Важнее любой пули доносить детям на оккупированных территориях правду об Украине, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал учителей, которые преподают в школах на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, не обращать внимания на представителей оккупационной власти и предоставлять детям объективную информацию об Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью телеканалу "Дом".

"Извините, что я апеллирую к детям, внукам, но я знаю – я сам отец. Я понимаю – надо кормить ребенка. Школа – на ней флаг "ДНР" – ну а где учителю работать? Ну вот учитель идет в эту школу … Ну там вот как-то надо аккуратно преподавать, как-то разговаривать с детьми и как-то не обращать внимания на этих боевиков – да. И каким-то образом помнить, что это дети. И постараться дать им объективную информацию – вот это задача, вот это – информационная победа. И это гораздо важнее любой пули. Это важнее. Вот такие вещи должны люди внутри (временно оккупированных территорий – ред) делать", - заявил Зеленский.

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