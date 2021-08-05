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Ляшко: В том, что я купил часть в деревообрабатывающей компании, нет конфликта интересов

Ляшко: В том, что я купил часть в деревообрабатывающей компании, нет конфликта интересов

Экс-нардеп Олег Ляшко уверяет, что не имел отношения к деревообрабатывающей промышленности в 2015 году, когда лоббировал запрет на вывоз из Украины необработанного леса.

Свою позицию после публикации расследования Слідство.Info Олег Ляшко обнародовал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Никакого отношения к компании Синегри ни непосредственно, ни через кого-то я никогда не имел до того, как приобрел ее долю в 2021 году. Никакого конфликта интересов в моих действиях нет, потому что долю в компании Синегри я приобрел в 2021 году, а запрета на вывоз из Украины необработанного леса наша фракция добилась в 2015 году", - написал он.

Ляшко добавил, что в качестве совладельца никак не вмешивается в деятельность менеджмента компании, но ожидает, что менеджеры соблюдают законы.

Смотрите: Олег Ляшко стал владельцем деревообрабатывающего бизнеса, интересы которого лоббировал во времена депутатства, - СМИ. ВИДЕО

"Я и сейчас абсолютно убежден, что наш лес должен перерабатываться только в Украине. В случае восстановления вывоза из Украины необработанного кругляка десятки тысяч украинцев, которые сегодня работают в деревообрабатывающей отрасли, потеряют работу. Например, сегодня наше предприятие готово дополнительно взять на работу более 70 работников. Если украинская власть восстановит вывоз необработанного кругляка, эти люди станут безработными", - утверждает Ляшко.

Экс-нардеп добавил, что инвестирует личные средства в разные проекты в Украине, а с полученных доходов честно платит налоги.

Также читайте: Ляшко подделал лотерейный билет с полумиллионным выигрышем, - глава НАПК Новиков. ВИДЕО

Ранее журналисты Слідство.Info опубликовали расследование о том, как Олег Ляшко стал владельцем деревообрабатывающего бизнеса, интересы которого лоббировал во времена депутатства.

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Ляшко: В том, что я купил часть в деревообрабатывающей компании, нет конфликта интересов 03

Автор: 

бизнес (1620) Ляшко Олег (1642)


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Топ комментарии
+19
В лесу раздавался топор дровосека.
Он отбивался от гомосека.
Но силы иссякли, упал дровосек.
На нем улыбаясь сидел Олег Валерьевич Ляшко, 03.12.72 г.р., трижды судимый..
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05.08.2021 22:09
+14
Зрозуміли, скотиняки...?
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05.08.2021 22:04
+9
буратин выпускать будет, из кругляка, необработанного и сосен, корабельных
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05.08.2021 22:03
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Правила форума Совет форумчан
ага.. чистый секс, при чем без табу..
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05.08.2021 22:01 Ответить
буратин выпускать будет, из кругляка, необработанного и сосен, корабельных
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05.08.2021 22:03 Ответить
В лесу раздавался топор дровосека.
Он отбивался от гомосека.
Но силы иссякли, упал дровосек.
На нем улыбаясь сидел Олег Валерьевич Ляшко, 03.12.72 г.р., трижды судимый..
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05.08.2021 22:09 Ответить
Зрозуміли, скотиняки...?
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05.08.2021 22:04 Ответить
премию за геруса вложил в дело .
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05.08.2021 22:07 Ответить
Через бізнес ляшка зеленський не встигає дерева висаджувати!
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05.08.2021 22:40 Ответить
Ляшко: В тому, що я купив частину в деревообробної компанії, немає конфлікту інтересів - Цензор.НЕТ 5265
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06.08.2021 08:02 Ответить
ага, ага...и в рот не брал)))
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05.08.2021 22:08 Ответить
Що задньопривідний ввімкнів задню !!!)))
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05.08.2021 22:08 Ответить
Головне що ще і газонув!
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05.08.2021 22:20 Ответить
за что купил? за кредитные средства, одолжил у жены, выиграл как всегда на ставках? держит нас за идиотов, скотиняка...)
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05.08.2021 22:10 Ответить
Где деьги взяла,Зин? Ты ж только про лотерею сказки не расстраивай.
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05.08.2021 22:10 Ответить
А це вже хоч при Порошенко було?
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05.08.2021 22:15 Ответить
Ляшко - в Президенты!
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05.08.2021 22:16 Ответить
он давно президент... вил и партии.
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05.08.2021 22:22 Ответить
Ростет однако человек,вила отбросил.Теберь уже дубинами бюджет пилить собирается.Да вот только остается вопрос,он же ярый был сторонник вырубки лесов в Украине.Так что-же его пилорамы пилить-то будут?
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05.08.2021 22:21 Ответить
ляшко - барыга на кругляку? вах-вах... какой кристально "честный"...
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05.08.2021 22:21 Ответить
Безпринципные потворы...
Депутаты с первой минуты после мандата становятся ляшками и ляшицами...
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05.08.2021 22:23 Ответить
а деньги откуда? вот в чем вопрос, наверное на зарплату от депутатства насобирал, не ел не пил, хотя нет вешал лапшу на вилах доверчивым избирателям, а бабки брал чемоданами за лоббирование
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05.08.2021 22:39 Ответить
ой не вам это))
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05.08.2021 22:39 Ответить
Ляшко,в ліс не потикайся..Тебе там вже кабани чекають.Ну ті,які кушнарьова перестріли.
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05.08.2021 22:42 Ответить
Лучше бы обьяснил где взял огромные деньги чтоб стать совладельцем крупной компании.
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05.08.2021 22:44 Ответить
В лотерею выиграл. Три раза.
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05.08.2021 22:46 Ответить
Неужели не понятно, честно заработал политической проституцей.
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05.08.2021 23:12 Ответить
Просто ***** з вилами...Сердючка в політиці.....Клоун, який просто зник......
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05.08.2021 22:49 Ответить
Вот так переобуваются в прыжке, тот кто кричал о сохранении украинских лесов сам вкладывает деньги в бизнес по их уничтожению.
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05.08.2021 22:50 Ответить
так у ваших лядь интересов никогда нет конфликта с совестью)))
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05.08.2021 23:18 Ответить
Отстанье от Ляшка, он так патриотично кукарекал "кемлевска зозуля, кремлевска зозуля". Ему можно верить! Или нельзя?
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05.08.2021 23:21 Ответить
пора уже этого поца заднеприводного, буратину ща сольдо из казны вытащенное, на кичу отправлять, куражится уже стал над народом, свинопас этот, непадецки! ...на кичмане ему опыт его известный, очень даже пригодится, урки тоже праздника ждут..)).
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06.08.2021 02:25 Ответить
Мразь.
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06.08.2021 06:43 Ответить
Ляшко: В тому, що я купив частину в деревообробної компанії, немає конфлікту інтересів - Цензор.НЕТ 3045
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06.08.2021 07:56 Ответить
Цю брехливу шлюшку не переговориш.
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06.08.2021 08:09 Ответить
Только бизнес и никакой политики.
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06.08.2021 08:34 Ответить
Капец он проститутка двуликая!
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06.08.2021 09:15 Ответить
 
 