На сайте президента будут появляться фамилии олигархов, против которых вводятся санкции, - Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов рекомендовал следить за сайтом президента. По его словам, там появятся новые фамилии украинских олигархов, которых включат в санкционные списки.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью изданию "Новое время".
В ходе беседы у Данилова спросили по какому принципу вводятся санкции против украинских олигархов и появятся ли в списке новые фамилии, в частности Игоря Коломойского, Александра Дубинского и Андрея Деркача.
Секретарь СНБО ответил, что все, введенные против граждан Украины санкции, размещены на сайте президента страны. "Все санкции, уже введенные против граждан Украины, размещены на сайте президента. Никаких санкций в тайном режиме нет", - подчеркнул он.
По его словам, если бы против упомянутых выше олигархов были введены санкции, то их бы опубликовали.
"Будут ли они (санкции - ред.)? Следите за сайтом президента, там обязательно появятся дополнительные фамилии, имена и отчества", - добавил Данилов.
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лишат депутатства ? - нарушение Конституции
отберут телеканалы ? - нарушение Конституции
и далее по списку....,
а конце списка "бум-бум" по голове ЗЕ-бени от Фашингтонского обкома за безобразия
и очень даже может быть что уже 30 августа, когда ЗЕ-беня начнет "тихо" кричать на Байдена
Только ек общие фразы, а конкретные факты. Просю пана. Жду ответа
Кроме того, он свои конфеты производит без использывания государственных заказов и не пользуется бюджетными средствами для их производства, а это второй обязательный политологический признак олигарха.
Ну а то, что он богатый человек и успешный бизнесмен, не является признаком олигарха.
Так что думай--те, прежде чем делать тут свои глубокомысленные, но неграмотные заключения.
где можно почитать эти сказки?? ))))
после укатанных в бездорожье ковидных миллионов - ничему не удивляюсь
думаю судебные иски им обеспечены ....
если все-таки идет реальная борьба, иначе спектакль
Это сказки, песни и веселье!
Карусель, карусель - это радость для нас,
Прокатись на нашей зеленой карусели!
коли ви заберете цього персонажа на сонячні пляжі Гуантанамо, під опіку морпіхів ?
нам не жалко, а за утримання ви з нього баблосів витрусите як за проживання у палаці шейха
отличный был "санаторий" для шайтанов всех мастей и к тому же вроде как и не в США, но если Сим-Сим, так Сим-Сим.
а насчет Украины, то за Бабломойским никто слезы не проронит, разве что в его родной синагоге отходняк исполнят
задачки тотже - из кого они это всё себе назад повытрусят??? или зюзеньке на первый лярдик
по другому не собрать ???????????????????
Наприклад, Данилюк! Він пишається, що привів до РНБО розумника та патріота данілова.
Дурень у владі, навіть патріотичний, гірший за ворога.
Данилюку вибачитись треба за це зеданілове, але ні. Може щось не так з опозицією?
Типовий совок)