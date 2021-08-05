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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Важнее любой пули доносить детям на оккупированных территориях правду об Украине, - Зеленский

Важнее любой пули доносить детям на оккупированных территориях правду об Украине, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал учителей, которые преподают в школах на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, не обращать внимания на представителей оккупационной власти и предоставлять детям объективную информацию об Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью телеканалу "Дом".

"Извините, что я апеллирую к детям, внукам, но я знаю – я сам отец. Я понимаю – надо кормить ребенка. Школа – на ней флаг "ДНР" – ну а где учителю работать? Ну вот учитель идет в эту школу … Ну там вот как-то надо аккуратно преподавать, как-то разговаривать с детьми и как-то не обращать внимания на этих боевиков – да. И каким-то образом помнить, что это дети. И постараться дать им объективную информацию – вот это задача, вот это – информационная победа. И это гораздо важнее любой пули. Это важнее. Вот такие вещи должны люди внутри (временно оккупированных территорий – ред) делать", - заявил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуации бывают разные. Есть вынужденные меры, - Зеленский о выдаче российских паспортов на Донбассе

Автор: 

дети (6479) Зеленский Владимир (20260) оккупация (10125)


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Топ комментарии
+13
Важнее любой пули доносить детям на оккупированных территориях правду об Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5811
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05.08.2021 21:18
+10
Важнее любой пули доносить детям на оккупированных территориях правду об Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6208
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05.08.2021 21:18
+8
в чём проблема Зе - засылай в Донецк Сивоху -
подымайте восстание !
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05.08.2021 21:11
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Правила форума Совет форумчан
в чём проблема Зе - засылай в Донецк Сивоху -
подымайте восстание !
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05.08.2021 21:11 Ответить
Дайте Сивохе парабеллум!
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05.08.2021 21:14 Ответить
с кривым стволом, чтобы стрилять из-за угла , Донбасс- Арены...
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05.08.2021 21:18 Ответить
какой парабеллум?
он на водке работает.
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05.08.2021 21:19 Ответить
И сколько часов вещают наши радио телекомпании в лугандонии? Если не считать сериалы 95 квартала. А главное какие позитивные изменения в Украине могут вызвать зависть жителей этих территорий. Задержали и отпустили под залог?
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05.08.2021 21:12 Ответить
зависть дыныровцев в Украине вызывает буквально все -они живут хуже бездомных собак в питомнике
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05.08.2021 21:35 Ответить
А теперь представим коктель зависти замешаный на рашисткой пропаганде ненависти.
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05.08.2021 21:38 Ответить
Валерія! Ви не розумієте кацапського менталітету! У них зовсім інший погляд на життя!
"Не живём хорошо - да и "х**! с ним!"
"Сами не живём - и вам не дадим!"
"Чо с нами не пьёшь? Всё работашь, богатеешь, кулачина!"
Вони ненавидять успішного - того, хто своєю працею створив собі достаток!
"Бандер", "западенцев", вони ненавидять, в першу чергу, не за "мову", а за самостійність, працелюбність, що опирається лише на власні сили, а не надіється на "власть"
Катон Старший колись сказав: "Раб ненавидить не рабовласника, а того раба, що зумів звільниться!"
Гляньте на Україну (хоча-б Центральну - про теперішню Західну я не кажу - там люди звикли вже по "заробітках" мотаться, тому активних робочих сил там нема) Та ж Черкащина, Вінничина: якщо влада не звертає уваги на негаразди, чи у влади нема можливості щось зробить, громада в селі робить сама - ремонтує дороги, будівлі, інфраструктуру Кацапня ж буде скиглить, невдоволено бурчать на лавочці коло двору і чекать, коли прийде "хтось" присланий "владою" і зробить це їм!
До "парадоксу" доходить - колишній співслужбовець (ще при СРСР) приїхав з відпустки (з Вороніжчини) і розказав: у його селі дорога була паскудна і місток що вів через річку напряму до райцентру і скорочував трохи не вдвоє дорогу туди, розвалився Кілька років кацапи скиглили, скарги писали На пропозиції голови сільради "взяться самим" відповідали "матюками"! Вирішили голова колгоспу з головою сільради зробить все самим - "скомпонувалися", найняли бригаду "западенців" і ті за один теплий сезон побудували новий міст і відремонтували дорогу Голова сільради розплатився грошима, а голова колгоспу завантажив вантажівки з овочами, зерном, цукром, олією, скотовоз із худобою і відправив у Закарпаття На "подяку" жителі села накатали групову скаргу в прокуратуру В результаті обох почали "тягать як свиня куфайку" за "превишеніє палнамочій" і "злаупатребления" Чим кінчилося - не знаю!
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06.08.2021 06:32 Ответить
никогда не видел зеленую кучу гуано, до выборов, а еще оно и говорить может, а в этот день у нее еще и словесный понос, чуть-ли не половина новостей на Цензоре от нее.
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05.08.2021 21:13 Ответить
это правильно
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05.08.2021 21:13 Ответить
тобто пулі ЗСУ по дітях донбасу ? Так вова? ти це хотів сказати... Ось кого Мендель мавпувала! Чи ти мавпуєш Мендель?
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05.08.2021 21:16 Ответить
Важнее любой пули доносить детям на оккупированных территориях правду об Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5811
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05.08.2021 21:18 Ответить
Важнее любой пули доносить детям на оккупированных территориях правду об Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6208
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05.08.2021 21:18 Ответить
А чим доносити? полусєпарським каналом ДОМ?
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05.08.2021 21:19 Ответить
шмаркля решил доносить "правду"
Важнее любой пули доносить детям на оккупированных территориях правду об Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6803
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05.08.2021 21:19 Ответить
Важнее любой пули доносить детям на оккупированных территориях правду об Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5718
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05.08.2021 21:20 Ответить
этот идиот говорит, что ВСУ в детей стрелет.
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05.08.2021 21:29 Ответить
Нелох, как всегда, путает теплое с квадратным..
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05.08.2021 21:27 Ответить
Важнее любой пули доносить детям на оккупированных территориях правду об Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6181
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05.08.2021 21:29 Ответить
Эх ,любит зекретин учителей вообще ,а дыныровских особенно-не обращайте внимания на боевиков,говорит)))))
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05.08.2021 21:32 Ответить
и как оманский осёл себе это представляет:???
в дыре всеобщее доносительство,за такие проповеди на уроках сразу на подвал
этот храбрец не хочет сам показать пример?
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06.08.2021 09:42 Ответить
Важнее любой пули доносить детям на оккупированных территориях правду об Украине, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5103
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05.08.2021 21:36 Ответить
Легко сказать, но там фсб следит за всем, некоторые уже пробовали, сидят за шпионаж или терроризм.
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05.08.2021 21:39 Ответить
Важнее любой пули(?) доносить детям(!)- Мендель дура, но такой херни она не писала.
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05.08.2021 22:12 Ответить
Кто из психиатров в Украине имеет право поставить диагноз Президенту страны?Ведь все мы люди и возможен сбой в психике и уме?Мне уже реально становится страшно за здоровье Гаранта Украины.
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05.08.2021 23:07 Ответить
Он призывает учителей, которые работают в лугандоне, строем идти на подвал к боевикам?
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05.08.2021 23:09 Ответить
дети правду знают, а ты утырок?
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06.08.2021 00:04 Ответить
Правду про Украину при ЗЕ лучше похоронить навсегда и не вспоминать.
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06.08.2021 01:06 Ответить
Їм вже донесли - їхні батьки.
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06.08.2021 05:42 Ответить
Правдой никого не заманишь!
А вот настоящей правдой развалить страну - это запросто.
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06.08.2021 08:43 Ответить
 
 