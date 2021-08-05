Ситуации бывают разные. Есть вынужденные меры, - Зеленский о выдаче российских паспортов на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что нельзя оценивать однозначно ситуации, в которых жители оккупированных территорий Донбасса получают паспорта граждан РФ, поскольку это для них могут быть вынужденныой мерой.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью телеканалу "Дом".

"Я считаю, что мы должны понимать, что ситуации бывают разные. Людей нельзя делить по паспорту. Человека нужно совершенно по-другому воспринимать. Есть вынужденные в жизни меры. И мы все, не пройдя через такие испытания, не можем оценить это до конца правильно и адекватно. Я считаю, что в смысле паспортизации говорить о людях сложно. Однозначно оценивать нельзя", - заявил Зеленский.

"Это не снисходительность моя к таким людям. Это мое сочувствие", - добавил он.

Кроме того, Зеленский призвал украинцев, оценивающих получение паспортов РФ жителями временно оккупированных территорий Донбасса радикально, "относиться к этому здраво, с мудростью" и оценивать ситуацию, в которой оказалась эти люди.

Также читайте: Жителей ОРДЛО принуждают получать паспорта РФ, угрожая увольнениями и "беседами" в "МГБ", - правозащитники

"Нельзя даже в информационном плане кому-то там говорить: "если у тебя там такой-то документ, то ты уже не наш"… Главное, что у тебя в душе. Главное, куда ты украинский (паспорт – ред) спрятал. Там (в ОРДЛО – ред) опасно. Понимаю. Поэтому мы так просто от людей не откажемся", - сказал глава Украинского государства.

"А что касается России – тут можно говорить просто и оценивать однозначно. Россия, конечно же, нарушает международное право ... Чем эта (в ОРДЛО – ред) паспортизация отличается от той, которая была в Крыму? Да ничем. Сначала раздаются паспорта Российской Федерации, а потом они (РФ – ред) говорят о защите своего населения … Вот чем это опасно, это первое. А второе – выборы в Госдуму или еще куда. Они садят украинцев с этими паспортами – особенно в коммунальных предприятиях, садиках, школах – в автобусы, вывозят, заставляют их голосовать. Все это рабство какое-то", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раздача российских паспортов на оккупированном Донбассе - это гуманитарная мера, - Козак