Зеленский боится протестов. В Нацкорпусе назвали причину обысков у членов Азовского движения в Харькове
Президент Владимир Зеленский начал активную борьбу с украинскими патриотами. Обыски, которые сегодня СБУ провела в Харькове у членов Азовского движения, и статьи, которые им инкриминируют, носят выраженный заказной характер.
Об этом говорится в заявлении "Национального корпуса", сообщает Цензор.НЕТ.
"Реальная причина такого "показательного выступления" - желание власти зачистить улицу. Очевидно, что Зеленский боится массовых протестов, боится патриотов, которые не дадут ему сдать Украины", - говорится в заявлении.
Как отмечается, все члены Азовского движения, у которых сегодня прошли обыски - это ветераны российско-украинской войны, общественные активисты.
"Это украинцы с четкой патриотической позицией, которые всегда первыми вставали на защиту государства. Именно они попали под давление правоохранительных органов по совершенно вымышленным причинам", - заявили в Нацкорпусе.
Нацкорпус призывает все проукраинские силы поддержать защитников Украины, которых преследует власть. Завтра, 6 августа в 10:00, в Шевченковском районном суде Киева состоится заседание по избранию меры пресечения патриотам из Харькова.
"Уверяю - мы умеем, и будем драться за своих людей!" -написал в Telegram руководитель Центрального штаба Нацкорпуса, экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.
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"Велике крадівництво" написати !
сделали нациков и фашистов, а ипучий клоун, откровенно
лижет жопу фуйлу, ось така фуйня малята.
землі тисячами га на юридичну особу. Національна розбудова країни питання не тільки духовне а в основі -матеріальне. Велична країна- бідний та безправний народ-не сумісно .Будь ласка зверніть увагу на петицію про продаж землі(ТАКУ ПРОДАЖ ,А НЕ ВЗАГАЛІ -АБИ ПРОДАТИ).https://petition.president.gov.ua/petition/115926
Також необхідно привертати увагу до цього значущого питання. Така продаж землі яка розпочата президентом в Україні - вбиває країну .Не продавати землю вбиває також. Все просто і заразом вкрай складно, бо питання продажу землі -це питання Формули: "КОЛИ". "КОМУ", "СКІЛЬКИ" ,і "ЯКИМ ЧИНОМ", той хто вирішить в інтересах України та її народу цю формулу ввійде в її історію.
Провести референдум про продаж землі в Україні для юридичних осіб до 700 га(наприклад : 300-500-600-700га), тим самим заборонити продаж та володіння тисячами гектар незалежно від форми власності бажаючих придбати землю. Необхідно не допустити остаточне вимирання українського народу та знекровлення Української держави.
Автор (ініціатор): Таберко Микола Юхимович
Дата оприлюднення: 19 квітня 2021
ВІДПОВІДЬ НА ПЕТИЦІЮ ТЕКСТ ПЕТИЦІЇ ПІДПИСАНТИ
Споконвічне відродження українського народу,його ідентичності ,національної свідомості та всебічного розквіту тисячоліттями було пов'язане з володінням і працею на землі,як ГОСПОДАРЯ. Відродження України,передусім це справа землеробів: «куркулів»(сотні га), «середняків» (десятки га), «одноосібників»(одиниці га), а не великих землевласників з десятками тисяч га землі, перетворюючих українські землі на суцільну орну ниву від області до області,.від кордону до кордону, знищуючих хутора, села та містечка , змушуючих селян шукать роботу та працювати за кордоном, покидаючи назовсім свою країну.
Відродиться село -відродиться держава і буде у нас знову достатньо землеробів, робітників,воїнів, інженерів. вчених ,достатньо людей щоб боронить та будувати свою країну. На сьогоднішній день більш важливішого соціально-єкономічного питання для майбутнього країни не існує. Це питання важливіше за всі інші, крім перемоги у сьогоднішній колоніальній війні. але ми переможемо - прийде час миру, тому питання кількості проданої української землі на одного юридичного землевласника - це питання свідомості, далекоглядності та патріотизму громадян країни.
1.доскакались вместе петушарием за зелю.
2. боцман и жорин - гебешные консервы
3. аваков создал карманных клоунов, без него похоронят