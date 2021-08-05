Ляшко: В том, что я купил часть в деревообрабатывающей компании, нет конфликта интересов

Экс-нардеп Олег Ляшко уверяет, что не имел отношения к деревообрабатывающей промышленности в 2015 году, когда лоббировал запрет на вывоз из Украины необработанного леса.

Свою позицию после публикации расследования Слідство.Info Олег Ляшко обнародовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Никакого отношения к компании Синегри ни непосредственно, ни через кого-то я никогда не имел до того, как приобрел ее долю в 2021 году. Никакого конфликта интересов в моих действиях нет, потому что долю в компании Синегри я приобрел в 2021 году, а запрета на вывоз из Украины необработанного леса наша фракция добилась в 2015 году", - написал он.

Ляшко добавил, что в качестве совладельца никак не вмешивается в деятельность менеджмента компании, но ожидает, что менеджеры соблюдают законы.

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"Я и сейчас абсолютно убежден, что наш лес должен перерабатываться только в Украине. В случае восстановления вывоза из Украины необработанного кругляка десятки тысяч украинцев, которые сегодня работают в деревообрабатывающей отрасли, потеряют работу. Например, сегодня наше предприятие готово дополнительно взять на работу более 70 работников. Если украинская власть восстановит вывоз необработанного кругляка, эти люди станут безработными", - утверждает Ляшко.

Экс-нардеп добавил, что инвестирует личные средства в разные проекты в Украине, а с полученных доходов честно платит налоги.

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Ранее журналисты Слідство.Info опубликовали расследование о том, как Олег Ляшко стал владельцем деревообрабатывающего бизнеса, интересы которого лоббировал во времена депутатства.



