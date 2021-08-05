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Новости
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Объединение "УДАРа" и "Родного дома" станет сигналом местным лидерам, - мэр Чернигова Атрошенко

Объединение

"УДАР Виталия Кличко" развивается и продолжит консолидировать местных лидеров и специалистов.

Об этом заявил лидер партии "Родной дом" мэр Чернигова Владислав Атрошенко в интервью изданию "Украинские новости", комментируя подписание меморандума об объединении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Кличко и "УДАР"- это надежные партнеры. Рейтинг доверия к Кличко - более 50%. То есть он объединяет украинцев, он объединяет страну. Он признан миром. Спросите у любого из иностранцев, с кем у них ассоциируется Украина. Кличко назовут одним из первых. А на счет партии, то "УДАР" сейчас развивается и, убежден, станет магнитом для региональных лидеров и профессионалов, которые работают, как говорится, на земле и понимают, как должна двигаться страна", - подчеркнул мэр Чернигова.

Он отметил, что консолидация усилий "УДАРа" и "Родного дома" также сигнал для других лидеров местного самоуправления.

"Когда работаешь на уровне местного самоуправления, понимаешь, какие проблемы наиболее острые для людей. Но решить эти проблемы на местном уровне в отдельно взятом Чернигове или Киеве невозможно. Надо консолидироваться. Чем больше толковых людей, которые понимают, куда двигаться - тем быстрее мы сдвинем с места этот массив проблем. Наш союз - это работа. Ее результатом должно стать именно та Украина, о которой мы все мечтаем: сильная, самодостаточная, европейская. Объединение "Родного дома" и "УДАРа" - это сигнал местным лидерам. Мы были первыми", - пояснил Атрошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Политсила мэра Чернигова Атрошенко будет участвовать в парламентских выборах от партии "УДАР Виталия Кличко"

Он также подчеркнул, что партии объединяются не против кого-то, а за Украину.

29 июля в Чернигове состоялся "Форум Единства", на котором Виталий Кличко и Владислав Атрошенко подписали меморандум об объединении усилий и совместном участие в выборах на платформе "УДАР".

Автор: 

Кличко Виталий (4637) УДАР (916) Чернигов (884) Атрошенко Владислав (78)


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Топ комментарии
+3
Не знаю ни одного коренного киевлянина, который бы голосовал за этого дегенерата.
Дык за последнее время понаехало равных умственным развитием рагулей и лугандонов - все его электорат.
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05.08.2021 20:49
+2
У пидалика лесопетного поддержка более 50%????? АКУЕТЬ!!!!! Этот дегенерат с отбитыми мозгами в Киеве уже так насрал что даже бездомные собаки воют на его плакаты. Самое страшное это то что еще находятся дебилы голосующие за них!!!!!!
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05.08.2021 20:10
+2
Кличко Киев почти убил. Всё высыхает, мосты приуныли, ни одной новой станции метро, разбомбил ранки, уничтожает ФОП. Хай ещё и Чернигов уничтожит. Раньше там хоть пиво было нормальное не то что сейчас
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05.08.2021 23:05
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Правила форума Совет форумчан
У пидалика лесопетного поддержка более 50%????? АКУЕТЬ!!!!! Этот дегенерат с отбитыми мозгами в Киеве уже так насрал что даже бездомные собаки воют на его плакаты. Самое страшное это то что еще находятся дебилы голосующие за них!!!!!!
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05.08.2021 20:10 Ответить
Не знаю ни одного коренного киевлянина, который бы голосовал за этого дегенерата.
Дык за последнее время понаехало равных умственным развитием рагулей и лугандонов - все его электорат.
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05.08.2021 20:49 Ответить
Атрошенко далеко не тупой, просто гопник
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05.08.2021 22:17 Ответить
це об'єднання відбирає лохторат у Зе-бубочки. Нехай
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05.08.2021 21:00 Ответить
Ну і правильно - об'єднання на низовому рівні та встановлення горизонтальних зв'язків - це запорука перемоги на наступних виборах
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05.08.2021 22:01 Ответить
Кличко Киев почти убил. Всё высыхает, мосты приуныли, ни одной новой станции метро, разбомбил ранки, уничтожает ФОП. Хай ещё и Чернигов уничтожит. Раньше там хоть пиво было нормальное не то что сейчас
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05.08.2021 23:05 Ответить
А что в Чернигове? Зеленые зоны потихоньку вырезаются, историческая застройка сносится. Скворешники для приезжих растут как грибы после дождя, рабочих мест как не было с 90-х так и нет (а там где есть-люди от безысходности пашут за копейки), самый нищий регион по зарплатам. Но зато Атроха, этот бывший владелец рыговской титушни, норм так замылил глаз обывателю тем что создает иллюзию тотальной реконструкции города- не мудрено, ведь все подряды он без конкурсов раздает своим фирмам-прокладкам и по завышенной цене. Такой себе аналог "великого крадивныцтва от ЗЕ, но лоhaм нравится что "он первый кто хоть что-то делает" в этом болотце-делает за счет увеличенноц казны городского бюджета в результате реформы децентрализации 2015 года, и заслуг Атрохи в этом нет.
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06.08.2021 00:10 Ответить
Вокруг кличко одни самые матерые коррупционеры, застройщики и прочая шушара.... начали голосовать за все проблемные засройки во дворах времен черновецкого. Кличко видимо уже как Николай 2, говорящая голова
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05.08.2021 23:17 Ответить
 
 