Надписи в поддержку Крымской платформы появились возле оккупированного Симферополя, - Чубаров. ФОТО
Во временно оккупированном Крыму появились надписи в поддержку Крымской платформы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"Сегодняшние фотографии из временно оккупированного РФ Крыма: надписи в поддержку Крымской платформы, сделанные на въезде в Симферополь со стороны поселка Молодежное, в котором компактно проживают крымские татары", - написал Чубаров.
На фотографиях, опубликованных главой Меджлиса, написано: "Мы за Кримскую платформу", на них также изображены украинский тризуб и крымскотатарская тамга.
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А вот асфальт реально хорош. И отбойники новые или хорошо отмытые
Та ніхто ще достеменно навіть теоретично не знає що собою являтиме ота "кримська платформа".