут - это Украину нужно в лобард заложить всю. Через пень колоду, а часто тупо на бумаге просто продлевают срок службы.
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05.08.2021 19:17 Ответить
гениально. А чтобы было за что ремонтировать, вы какую-то новую ***** придумаете как с народа бабло вытянуть?
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05.08.2021 19:16 Ответить
Мрази, прикройте схемы Золотой ключик Геруса-Коломойского, да другие схематозы которые огласке еще не придавали, и можно снижать тарифы я думаю, или как минимум не повышать. На эти схемы и субсидии Коломойскому и Ко только официально по годовым отсчетам нацкомиссии уходит в разы больше чем на Зеленый тариф, сказками про который вы ездите по ушам своим зедебилам.
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05.08.2021 19:22 Ответить
Купили за копейку,продали по 1.44 гр. и говорят что этот гешефт убыточен?
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05.08.2021 19:27 Ответить
Знов спекуляції про тарифи, що в 4 рази нижчі. А у скільки разів нижче платоспроможність українців - забули порахувати?
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05.08.2021 19:28 Ответить
По договору лэп должер ремонтировать Ахметов,а не государство.
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05.08.2021 19:28 Ответить
по какому договору, и почему Ахметов именно, а не например Коломойский?
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05.08.2021 19:54 Ответить
Давай вот так если без шуточек, чтобы тебя не мучать - если у частных облэнерго забрать субсидии и инвестиции государственные, Украина получит иски в международные арбитражи за тем фактом, что госрегулирование цен душит бизнес искусственно занижая цены создавая заведомо условия при которых можно только объявлять себя банкротом. Про государственные сети я вообще молчу - они просто разваляться на глазах.
Выход только один - повышение доходов населения, чтобы люди могли безболезненно платить по таким тарифам, при которых и отрасль будет развиваться, и соотвественно люди в этой отрасли будут получать хорошие доходы и зарплаты.

Ты куда не ткни везде все упирается в нищие зарплаты украинцев.
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05.08.2021 20:02 Ответить
если зарплата будет 2000$ - эти твари тарифы настолько поднимут, что и этих денег мало будет
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06.08.2021 00:12 Ответить
при минималке в 2000 долларов ты им вообще нихрена не будешь платить при желании))) За пол года ты поставишь себе СЭС а потом хороший тепловой насос))))
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06.08.2021 01:37 Ответить
,,Странно,,в убыточную отрасль экомики
Все лезут все лезут на ,,убытки,,
Тридцать лет ни разу не видел расшифровки стоимости 1 Квт
Одна расшифровка,,убыточно,,
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05.08.2021 19:57 Ответить
а кто лезет? Еще есть свободные облэнерго которые нафиг никому не нужны.
Ахметов косит на Зеленом тарифе, то и вкладывает себе в карман и на поддержание сетей.
Коломойский на схематозах с аукционами и барыжке углем живет (и последнее я думаю особо печалит Ахметова).
А вот дай тебе любой облэнерго как честному бизнесмену который хочет по совести работать и давать качественные услуги - без схем мошеннических или хорошей доли в ЗТ - ты просто с голой жопой останешься и в долгах
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05.08.2021 20:09 Ответить
а так можно было ???
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05.08.2021 21:06 Ответить
Убрать всех посредников с энергсетей энергатома ,тогда можно будет снизить стоимость электроэнергии до 1 гр .
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05.08.2021 22:23 Ответить
Ахметов, Коломойский и др. Получают за доставку , а ремонтировать за гос. счёт? Покупают у атомки за 0,30 коп киловат, для населения накручивают в 5,6 раза, а для промышленности более, чем в 13 раз.
Что тут сказать: Самый главный коррупционер в стране - это Зеленский и ко.
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06.08.2021 00:14 Ответить
сделай как закон обещал - рыночные справедливые цены на электроэнергию, и не надо будет ремонтировать за гос. счет.
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06.08.2021 01:40 Ответить
Тю а у нас цыганки в вабще за свет не платят им обрезают и обрезают а они в серовно подключаются как
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06.08.2021 08:07 Ответить
так сразу привязывайте к стоимости бензина литр=киловатт., а то ездят на электромашинах жаба давить стала
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06.08.2021 08:18 Ответить
Як гарно пишуть,що ціна на електроенергію нижча в 4 рази ,ніж в Європі...Ви краще б написали в скільки разів пенсії та рівень життя в Україні нижчі ніж в Європі... А енергетичні системи вкрали ще в 90-х роках,і замість оновлювати поступово мережі,тупо вивозили всі прибутки в офшори,створювали собі райське життя,а зараз відновлювати хочуть за рахунок українців...Дуже добре влаштувався цей прошарок "кровосісів"...А держава їм підігрує в цьому лохотроні...
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06.08.2021 11:42 Ответить
 
 