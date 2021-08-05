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Мы хотим, чтобы визит президента Украины в США был продуктивным, - Кулеба

Мы хотим, чтобы визит президента Украины в США был продуктивным, - Кулеба

Украина хочет чтобы визит президента Украины Владимира Зеленского в США 30 августа был продуктивным и принес результаты, которые выведут отношения Украины и США на следующий уровень,

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перед встречей с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

"Соединенные Штаты действовали решительно, когда Россия прибегла к эскалации вдоль нашей границы и на оккупированных территориях Украины всего несколько месяцев тому. И с того времени у нас очень динамичный диалог с администрацией Байдена. Я приехал сюда, как сказал Энтони, чтобы подготовить визит моего президента в Вашингтон. Мы хотим, чтобы этот визит был продуктивным, имел много результатов, которые выведут наши отношения на следующий уровень", - сказал министр перед переговорами с Блинкеном в Вашингтоне в четверг.

Кулеба добавил, что это в интересах не только США и Украины, но также в интересах всего региона, который он представляет, где должна развиваться демократия, достигаться процветание и гарантироваться безопасность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба провел встречу с госсекретарем США Блинкеном

"Украина - это оплот демократии в Центральной и Восточной Европе, и мы хотим тесно сотрудничать с Соединенными Штатами, чтобы сделать весь регион историей успеха", - подчеркнул Кулеба.

В свою очередь государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что рад приветствовать в Государственном департаменте США министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и украинскую делегацию.

"Дмитрий и я тесно работали вместе последние шесть месяцев после моего вступления в должность. Президент США Джозеф Байден ожидает встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в конце месяца. Мы сегодня будем обсуждать подготовку к этому визиту. У нас много работы, которая сейчас продолжается", - указал он.

Блинкен заявил, что США абсолютно привержены независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Мы будем и дальше работать вместе ради сильной Украины, которая способна защищать себя от внешней агрессии, но также продвигаться вперед жизненно необходимым путем реформ, которые в дальнейшем будут укреплять ее демократию и экономику. Мы обсудим и ряд других совместных региональных вызовов", - заверил госсекретарь.

Также читайте: "Встреча Зеленского с Байденом пройдет без "повышенных тонов", - Кулеба

Автор: 

визит (3073) США (26489) Кулеба Дмитрий (2880) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+10
Каюся, я теж колись вірив у Діла Мороза.
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05.08.2021 22:28
+8
Про то шо Петя был в Штатах узнавали когда он выступал в Конгрессе или в ООН. А визит єтой сраной тамагочи пиарят словно сошествие Христа.
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05.08.2021 22:59
+7
"Мы хотим, чтобы визит президента Украины в США был продуктивным".

СМЕНИТЕ ПРИПИ*ДЕНТА ДЛЯ НАЧАЛА.
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05.08.2021 22:33
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Каюся, я теж колись вірив у Діла Мороза.
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05.08.2021 22:28 Ответить
***
- вот вы верите в деда мороза? и я верю...а мама и жена смеются )))))
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05.08.2021 23:10 Ответить
А был ли мальчик ? То есть Ермак ...на встрече с Блинкеном ? Что у меня большие сомнения ...
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05.08.2021 22:29 Ответить
та канешжа же был....только с тамошним завхозом встреча проходила ))))
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05.08.2021 23:11 Ответить
Энтони Блинкен отметил, что рад приветствовать в Государственном департаменте США министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и украинскую делегацию.

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https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiP54z63JryAhUNkMMKHZK8ADMQwqsBegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Db1yoUtNj9y0&usg=AOvVaw0lWBp_qQ54bhVWwLSR9krU
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiP54z63JryAhUNkMMKHZK8ADMQwqsBegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Db1yoUtNj9y0&usg=AOvVaw0lWBp_qQ54bhVWwLSR9krU

0:10

Кин-дза-дза.Скрипач не нужен, родной.



может дьЕрмака F-35 "катапультировали" над Атлантикой ?

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05.08.2021 23:34 Ответить
Лялька з ганчір"я ,напхана тирсою не спроможна самостійно діяти чи мислити !!!)))
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05.08.2021 22:30 Ответить
"Мы хотим, чтобы визит президента Украины в США был продуктивным".

СМЕНИТЕ ПРИПИ*ДЕНТА ДЛЯ НАЧАЛА.
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05.08.2021 22:33 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/vzryv-zavode-gazproma-ostanovil-dobychu-gaza-1628187326.html Взрыв на заводе "Газпрома" остановил добычу газа в Сибири и снизил прокачку в Европу

Вот если это не фейк.. то новостина посерьезнее чьих то хотелок.
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05.08.2021 22:34 Ответить
это еще раз показывает крайнюю потребность Европы в американском газе
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05.08.2021 23:38 Ответить
Для «продуктивности» возможны только два варианта:
1. Пусть по-меньше разговаривает.
2. Пусть вообще сидит дома.
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05.08.2021 22:34 Ответить
Вашингтон будет в восторге,когда узнает, что московия экспортировала продуктов питания в ЕС на16% больше прошлогоднего.Продали на почти 17 млрд долларов.А она ведь не в ассоциации с ЕС,как мы.Некому уличить страны ЕС в двуличии.Правда ,это данные московитов и могут оказаться гибридным фейком.Московиты дружным хором прихлебателей ФСБ обзывают Зеленского нацистом.Кто не с ними ,тот нацист-бандеровец.
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05.08.2021 22:34 Ответить
Гібридна війна річ дуже складна,іноді важко відрізнити брехню від правди !!))
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05.08.2021 22:44 Ответить
Мы хотим, чтобы визит президента Украины в США был продуктивным, - Кулеба.-Ещё одно откровение к предыдущим .Президент РФ, который покается за преступления против Украины, - Кулеба/ Членство Украины в НАТО - вопрос времени, Кулеба/ Крым станет примером успешной деоккупации в XXI веке, - Кулеба./ Стратегия, консолидация и синергия (!) , - Кулеба.
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05.08.2021 22:44 Ответить
А все разом ,параноїдальна маячня !!!))))
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05.08.2021 22:47 Ответить
ой да ладно) вова фоточек наделает, ленка в альбом поклеит. Отличный результат.
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05.08.2021 22:57 Ответить
И видосиков как на американском банджо меух играть нужно…
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05.08.2021 23:25 Ответить
Про то шо Петя был в Штатах узнавали когда он выступал в Конгрессе или в ООН. А визит єтой сраной тамагочи пиарят словно сошествие Христа.
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05.08.2021 22:59 Ответить
оспади...а мы хотим чтоб не то шо продуктивный...а чтобы... просто не позорный...
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05.08.2021 23:13 Ответить
Народ України дуже хоче щоб президент взагалі був продуктивним, а не тільки один візит в США
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05.08.2021 23:16 Ответить
Чтобы визит президента Украины в США был продуктивным, нужно, чтобы сам президент Украины был продуктивным и вменяемым. Сейчас в Украине такого президента нет.
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05.08.2021 23:19 Ответить
Кулеба, продуктивным это как? Типа в Нью-Йорке для зеленой семьи продуктов накупить а Ленку в Диснейленд свозить?
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05.08.2021 23:24 Ответить
Вовчик, а папу Изю Каломыйского с собой в Штаты берёшь?
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05.08.2021 23:27 Ответить
Анонс,анонс.
Прощальний концерт Піськограя перед від'їздом в США.Сеанс одночасної гри на двохсот роялях одним "струментом".28 серпня цілий день на Банковій пісюніст та брехло.Квитки купляйте у Легких.
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05.08.2021 23:32 Ответить
Украина хочет чтобы визит президента Украины Владимира Зеленского в США 30 августа был продуктивным и принес результаты, но все заявления "зе слуг" до визита,которые они произносят на весь мир , написаны в мацкваабаде, и имеют цель недопустить этого
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05.08.2021 23:33 Ответить
ок, выдайте президенту велосипед Украина и весла! Ну и благословите на путешествие в США!
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06.08.2021 00:00 Ответить
Mission impossible!!!
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06.08.2021 00:59 Ответить
За час до встречи с Кулебой, Блинкен минут 40 говорил с каким то сотрудником посольства США в Молдове и это не Laura Hrubi (временно поверенная в делах США в Молдове). После этого прибывшего Кулебу увели во внутреннюю комнату для закрытых переговоров. © https://twitter.com/tZEinform tZEinform
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06.08.2021 09:54 Ответить
 
 