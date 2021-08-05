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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина не оставит жителей ОРДЛО, оккупация территорий Донбасса на 100% временная, - Зеленский

Украина не оставит жителей ОРДЛО, оккупация территорий Донбасса на 100% временная, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не забывает сейчас о жителях временно оккупированных территорий Донбасса и не оставит их в будущем, при этом высказал уверенность, что оккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) является временной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью телеканалу "Дом".

"Очень важно, чтобы нас слышали люди, чтобы видели, что мы о них знаем, любим, помним – в хорошем смысле, помним в живом смысле и знаем, что они с нами неразрывной нитью связаны, неразрывной украинской ниточкой. Конечно же, в любом случае их никто не оставит. Это неприятно, но это все временная история. 100%", - сказал Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20260) оккупация (10125)


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Топ комментарии
+11
Украина не оставит жителей ОРДЛО, оккупация территорий Донбасса на 100% временная, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7334
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05.08.2021 19:24
+9
Сколько всего президентов в вашей палате?
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05.08.2021 19:37
+8
О Крымняше Янелох уже совсем забыл...
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05.08.2021 19:24
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Украина не оставит жителей ОРДЛО, оккупация территорий Донбасса на 100% временная, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7334
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05.08.2021 19:24 Ответить
Зеля самый лучший президент!
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05.08.2021 19:24 Ответить
Не считая }{уйла?
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05.08.2021 19:25 Ответить
В 2014 оно прямо противоположное гнусавило.
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05.08.2021 19:28 Ответить
Сколько всего президентов в вашей палате?
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05.08.2021 19:37 Ответить
О Крымняше Янелох уже совсем забыл...
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05.08.2021 19:24 Ответить
***** сказал - забудь...и он забыл ))))
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05.08.2021 20:09 Ответить
"знаем, любим, помним"(с) И пусть далее не оправдывается! Типа- в живом смысле. Это- реальная эпитафия, на кладбищенском памятнике!
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05.08.2021 19:28 Ответить
Уже семь лет это слышим.
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05.08.2021 19:34 Ответить
Якщо бліцкригом не взяти, то буде ще 47 років, або більше.
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06.08.2021 07:32 Ответить
Ну да и с этими словами паралельно подписал приказ отступить ещё на 10км,чтоб наверняка на 100% мир был
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05.08.2021 19:37 Ответить
Что-то раскукарекался,наш петушок. Дерьмак что-ли дал добро или поводок США отпустили, потявкать?
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05.08.2021 19:39 Ответить
Слова великого Гетьмана України
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05.08.2021 19:40 Ответить
Не насміхайтеся над дурним клоуном,це гріх.
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05.08.2021 19:44 Ответить
Ну можу тоді сказати що ви тут робите ви великі грішники
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05.08.2021 19:49 Ответить
Лицемерие! Он же понимает, что лугондоны - враги Украины и уже никогда не согласятся жить в составе Украины, тем более там 80% преступников. Вопрос надо решать как то по другому.
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05.08.2021 19:41 Ответить
Он нарком,что он там понимает,пи..дит всё подряд как попугай,чтоб не молчать.Нормальный президент бы уже всю эту пи..доту разровнял с землёй,а это так..какая разница,шут гороховый.
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05.08.2021 19:45 Ответить
Ну зачем же так? 73% "мудрого нариду" проголосовало. Весь цивилизованный мир обалдел...
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06.08.2021 08:17 Ответить
Коли буде підходящий момент ми просто заберемо їх силою і силою ж встановимо там свої порядки. Ніхто не буде питати, чого вони хочуть.
А питання проблемного населення частково вирішиться під час деокупації, я прогнозую, що багато вороже налаштованих та отруєних пропагандою донбасопітеків під час звільнення буде тікати опасаючись розправ та різанини ( і вони не далекі від істини )) ), тому регіон частково очиститься від небажаних елементів.
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05.08.2021 23:53 Ответить
А по-другому- это НЕМЕДЛЕННО прекратить финансировать эту зону, прекратить выплату пенсий,весь ВОЗМОЖНЫЙ финансовый ресурс направить на строительство жилья для вынужденных переселенцев и призвать жителей оккупированной зоны , кто хочет жить в Украине, уехать на РОДИНУ,ДОМОЙ,в Украину. И ВСЕ ! А на следующий день зону ЗАКРЫТЬ,ЗАБЛОКИРОВАТЬ, натянуть колючую проволоку, установить минные заграждения, перерыть все дороги, разобрать железные пути, установить пулеметные вышки. Это фантазия, но это и единственный путь как остановить эту орду и показать всем предателям что их ждет, если они пожелают жить в русском свинарнике.
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06.08.2021 06:32 Ответить
Нормальним способом, військовим наступом, а не балабольством. Мирним способом можна тільки стати на коліна.
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06.08.2021 07:39 Ответить
"То есть, стена - это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но, я считаю, о запуске этого плана должен принимать решения народ Украины." Для упоротых зелебобиков ссылка: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/06/24/7298377/

Что изменилось, зеледент? Вынужден действовать согласно Конституции Украины и обязанностям Гаранта Независимости? Или прозрение о своем будущем после следующих выборов, когда от уголовки только в рабсею когти рвать придётся?
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05.08.2021 19:46 Ответить
Лучше нэ нада. Народ Украины уже решений напринимал. Как бы хуже не было.
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05.08.2021 19:53 Ответить
Україна не залишить жителів ОРДЛО, окупація територій Донбасу на 100% тимчасова, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4346
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05.08.2021 21:14 Ответить
он на дебатах говорил что там "повстанцы"
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05.08.2021 19:48 Ответить
и скорее всего он в это верил...а вот то что он квакает сейчас - это типа должность обязывает... сиюминутное...злободневное.. (но не то что в голове)
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05.08.2021 20:13 Ответить
Завтра он новую туфту будет нести, которая с сегоднешней совпадать не будет. Что-нибудь забористей возьмёт и понесёт про таёжный союз и китайские транши.
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05.08.2021 20:16 Ответить
Василий, сколько лет надо чтобы понять, что АКТЕР комедийного жанра не может ДУМАТЬ априори. Что с Вами люди? А у наших бабушек и дедушек НЕТ этого времени! И они тоже хотят жить несмотря ни на что. Я уже не говорю о будущем наших детей.
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05.08.2021 21:20 Ответить
Сереж...вся беда в том, что некоторые об этом орали до хрипоты еще с января 2019 года...
орали-спорили-убеждали-доказывали... но зомби и упоротые были в восторге от честного галабародьки и концертных номеров артиста и им хотелось верить в киношное чудо а не что-то думать и анализировать...
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05.08.2021 21:31 Ответить
А ти житель ОРДЛО?А ні. ти ж просто свинобот під проксі.
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05.08.2021 19:56 Ответить
Пока Зеля у власти освобождения не последует, так как освобождать оккупированные территории надо с оружием в руках.
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05.08.2021 20:01 Ответить
Сначала брось буек Тупина ,ухватилось та смокче...
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05.08.2021 20:52 Ответить
Опять двадцать пять? Нужно только прекратить стрелять, ониженаши люди, мы вас не бросим, вы украинцы и всякая подобная муйня! Ну мы украинцы это все уже третийгод твоей бездарной каденции слышим…. Ты хоть шо то делать собираешься??? Референдум, воевать, строить стену, мириться, обосраться и т.д. Ну делай же хоть что нибудь что ты му му е….ъ?
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05.08.2021 20:05 Ответить
Все в житті тимчасове. Карфагеняням знання того, що Римська Імперія колись впаде, якось не дуже допомагало.
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05.08.2021 20:07 Ответить
Ви б,покид....и,так турбувались про тих,хто ще в 2014 році не зрадив та виїхав з лугандону.Так ні.Над реальними переселенцями знущаєтесь,позбавляєте копіїчноі допомоги за маленьку провину,а зрадникам платите навідь не цікавлясь,чи живі вони,чи вже померли.Півтора роки немає ідентифікаціі пенсів з ордло,а виплати нараховуються.
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05.08.2021 20:09 Ответить
100%!
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05.08.2021 22:04 Ответить
Шота спам не открывается😂🌷×××
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05.08.2021 20:13 Ответить
Та да. С такими заявами от ЗЕ! прямо так и прёт великим патриотизмом
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05.08.2021 20:42 Ответить
Зеля патриот до обеда,по вечерам он сепар.
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05.08.2021 21:19 Ответить
Любит, любит, а террористов финансирует. Нельзя помогать террористам и тех, кто их поддерживает, и одновременно жителям обещать,что "мы вас освободим" - это ложь и ложь подлая. как подлым является все, что делает Зеленский и его банда.
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05.08.2021 22:02 Ответить
Зеленський порадив покинути Донбас українцям,які відчувають себе росіянами.
А от російським агентам впливу з свого оточення, він ніяк не може порадити покинути Банкову.
Когнітивний дисонанс, чи ОПа не Україна?
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05.08.2021 22:14 Ответить
да нет, не временная, что войной на рашку пойдем? это самоубийство
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06.08.2021 07:28 Ответить
 
 