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Зеленский боится протестов. В Нацкорпусе назвали причину обысков у членов Азовского движения в Харькове

Зеленский боится протестов. В Нацкорпусе назвали причину обысков у членов Азовского движения в Харькове

Президент Владимир Зеленский начал активную борьбу с украинскими патриотами. Обыски, которые сегодня СБУ провела в Харькове у членов Азовского движения, и статьи, которые им инкриминируют, носят выраженный заказной характер.

Об этом говорится в заявлении "Национального корпуса", сообщает Цензор.НЕТ.

"Реальная причина такого "показательного выступления" - желание власти зачистить улицу. Очевидно, что Зеленский боится массовых протестов, боится патриотов, которые не дадут ему сдать Украины", - говорится в заявлении.

Как отмечается, все члены Азовского движения, у которых сегодня прошли обыски - это ветераны российско-украинской войны, общественные активисты.

"Это украинцы с четкой патриотической позицией, которые всегда первыми вставали на защиту государства. Именно они попали под давление правоохранительных органов по совершенно вымышленным причинам", - заявили в Нацкорпусе.

Нацкорпус призывает все проукраинские силы поддержать защитников Украины, которых преследует власть. Завтра, 6 августа в 10:00, в Шевченковском районном суде Киева состоится заседание по избранию меры пресечения патриотам из Харькова.

"Уверяю - мы умеем, и будем драться за своих людей!" -написал в Telegram руководитель Центрального штаба Нацкорпуса, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) Харьков (7460) Национальный корпус (393) Жорин Максим (45)


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Топ комментарии
+34
А где можно почитать про протесты Нацкорпуса "против зеленского"?
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05.08.2021 21:11
+18
ну и ? где ваши протесты заказные шлюхи ? небось на говно бы уже изошли случилось бы такое за каденции Пороха ?
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05.08.2021 21:44
+17
вот тут лаконичный пересказ
Зеленский боится протестов. В Нацкорпусе назвали причину обысков у членов Азовского движения в Харькове - Цензор.НЕТ 5224
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05.08.2021 21:24
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Воно власної тіні боїться.
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05.08.2021 21:08 Ответить
Москва на весь світ кричить про нацистів з "Азову" і Клоун приєднався. Зелений урод !
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05.08.2021 21:18 Ответить
Хоч один пруф що бійці Азову нацисти надай. Говеня кацапське.
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05.08.2021 21:26 Ответить
З пруфів у нього лише методичка. Але тут про неї згадувати некомільфо. 😁
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05.08.2021 21:30 Ответить
И тебя выловят)))
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05.08.2021 21:33 Ответить
здохни, падло...
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05.08.2021 22:01 Ответить
от тепер нехай на нарах їм насняться рожеві поросятка та кабанячі голови, які вони тягали за Порохом
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06.08.2021 00:07 Ответить
А причём тут "Азов" ?!
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05.08.2021 21:16 Ответить
действительно, а при чем? Где ты увидел слово "азов"? Что за жалкая манипуляция?
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05.08.2021 21:22 Ответить
А где можно почитать про протесты Нацкорпуса "против зеленского"?
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05.08.2021 21:11 Ответить
вот тут лаконичный пересказ
Зеленский боится протестов. В Нацкорпусе назвали причину обысков у членов Азовского движения в Харькове - Цензор.НЕТ 5224
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05.08.2021 21:24 Ответить
Спрашивали? Отвечаем. Как только Зе избрала неизвестная мне Украина, ходил на протесты,но перестал.Потому что заметил четкую технологию,все протесты возглавляли, протежировали и...сдерживали представители Нацкорпуса. Это были четко контролируемы антиЗе протесты. А теперь когда Авакова выгнали, естественно в АП боятся, что эти силы устроят уже реальные протесты. Это ожидемые ходы Зе и компании, но радует, что они слышат и бояться улицу, это позитивчик.
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06.08.2021 07:33 Ответить
Ого! Это угроза. Но, как мне кажется- зря. Не выгорит.
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05.08.2021 21:11 Ответить
Зеленский боится протестов. В Нацкорпусе назвали причину обысков у членов Азовского движения в Харькове - Цензор.НЕТ 6046
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05.08.2021 21:11 Ответить
Кошмар... И всё тут.
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05.08.2021 21:13 Ответить
Дорожні знаки зняти !
"Велике крадівництво" написати !
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06.08.2021 00:09 Ответить
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05.08.2021 21:17 Ответить
Опять "закукарекали"?
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05.08.2021 21:29 Ответить
В Нацкорпусе, с уходом Авакяна, крыша протекла...
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05.08.2021 21:19 Ответить
А плюшеві поросята вже закінчились ?
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05.08.2021 21:19 Ответить
Так средствами касабен пропогаеден, из Азова
сделали нациков и фашистов, а ипучий клоун, откровенно
лижет жопу фуйлу, ось така фуйня малята.
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05.08.2021 21:24 Ответить
Зеленский боится протестов. В Нацкорпусе назвали причину обысков у членов Азовского движения в Харькове - Цензор.НЕТ 6883
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05.08.2021 21:24 Ответить
фига се - на своего хазяина хавало открываешь?
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05.08.2021 22:03 Ответить
Він наци не боїться. Він боїться тих, хто проти.
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05.08.2021 21:24 Ответить
Один із затриманих - автор відомого в усьому світі репа "Путін - *****", харківський патріот, ветеран російсько-української війни Сергій Величко (Чілі). Зеленський вирішив діяти на випередження, доки Чілі не вигадав пісню про нього, його треба закрити у тюрягу.
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05.08.2021 21:27 Ответить
Бред. Впервые кричалка прозвучала на акциях болельщиков Динамо против Суркиса, только там была его фамилия.
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06.08.2021 03:16 Ответить
Цель кодлана Коломойского, гражданина Израиля, военного союзника Путина-сделать украинцев безземельными и бесправными подобно израильским палестинцам . Атошники с кодланом Коломойского несогласны с момента, когда кодлан захотел отдавать 200 000 гектаров украинского чернозёма в одни российско-израильские руки.Тогда Аваков и начал Шереметгейт. /"Не можем допустить": ветераны АТО выступили против продажи земли.
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05.08.2021 21:28 Ответить
ну и ? где ваши протесты заказные шлюхи ? небось на говно бы уже изошли случилось бы такое за каденции Пороха ?
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05.08.2021 21:44 Ответить
Биба взял за щеку у Бобы.
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05.08.2021 22:21 Ответить
То что корпусят зачистят было понятно. Они же как бельмо в глазу у ментов. Так что это только начало.
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05.08.2021 23:30 Ответить
лол. это примусоренные шакалы. что ты чешешь
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06.08.2021 08:39 Ответить
Поэтому клоун уволил Авакова и Крищенко. Он не вполне доверяет, что они будут бездумно разгонять протесты.
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05.08.2021 23:48 Ответить
Но протесты должны быть только мирными, но очень многолюдными. Сила должна быть в многолюдности. Если начнутся коктейли молотова я туда не пойду.
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05.08.2021 23:52 Ответить
не забудь купить цветов минтам
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06.08.2021 00:11 Ответить
Если начнутся силовые противостояния, то московские войска пойдут уже намного серьёзнее "спасать русскоязычных" по всей Украине. Что здесь неясно. Или ты этого хочешь?
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06.08.2021 00:47 Ответить
А ты сомневаешься, что именно это его цель, когда оно топит за фсбшнтка Коротких ака Боцман?
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06.08.2021 03:17 Ответить
Зеленский боится протестов. В Нацкорпусе назвали причину обысков у членов Азовского движения в Харькове - Цензор.НЕТ 8108
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06.08.2021 00:23 Ответить
Зеленский боится протестов. В Нацкорпусе назвали причину обысков у членов Азовского движения в Харькове - Цензор.НЕТ 7307
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06.08.2021 00:23 Ответить
Так ты уже пиши, что самыми активными во всем перечисленном тобой как раз и были нацжены. Или напомнить, как они за Порошенко на автобусах по всей стране ездили, нападая на его предвыборные митинги и привели к победе Зелю?
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06.08.2021 03:19 Ответить
И как относились к протестам те мусора, которые были в одной опг с "патриотами" и чьи ксивы на фотках обысков? А ответ прост. Нацжены - это шлюхи Авакова. И после того, как последнего погнали, а МВД перешло под контроль Зели - у них исчезла крыша. Вот СБУ по команде Зели и стала их прессовать.
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06.08.2021 03:40 Ответить
Заметь сбу не мвд. Всё таки влияние рюкзакова там ещё сохраняется
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06.08.2021 03:55 Ответить
Так Аваков 7 лет руководил МВД, конечно, что там у него осталось много людей. Да и полицейские ксивы у задержанных нацжен как бы намекают, что связи остались.
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06.08.2021 19:59 Ответить
Шановні нац патріоти .патріоти ,тасвідомі українці,простр зздоровим глуздом,залишайте продовжувати тисячолітній "свідомий " срач, бовсі праві,тільки Україні лихо- той хто не обєднається зараз а не перед виборами для перемоги українського президента ,(кого і якого завгодно) або буде "полезним ідіотом" ,або зрадником.ЗРАДНИКОМ долі ,не інтересів а долі країни, ісвоєї долі, інакше буде Вам і свій голодомор(доречі убагатьох вже є), і свій 37-й, от тоДі і порадієте ,що у сусіда хата горить ,коли й своя запалає, НУ ШО ЩЕ НЕ ЯСНО- СОТНІ ГОД БУЛО НЕ ЯСНО, МОЖЕ ХОЧ НАМ ЗАРАЗ ДОЙДЕ, а ПЕТЮ ЖАЛКО,ЗА СВОЄ ВІН ., АсКОРІШЕ ЙОГО ПАРТІЯ ОТРИМАЛА,,А УСИМ ВЕЛИКИМ ЩО ВІН ЗРОБИВ РАЗОМ ЗНАМИ ВСИМ, ЩО БУЛО ЗРОБЛЕНО УСІ МОВЧКИ КОРИСТУЮТЬСЯ . ДО РЕЧІ ПРО ЗЕМЛЮ:
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06.08.2021 08:03 Ответить
ПРОДОВЖЕННЯ:дО РЕЧІ ПРО ЗЕМЛЮ :Теперішня влада є українською рівно на стільки ,на скільки її змусять бути українською, не більше. Все,що робить керівництво країни скеровано на продаж землі великим землевласникам з усього світу з якими все домовлено, На сьогоднішній день головнішого питання вони не бачать. Самий вигідний бізнес -продавати свою країну . В усі часи та в усіх народів знайдуться бажаючі купить. Впродовж останніх століть українці мали отрицательний генетичний відбір. а впродовж останнього століття то взагалі знищення, і гинули в першу чергу кращі, багато людей змушені покинуть рідну землю. Головним чином це наслідки відсутності своєї держави.Тому заробить на зрадництві та прислужувати зрадникам дуже багато бажаючих Ще й тупі бо думають,що в чужому дворі їхнім нащадкам буде краще, ніж у своєму. Самий великий грабунок країни розпочнеться з продажу
землі тисячами га на юридичну особу. Національна розбудова країни питання не тільки духовне а в основі -матеріальне. Велична країна- бідний та безправний народ-не сумісно .Будь ласка зверніть увагу на петицію про продаж землі(ТАКУ ПРОДАЖ ,А НЕ ВЗАГАЛІ -АБИ ПРОДАТИ).https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання. Така продаж землі яка розпочата президентом в Україні - вбиває країну .Не продавати землю вбиває також. Все просто і заразом вкрай складно, бо питання продажу землі -це питання Формули: "КОЛИ". "КОМУ", "СКІЛЬКИ" ,і "ЯКИМ ЧИНОМ", той хто вирішить в інтересах України та її народу цю формулу ввійде в її історію.

Провести референдум про продаж землі в Україні для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора, села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.
Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
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06.08.2021 08:05 Ответить
лол.
1.доскакались вместе петушарием за зелю.
2. боцман и жорин - гебешные консервы
3. аваков создал карманных клоунов, без него похоронят
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06.08.2021 08:38 Ответить
МОЖЕ ХОЧ ТЕПЕР в головах адептів нацкорпусу просвітліє і вони ЗРОЗУМІЮТЬ , ЩО ДАРЕМНО так топили ПРОТИ ПОРОХА .
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06.08.2021 10:17 Ответить
 
 