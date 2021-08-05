Минэнерго предложило снизить тариф для населения за счет отказа от ремонта электросетей
Кабинет Министров может снизить тариф на электроэнергию для населения на 24 коп/кВт.час до 1,44 грн/кВт.час за счет изъятия у облэнерго средств с ремонтов электрических сетей.
Об этом говорится в проекте постановления, разработанном Министерством энергетики, которое есть в распоряжении РБК-Украина, информирует Цензор.НЕТ.
По имеющимся данным, проект будет рассмотрен на заседании 6 августа.
Льготный тариф 1,44 грн/кВт.час будет действовать для всех категорий потребителей вне зависимости от уровня дохода и месячного потребления до 30 апреля 2022 года.
Финансировать льготный тариф предложено как за счет государственных компаний "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", так и за счет средств, предназначенных для ремонтов линий электропередачи.
НАЭК "Энергоатом" будет обязан продавать электроэнергию по 15 коп./кВт.час, "Укргидроэнерго" - по 1 коп./кВт.час, а все облэнерго компенсировать разницу между рыночной ценой на электроэнергию и льготным тарифом из средств своих инвестиционных программ.
Напомним, 2 августа появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения затрат на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии.
Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.
Напомним, на сегодня тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составляет 1,68 грн/кВт.час при рыночной цене свыше 4 грн/кВт.час. Тариф на электроэнергию в Украине остается в 4 раза ниже, чем в странах Европы и не пересматривался с 2017 года.
По данным Государственной службы статистики, средняя платежка за электроэнергию в Украине не превышает 10% всех расходов домохозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг. 80% занимает плата за услуги отопления и природный газ.
Накануне появилась информация, что Кабмин планирует еще снизить тарифы на электроэнергию для населения за счет снижения расходов на ремонты оборудования и линии электропередачи, 70% которых и так находятся в аварийном состоянии. Потери в украинских электросетях превышают 10%, что обходится потребителям в 20 млрд грн ежегодно.
Для решения проблем аварийности электросетей в 2020 году НКРЭКУ приняло решение о RAB-регулировании. Цель - увеличить инвестиции в замену и обновление электрических сетей.
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суть того что я показал в том, что скажем для того что бы зарядить телефон например - крайне тупо из 12В батареи постоянного тока, делать инвертором 220 вольт переменного тока, в которые втыкаете конвертор 220в переменного в 5в постоянного (простая зарядка для телефона)... зачем таая сложность, если из батареи 12в постоянного можно понизить конвертором в 5в постоянного, не занимаясь преобразованием в 220 и обратно ? КПД аккумулятора чудовищно возрастает.
Но нарид одобрит, если зеленая власть во главе с молодым амбициозным президентом предложит внести правки в закон, чтоб коммерческие предприятия в сфере энергетики работали без прибыли, ровно по себестоимости, а лучше вообще себе в убыток.
Где это видано, чтоб коммерция работала с прибылью для их владельцев!!!
Тот же Ахметка, поди,
- добывает уголь и продает его по коммерческой цене своим же ТЕЦ и металлургическим комбинатам
- на своем металлопрокате делает провода для ремонта электросетей, которые продает себе же по коммерции.
- а электроенергию с ТЕЦ травит себе обратно на мет-комбинаты, и населению по полной цене; нарид не платит, вот он и отчитывается об убытках, при чем так, что по бумагам, поди и не придерешься
В какой-то точке цепи по отчетам реальный убыток, но вся схема от и до, приносит мега-бабло.
Он на хер их послал, купил у нас солнечную станцию, на зиму дизель генератор в помощь, и говорит что за топливо конечно много выходит, но в общем за год с учетом солнца не особо больше чем люди платят за свет. Только люди со 140 вольт по вечерам зимой сидят, а он с 220 со швейцарского инвертора)))
ведь народ то за такой сервис точно ни копейки не заплатит...
Выход только один - повышение доходов населения, чтобы люди могли безболезненно платить по таким тарифам, при которых и отрасль будет развиваться, и соотвественно люди в этой отрасли будут получать хорошие доходы и зарплаты.
Ты куда не ткни везде все упирается в нищие зарплаты украинцев.
Все лезут все лезут на ,,убытки,,
Тридцать лет ни разу не видел расшифровки стоимости 1 Квт
Одна расшифровка,,убыточно,,
Ахметов косит на Зеленом тарифе, то и вкладывает себе в карман и на поддержание сетей.
Коломойский на схематозах с аукционами и барыжке углем живет (и последнее я думаю особо печалит Ахметова).
А вот дай тебе любой облэнерго как честному бизнесмену который хочет по совести работать и давать качественные услуги - без схем мошеннических или хорошей доли в ЗТ - ты просто с голой жопой останешься и в долгах
Что тут сказать: Самый главный коррупционер в стране - это Зеленский и ко.