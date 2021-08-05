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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Надписи в поддержку Крымской платформы появились возле оккупированного Симферополя, - Чубаров. ФОТО

Во временно оккупированном Крыму появились надписи в поддержку Крымской платформы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Сегодняшние фотографии из временно оккупированного РФ Крыма: надписи в поддержку Крымской платформы, сделанные на въезде в Симферополь со стороны поселка Молодежное, в котором компактно проживают крымские татары", - написал Чубаров.

На фотографиях, опубликованных главой Меджлиса, написано: "Мы за Кримскую платформу", на них также изображены украинский тризуб и крымскотатарская тамга.

Надписи в поддержку Крымской платформы появились возле оккупированного Симферополя, - Чубаров 01
Надписи в поддержку Крымской платформы появились возле оккупированного Симферополя, - Чубаров 02

Автор: 

Крым (26372) Чубаров Рефат (941) Крымская платформа (308)


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05.08.2021 21:31 Ответить
Молодцы патриоты!
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05.08.2021 23:07 Ответить
Чего молодцы? Засрали ночью краской с баллончиков две стеллы? Обычное вандальство. Теперь отмывай их за городские деньги., которые можно было пустить на что-то более полезное.
А вот асфальт реально хорош. И отбойники новые или хорошо отмытые
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06.08.2021 00:27 Ответить
на бояру себе запустишь!!!- марш на бутылку бегом, и не нявкать припосадке!!)))
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06.08.2021 02:31 Ответить
чуркорусак, а кукарекни как хорошо вы леса в крыму вырубили и как засрали строительным мусором все вокруг
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06.08.2021 10:38 Ответить
От клоуни........
Та ніхто ще достеменно навіть теоретично не знає що собою являтиме ота "кримська платформа".
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06.08.2021 05:48 Ответить
 
 