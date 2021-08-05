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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Ситуации бывают разные. Есть вынужденные меры, - Зеленский о выдаче российских паспортов на Донбассе

Ситуации бывают разные. Есть вынужденные меры, - Зеленский о выдаче российских паспортов на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что нельзя оценивать однозначно ситуации, в которых жители оккупированных территорий Донбасса получают паспорта граждан РФ, поскольку это для них могут быть вынужденныой мерой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью телеканалу "Дом".

"Я считаю, что мы должны понимать, что ситуации бывают разные. Людей нельзя делить по паспорту. Человека нужно совершенно по-другому воспринимать. Есть вынужденные в жизни меры. И мы все, не пройдя через такие испытания, не можем оценить это до конца правильно и адекватно. Я считаю, что в смысле паспортизации говорить о людях сложно. Однозначно оценивать нельзя", - заявил Зеленский.

"Это не снисходительность моя к таким людям. Это мое сочувствие", - добавил он.

Кроме того, Зеленский призвал украинцев, оценивающих получение паспортов РФ жителями временно оккупированных территорий Донбасса радикально, "относиться к этому здраво, с мудростью" и оценивать ситуацию, в которой оказалась эти люди.

Также читайте: Жителей ОРДЛО принуждают получать паспорта РФ, угрожая увольнениями и "беседами" в "МГБ", - правозащитники

"Нельзя даже в информационном плане кому-то там говорить: "если у тебя там такой-то документ, то ты уже не наш"… Главное, что у тебя в душе. Главное, куда ты украинский (паспорт – ред) спрятал. Там (в ОРДЛО – ред) опасно. Понимаю. Поэтому мы так просто от людей не откажемся", - сказал глава Украинского государства.

"А что касается России – тут можно говорить просто и оценивать однозначно. Россия, конечно же, нарушает международное право ... Чем эта (в ОРДЛО – ред) паспортизация отличается от той, которая была в Крыму? Да ничем. Сначала раздаются паспорта Российской Федерации, а потом они (РФ – ред) говорят о защите своего населения … Вот чем это опасно, это первое. А второе – выборы в Госдуму или еще куда. Они садят украинцев с этими паспортами – особенно в коммунальных предприятиях, садиках, школах – в автобусы, вывозят, заставляют их голосовать. Все это рабство какое-то", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раздача российских паспортов на оккупированном Донбассе - это гуманитарная мера, - Козак

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) паспорт (1179) россия (95402)


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Топ комментарии
+19
это зеленский так отмазки лепит по своему расейском гражданству и оформлению в 2016 году недвижки в Крыму по расейскимм законам)) "вынужденная мера", мля..
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05.08.2021 20:34
+17
Ситуации бывают разные. Есть вынужденные меры, - Зеленский о выдаче российских паспортов на Донбассе - Цензор.НЕТ 7385
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05.08.2021 20:38
+14
ситуации бывают настолько разными...что одинаковый результат просто удивляет ....
Ситуации бывают разные. Есть вынужденные меры, - Зеленский о выдаче российских паспортов на Донбассе - Цензор.НЕТ 8271

и хатынка в Крыму без догов ...
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05.08.2021 20:43
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Правила форума Совет форумчан
У Криму - ще так, повірю, бо там і Сєнцову впихали той паспорт кацапський, а в ОРДЛО - ні, не вірю!
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05.08.2021 20:32 Ответить
Ситуації бувають різні. Є вимушені заходи, - Зеленський про видачу російських паспортів на Донбасі - Цензор.НЕТ 2401
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05.08.2021 21:05 Ответить
дело не в том что кто-то осуждает украинцев за вынужденное получение аусвайса. Вопрос в том что делать УКРАИНЕ.
Есть простое решение - те кто имеет российские паспорта должны:
а) обязательно сообщить об этом в миграционной службе
б) лишаются права голосовать и быть избранными на любые госдолжности в Украине.
У меня все.
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05.08.2021 22:48 Ответить
в ОРДЛО еще хуже..
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05.08.2021 22:48 Ответить
Бідні люди змушені брати громадянство інших країн,хто Росіі,хто Ізраїля та т.ін. !!! І всі примусово !!!)))
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05.08.2021 20:32 Ответить
это зеленский так отмазки лепит по своему расейском гражданству и оформлению в 2016 году недвижки в Крыму по расейскимм законам)) "вынужденная мера", мля..
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05.08.2021 20:34 Ответить
І все це не з власної волі ,катували Віслючка кати московські !!!)))
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05.08.2021 20:38 Ответить
Ситуации бывают разные. Есть вынужденные меры, - Зеленский о выдаче российских паспортов на Донбассе - Цензор.НЕТ 5875
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05.08.2021 20:50 Ответить
Ситуации бывают разные. Есть вынужденные меры, - Зеленский о выдаче российских паспортов на Донбассе - Цензор.НЕТ 1015
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05.08.2021 20:36 Ответить
"ПАнять и прАстить" і внести зміни в Конституцію, щоб відмазать і сепарню і "слуг урода", яких зЕзідет забов'язаний позбавити українського громадянства за злочин.
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05.08.2021 20:36 Ответить
одна бяда - как оте несчастные с руцкими паспортами теперя харчеваться в Украине будут...
(ну а радость - осенью галасавать за раша/думу попрут стройными рядами)
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05.08.2021 20:46 Ответить
Ситуации бывают разные. Есть вынужденные меры, - Зеленский о выдаче российских паспортов на Донбассе - Цензор.НЕТ 7385
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05.08.2021 20:38 Ответить
Арестович оскандалился очередным заявлением о русском языке

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что борьба с русским языком в Украине - это одна из главных ошибок, которую допустил Киев
четверг, 05 августа 2021, 19:06Ситуації бувають різні. Є вимушені заходи, - Зеленський про видачу російських паспортів на Донбасі - Цензор.НЕТ 5605dsnews.ua
Об этом он сказал в эфире телеканала НАШ, передает "ДС".

"Надо немедленно прекратить культурные войны, в первую очередь языковые. Я бы жесточайше задавил эти репрессии. Когда украиноязычный провоцирует русскоязычного и наоборот - это надо жесточайшим образом давить, вести огромную разъяснительную работу и поворочивать наш корабль под названием Украина в пользу того, что есть граждане Украины, которые в большом поликультурном обществе", - заявил Арестович.
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05.08.2021 21:05 Ответить
АРАХАМОПОДОЛЯКОАФЕРИСТОВАИЧі прінімают агонь на сєбя - піднімають наверх інформаційне гівно з - під чаусівськовагнерівського гною на ДНІ опу
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05.08.2021 21:12 Ответить
Арестович давно уже сам себе режиссер, я реально говорю. Просто проанализировать его же выступления 14 года и сейчас. Он НЕ В АДЕКВАТЕ. Как его можно было брать советником и где? Там где ФСБ все туалеты контролирует.
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05.08.2021 21:27 Ответить
я согласен только с тем что кое-кого таки надо задавить... как гниду.
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05.08.2021 22:50 Ответить
Зеля в Крыму получил тоже вынужденную меру, чтобы зарегистрировать хатинку?
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05.08.2021 20:39 Ответить
Не, этот клован так начал освобождать Крым
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05.08.2021 21:29 Ответить
вова а шо так оборзела Скобеева, сегодня назвала тебя в соей утренней программе ПРЕЗИДЕНТОМ С РАШИРЕННЫМИ ЗРАЧКАМИ и никогда !!! ни слова!!! об аристократе и втором человеке страны (со слов Мендель) Ермаке ? Шо так , вова?
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05.08.2021 20:40 Ответить
Зеля просто сам имеет несколько паспортов, как и все его приближиенные, в случае шухера сразу убегут с наворованным.
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05.08.2021 20:40 Ответить
Накрадене вже довно втікло у вселякі офшори та закордонні банки ,іноземну нерухомість та т. ін.!!!!))))
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05.08.2021 20:44 Ответить
сначала фюреры раздают овцам свои паспорта,
потом раздают патроны,
через несколько лет это злобное стадо в едином порыве орёт - "хайль",
а что происходит после - все хорошо знают !
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05.08.2021 20:42 Ответить
ситуации бывают настолько разными...что одинаковый результат просто удивляет ....
Ситуации бывают разные. Есть вынужденные меры, - Зеленский о выдаче российских паспортов на Донбассе - Цензор.НЕТ 8271

и хатынка в Крыму без догов ...
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05.08.2021 20:43 Ответить
Это реально его крымская хатынка??? Ливадийский дворец- меркнет. А я- продолжаю хренеть.
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05.08.2021 20:55 Ответить
не весь...так ВИП-квартиры (по 1 или 2 на этаже)...его - одна из двух на 3 этаже...
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05.08.2021 20:59 Ответить
Ага! Благодарю. Но... всё равно- я хренею. Имею право.
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05.08.2021 21:01 Ответить
в дворцовом стиле, хаха)) судя по фото - пошлятина в стиле Пшонка-стайл)) балясины, колонны, итить калатить))
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05.08.2021 22:51 Ответить
все хотять помпезности и наляпистости с пазалотой и белым мрамором статуй))))
пошлая подделка для нуворишей ))))
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05.08.2021 22:54 Ответить
Я даже помню где я её видел Эту хатынку.
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05.08.2021 21:40 Ответить
Крыса
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05.08.2021 20:45 Ответить
У США увірвався терпець, тепер усім амба. Чаус - це фіаско.

https://www.youtube.com/watch?v=9AqSXhg43NE
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05.08.2021 20:46 Ответить
Клоун сочувствует всем кроме семей погибших защитников Украины. Что то не припоминаю чтобы он сочувствал когда тот или иной защитник Украины погиб в зоне АТО - ССО. А ведь он президент - главнокомандующий .Выглядит так будто он командующий без буквы Л ....
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05.08.2021 20:47 Ответить
кто не сдаст добровольно - нафуй
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05.08.2021 20:48 Ответить
Скажите, какой черт тянет за язык этого дегенеративного шута, лучше бы молчал, мог бы с большой натяжкой сойти за интилллихента крыварогскага!!!
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05.08.2021 20:58 Ответить
Всё правильно. Единственное: в данной ситуации слова Какой Черт надо писать именно так, с больших букв. Всё равно- мы не узнаем- кто именно. Но! Он есть!
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05.08.2021 21:04 Ответить
И первым оказался в такой ситуации Беня. Ну а заним потянулись несчастные и гонимые из Грушевского.
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05.08.2021 21:00 Ответить
зеленские бывают разные, но из Хама не буде Пана.
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05.08.2021 21:06 Ответить
Поздравляю, Вы начинаете прозревать, это плюс в Вашей жизни.
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05.08.2021 21:15 Ответить
"Это не снисходительность моя к таким людям. Это мое сочувствие", - добавил он. - именно такие "слуги" и нужны оккупанту в Украине,которые снисходительны к действиям куйла в Украине ,который проводит паспортизацию и руссификацию украинского народа и при этом такие "служивые" сочувствуют таким людям ("Нельзя даже в информационном плане кому-то там говорить: "если у тебя там такой-то документ, то ты уже не наш"… Главное, что у тебя в душе.(а в душе не Украина и ее народ ,а рашист и его паспортина)
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05.08.2021 21:12 Ответить
"Это не снисходительность моя к таким людям. Это мое сочувствие", - добавил он.

Это сочувствие ты скажешь тем, кто боролся с србсеей в то время когда ты, *****, концертил на параше, когда уже умирали лучшие сыны Украины. Да, зелебобики? А ну-ка поддержите меня всеобщим баном, любители бананов в джунглях ОПы.
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05.08.2021 21:13 Ответить
Ситуації бувають різні. Є вимушені заходи, - Зеленський про видачу російських паспортів на Донбасі - Цензор.НЕТ 9874
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05.08.2021 21:19 Ответить
Тупые- получают паспорта РФ, а умные ЕС.
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05.08.2021 21:23 Ответить
Клнечно, кремлевскому убийце надо пойти навстпечу, он вынужден был ввести войска на донбасс и в крым; интересно, ты долго еще будель полоскать мозои 73$ быдлонаселению, или Украина обречена терпеть недоумка во главе государства?
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05.08.2021 21:45 Ответить
панове, прошу ознайомитися яку цивiлiзацiю несе рассєя.

https://youtu.be/fheOL_JzLuo



https://youtu.be/6tGRHVggsQA
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05.08.2021 21:53 Ответить
Если не знаешь, как действовать, действуй по закону, а по закону, все ,кто получил там российские паспорта есть российские граждане и по факту и по сути, и это надо признать и действовать в соответсвии с этой реальностью, а не со своими ложными представлениями, иначе это закончится для Украины очень большими неприятностями.
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05.08.2021 22:31 Ответить
Пoручик Ржевский сoбирается на бал. Егo денщик видит, как тoт вазелином смазывает кoнец.
- Этo зачем, вашебрoдь?
- Да так, Иван, на всякий случай.
Через некoтoрoе время пoручик начинает смазывать вазелином задницу.
- А это зачем, вашебрoдь?
- Да случаи - они разные бывают...
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05.08.2021 23:06 Ответить
С таким президентом Украине кирдык. Шут гундосый, плати пенсии и прочую социалку сепарам за свой счет, а не за счет нищих украинских пенсионеров. Эти предатели сделали свой выбор, получив кацапские аусвайсы. Это падло и воду в Крым даст - там же наши люди. Ушлепок ватный ни одного дня нигде не работал - водку жрал на корпоративах и на сцене изображал придурков. Стратег хренов.
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06.08.2021 02:04 Ответить
 
 