Украина не оставит жителей ОРДЛО, оккупация территорий Донбасса на 100% временная, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не забывает сейчас о жителях временно оккупированных территорий Донбасса и не оставит их в будущем, при этом высказал уверенность, что оккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) является временной.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью телеканалу "Дом".
"Очень важно, чтобы нас слышали люди, чтобы видели, что мы о них знаем, любим, помним – в хорошем смысле, помним в живом смысле и знаем, что они с нами неразрывной нитью связаны, неразрывной украинской ниточкой. Конечно же, в любом случае их никто не оставит. Это неприятно, но это все временная история. 100%", - сказал Зеленский.
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А питання проблемного населення частково вирішиться під час деокупації, я прогнозую, що багато вороже налаштованих та отруєних пропагандою донбасопітеків під час звільнення буде тікати опасаючись розправ та різанини ( і вони не далекі від істини )) ), тому регіон частково очиститься від небажаних елементів.
Что изменилось, зеледент? Вынужден действовать согласно Конституции Украины и обязанностям Гаранта Независимости? Или прозрение о своем будущем после следующих выборов, когда от уголовки только в рабсею когти рвать придётся?
орали-спорили-убеждали-доказывали... но зомби и упоротые были в восторге от честного галабародьки и концертных номеров артиста и им хотелось верить в киношное чудо а не что-то думать и анализировать...
А от російським агентам впливу з свого оточення, він ніяк не може порадити покинути Банкову.
Когнітивний дисонанс, чи ОПа не Україна?