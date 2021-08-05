Важнее любой пули доносить детям на оккупированных территориях правду об Украине, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский призвал учителей, которые преподают в школах на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, не обращать внимания на представителей оккупационной власти и предоставлять детям объективную информацию об Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью телеканалу "Дом".
"Извините, что я апеллирую к детям, внукам, но я знаю – я сам отец. Я понимаю – надо кормить ребенка. Школа – на ней флаг "ДНР" – ну а где учителю работать? Ну вот учитель идет в эту школу … Ну там вот как-то надо аккуратно преподавать, как-то разговаривать с детьми и как-то не обращать внимания на этих боевиков – да. И каким-то образом помнить, что это дети. И постараться дать им объективную информацию – вот это задача, вот это – информационная победа. И это гораздо важнее любой пули. Это важнее. Вот такие вещи должны люди внутри (временно оккупированных территорий – ред) делать", - заявил Зеленский.
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он на водке работает.
"Не живём хорошо - да и "х**! с ним!"
"Сами не живём - и вам не дадим!"
"Чо с нами не пьёшь? Всё работашь, богатеешь, кулачина!"
Вони ненавидять успішного - того, хто своєю працею створив собі достаток!
"Бандер", "западенцев", вони ненавидять, в першу чергу, не за "мову", а за самостійність, працелюбність, що опирається лише на власні сили, а не надіється на "власть"
Катон Старший колись сказав: "Раб ненавидить не рабовласника, а того раба, що зумів звільниться!"
Гляньте на Україну (хоча-б Центральну - про теперішню Західну я не кажу - там люди звикли вже по "заробітках" мотаться, тому активних робочих сил там нема) Та ж Черкащина, Вінничина: якщо влада не звертає уваги на негаразди, чи у влади нема можливості щось зробить, громада в селі робить сама - ремонтує дороги, будівлі, інфраструктуру Кацапня ж буде скиглить, невдоволено бурчать на лавочці коло двору і чекать, коли прийде "хтось" присланий "владою" і зробить це їм!
До "парадоксу" доходить - колишній співслужбовець (ще при СРСР) приїхав з відпустки (з Вороніжчини) і розказав: у його селі дорога була паскудна і місток що вів через річку напряму до райцентру і скорочував трохи не вдвоє дорогу туди, розвалився Кілька років кацапи скиглили, скарги писали На пропозиції голови сільради "взяться самим" відповідали "матюками"! Вирішили голова колгоспу з головою сільради зробить все самим - "скомпонувалися", найняли бригаду "западенців" і ті за один теплий сезон побудували новий міст і відремонтували дорогу Голова сільради розплатився грошима, а голова колгоспу завантажив вантажівки з овочами, зерном, цукром, олією, скотовоз із худобою і відправив у Закарпаття На "подяку" жителі села накатали групову скаргу в прокуратуру В результаті обох почали "тягать як свиня куфайку" за "превишеніє палнамочій" і "злаупатребления" Чим кінчилося - не знаю!
в дыре всеобщее доносительство,за такие проповеди на уроках сразу на подвал
этот храбрец не хочет сам показать пример?
А вот настоящей правдой развалить страну - это запросто.