Зеленский боится протестов. В Нацкорпусе назвали причину обысков у членов Азовского движения в Харькове

Президент Владимир Зеленский начал активную борьбу с украинскими патриотами. Обыски, которые сегодня СБУ провела в Харькове у членов Азовского движения, и статьи, которые им инкриминируют, носят выраженный заказной характер.

Об этом говорится в заявлении "Национального корпуса", сообщает Цензор.НЕТ.

"Реальная причина такого "показательного выступления" - желание власти зачистить улицу. Очевидно, что Зеленский боится массовых протестов, боится патриотов, которые не дадут ему сдать Украины", - говорится в заявлении.

Как отмечается, все члены Азовского движения, у которых сегодня прошли обыски - это ветераны российско-украинской войны, общественные активисты.

"Это украинцы с четкой патриотической позицией, которые всегда первыми вставали на защиту государства. Именно они попали под давление правоохранительных органов по совершенно вымышленным причинам", - заявили в Нацкорпусе.

Нацкорпус призывает все проукраинские силы поддержать защитников Украины, которых преследует власть. Завтра, 6 августа в 10:00, в Шевченковском районном суде Киева состоится заседание по избранию меры пресечения патриотам из Харькова.

"Уверяю - мы умеем, и будем драться за своих людей!" -написал в Telegram руководитель Центрального штаба Нацкорпуса, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.