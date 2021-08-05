Ситуации бывают разные. Есть вынужденные меры, - Зеленский о выдаче российских паспортов на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что нельзя оценивать однозначно ситуации, в которых жители оккупированных территорий Донбасса получают паспорта граждан РФ, поскольку это для них могут быть вынужденныой мерой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью телеканалу "Дом".
"Я считаю, что мы должны понимать, что ситуации бывают разные. Людей нельзя делить по паспорту. Человека нужно совершенно по-другому воспринимать. Есть вынужденные в жизни меры. И мы все, не пройдя через такие испытания, не можем оценить это до конца правильно и адекватно. Я считаю, что в смысле паспортизации говорить о людях сложно. Однозначно оценивать нельзя", - заявил Зеленский.
"Это не снисходительность моя к таким людям. Это мое сочувствие", - добавил он.
Кроме того, Зеленский призвал украинцев, оценивающих получение паспортов РФ жителями временно оккупированных территорий Донбасса радикально, "относиться к этому здраво, с мудростью" и оценивать ситуацию, в которой оказалась эти люди.
"Нельзя даже в информационном плане кому-то там говорить: "если у тебя там такой-то документ, то ты уже не наш"… Главное, что у тебя в душе. Главное, куда ты украинский (паспорт – ред) спрятал. Там (в ОРДЛО – ред) опасно. Понимаю. Поэтому мы так просто от людей не откажемся", - сказал глава Украинского государства.
"А что касается России – тут можно говорить просто и оценивать однозначно. Россия, конечно же, нарушает международное право ... Чем эта (в ОРДЛО – ред) паспортизация отличается от той, которая была в Крыму? Да ничем. Сначала раздаются паспорта Российской Федерации, а потом они (РФ – ред) говорят о защите своего населения … Вот чем это опасно, это первое. А второе – выборы в Госдуму или еще куда. Они садят украинцев с этими паспортами – особенно в коммунальных предприятиях, садиках, школах – в автобусы, вывозят, заставляют их голосовать. Все это рабство какое-то", - добавил Зеленский.
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Есть простое решение - те кто имеет российские паспорта должны:
а) обязательно сообщить об этом в миграционной службе
б) лишаются права голосовать и быть избранными на любые госдолжности в Украине.
У меня все.
(ну а радость - осенью галасавать за раша/думу попрут стройными рядами)
Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что борьба с русским языком в Украине - это одна из главных ошибок, которую допустил Киев
четверг, 05 августа 2021, 19:06dsnews.ua
Об этом он сказал в эфире телеканала НАШ, передает "ДС".
"Надо немедленно прекратить культурные войны, в первую очередь языковые. Я бы жесточайше задавил эти репрессии. Когда украиноязычный провоцирует русскоязычного и наоборот - это надо жесточайшим образом давить, вести огромную разъяснительную работу и поворочивать наш корабль под названием Украина в пользу того, что есть граждане Украины, которые в большом поликультурном обществе", - заявил Арестович.
потом раздают патроны,
через несколько лет это злобное стадо в едином порыве орёт - "хайль",
а что происходит после - все хорошо знают !
и хатынка в Крыму без догов ...
пошлая подделка для нуворишей ))))
https://www.youtube.com/watch?v=9AqSXhg43NE
Это сочувствие ты скажешь тем, кто боролся с србсеей в то время когда ты, *****, концертил на параше, когда уже умирали лучшие сыны Украины. Да, зелебобики? А ну-ка поддержите меня всеобщим баном, любители бананов в джунглях ОПы.
https://youtu.be/fheOL_JzLuo
https://youtu.be/6tGRHVggsQA
- Этo зачем, вашебрoдь?
- Да так, Иван, на всякий случай.
Через некoтoрoе время пoручик начинает смазывать вазелином задницу.
- А это зачем, вашебрoдь?
- Да случаи - они разные бывают...