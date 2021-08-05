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Данилюк подал иск в суд, чтобы остановить проведение конкурса на должность главы БЭБ

Данилюк подал иск в суд, чтобы остановить проведение конкурса на должность главы БЭБ

Адвокаты экс-министра финансов Украины и бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка подали в Окружной административный суд заявление с требованием остановить проведение конкурса на должность главы Бюро экономической безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке проинформировала юридическая компания "Миллер", которая представляет интересы Данилюка.

"Сегодня адвокаты "Миллер" обратились в Окружной административный суд города Киева с заявлением об обеспечении иска. Наше требование – признать противоправными действий Комиссии по проведению конкурса на замещение должности директора Бюро экономической безопасности Украины. [...] Должны быть запрещены дальнейшие этапы конкурса на замещение должности директора Бюро экономической безопасности Украины", – говорится в релизе.

Данилюка не допустили к участию в конкурсе, так как его диплом о высшем образовании выдан за рубежом – Индианским университетом (США) и не прошел процедуру признания иностранного диплома в Украине (нострификации).

Юристы считают, что комиссия по отбору главы БЭБ нарушила процедуру.

"В перечне документов, которые должен представить кандидат, нет такого требования. Требование о наличии специального образования есть только к лицу, уже назначается на должность директора Бюро, а не к кандидату", – заявили адвокаты Данилюка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилюк побил Милованова, который не допустил его к конкурсу на главу БЭБ из-за "недостатньої освіти". ФОТО

Автор: 

конкурс (1142) Данилюк Александр (469) Бюро экономической безопасности (205)


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Топ комментарии
+4
яке гидке створіння
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05.08.2021 21:41
+4
Не фанат Данилюка, але, якщо чесно, нострифікація - це така дурня! Має бути лише перевірка диплому на справжність (незалежно від того, український диплом, американський чи польський!)
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05.08.2021 21:48
+4
О как все "бывшие" к кормухе тянутся
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06.08.2021 09:01
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Ну хоть конкурс, а не аукцион. ППц, когда это кончится
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05.08.2021 21:41 Ответить
яке гидке створіння
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05.08.2021 21:41 Ответить
Та Мілованов, який його не допустив, не кращий...
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05.08.2021 21:47 Ответить
тобто па блату мав би пропустити?
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05.08.2021 22:14 Ответить
Мабуть через те і отримав по морді, що не пропустив))
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05.08.2021 22:15 Ответить
отож
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05.08.2021 22:17 Ответить
подлезь до корыту соседских свиней... там зажируешь и свербежь пройдет.
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05.08.2021 22:26 Ответить
Не фанат Данилюка, але, якщо чесно, нострифікація - це така дурня! Має бути лише перевірка диплому на справжність (незалежно від того, український диплом, американський чи польський!)
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05.08.2021 21:48 Ответить
чертовски хочется работать холую Коломойского. Данилюк трижды(!) предлагал мне возглавить Минобороны Украины, - Виндман. Виндман-киевский еврей, сбежавший в США. Виндман сразу сообразил что министр обороны воюющей страны это не директор Украинского института национальной памяти, стрёмно, и трижды отказался. А то в армии Великобритании был младший капрал Уильям Виндзор, козёл, а в ВСУ был бы Виндман, министр обороны.
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05.08.2021 21:56 Ответить
да... война за корыто, с привлечением ОАСК...который год назад, как обещали закрыть МВФ
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05.08.2021 21:57 Ответить
до этого была байка, что диплом без перевода... теперь оказалось, что американский диплом нужно верифицироватть... для кого? или перед чем? наверное перед дипломами криво-рожских бурс-университетов...
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05.08.2021 22:29 Ответить
О как все "бывшие" к кормухе тянутся
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06.08.2021 09:01 Ответить
Вылитый отец Фёдор: - "Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены".
Так и он - не корысти ради, а в интересах Украины.
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06.08.2021 09:42 Ответить
 
 