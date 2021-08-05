Надписи в поддержку Крымской платформы появились возле оккупированного Симферополя, - Чубаров. ФОТО

Во временно оккупированном Крыму появились надписи в поддержку Крымской платформы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Сегодняшние фотографии из временно оккупированного РФ Крыма: надписи в поддержку Крымской платформы, сделанные на въезде в Симферополь со стороны поселка Молодежное, в котором компактно проживают крымские татары", - написал Чубаров.

На фотографиях, опубликованных главой Меджлиса, написано: "Мы за Кримскую платформу", на них также изображены украинский тризуб и крымскотатарская тамга.



