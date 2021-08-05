Данилюк подал иск в суд, чтобы остановить проведение конкурса на должность главы БЭБ

Адвокаты экс-министра финансов Украины и бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка подали в Окружной административный суд заявление с требованием остановить проведение конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке проинформировала юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы Данилюка.



"Сегодня адвокаты "Миллер" обратились в Окружной административный суд города Киева с заявлением об обеспечении иска. Наше требование – признать противоправными действий Комиссии по проведению конкурса на замещение должности директора Бюро экономической безопасности Украины. [...] Должны быть запрещены дальнейшие этапы конкурса на замещение должности директора Бюро экономической безопасности Украины", – говорится в релизе.



Данилюка не допустили к участию в конкурсе, так как его диплом о высшем образовании выдан за рубежом – Индианским университетом (США) и не прошел процедуру признания иностранного диплома в Украине (нострификации).



Юристы считают, что комиссия по отбору главы БЭБ нарушила процедуру.



"В перечне документов, которые должен представить кандидат, нет такого требования. Требование о наличии специального образования есть только к лицу, уже назначается на должность директора Бюро, а не к кандидату", – заявили адвокаты Данилюка.

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