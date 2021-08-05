Украина не оставит жителей ОРДЛО, оккупация территорий Донбасса на 100% временная, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не забывает сейчас о жителях временно оккупированных территорий Донбасса и не оставит их в будущем, при этом высказал уверенность, что оккупация отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) является временной.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью телеканалу "Дом".

"Очень важно, чтобы нас слышали люди, чтобы видели, что мы о них знаем, любим, помним – в хорошем смысле, помним в живом смысле и знаем, что они с нами неразрывной нитью связаны, неразрывной украинской ниточкой. Конечно же, в любом случае их никто не оставит. Это неприятно, но это все временная история. 100%", - сказал Зеленский.

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