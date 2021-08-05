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На сайте президента будут появляться фамилии олигархов, против которых вводятся санкции, - Данилов

На сайте президента будут появляться фамилии олигархов, против которых вводятся санкции, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности Украины (СНБО) Алексей Данилов рекомендовал следить за сайтом президента. По его словам, там появятся новые фамилии украинских олигархов, которых включат в санкционные списки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил в интервью изданию "Новое время".

В ходе беседы у Данилова спросили по какому принципу вводятся санкции против украинских олигархов и появятся ли в списке новые фамилии, в частности Игоря Коломойского, Александра Дубинского и Андрея Деркача.

Секретарь СНБО ответил, что все, введенные против граждан Украины санкции, размещены на сайте президента страны. "Все санкции, уже введенные против граждан Украины, размещены на сайте президента. Никаких санкций в тайном режиме нет", - подчеркнул он.

По его словам, если бы против упомянутых выше олигархов были введены санкции, то их бы опубликовали.

"Будут ли они (санкции - ред.)? Следите за сайтом президента, там обязательно появятся дополнительные фамилии, имена и отчества", - добавил Данилов.

Также читайте: Если Разумков считает, что в СНБО есть олигархи, я хотел бы услышать, кто из нас олигарх, - Данилов

Автор: 

Данилов Алексей (1066) олигарх (1027) санкции (11263)


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Топ комментарии
+54
Как уже надоело это б...дское шапито. Просранные для страны годы
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05.08.2021 22:43
+39
Дайте угадаю список:
- Порошенко
- Порошенко
- ...
- Порошенко
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05.08.2021 22:46
+27
А потом на сайте ЕСПЧ будут появляться суммы выплат компенсаций этим олигархам из наших карманов???
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05.08.2021 22:46
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Правила форума Совет форумчан
Как уже надоело это б...дское шапито. Просранные для страны годы
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05.08.2021 22:43 Ответить
по прогнозу погоды пурги сегодня не должно было быть, но Данилов как всегда подкинул
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05.08.2021 23:25 Ответить
Боротьба з олігархами в Україні,... це стрільба з гармати по горобцях.)))
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06.08.2021 09:47 Ответить
Більше схоже стрільба з рогатки по слону.
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06.08.2021 11:24 Ответить
Ним кто вас не просто на выборах голосовать за вот это самое шапито.
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06.08.2021 11:39 Ответить
А потом на сайте ЕСПЧ будут появляться суммы выплат компенсаций этим олигархам из наших карманов???
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05.08.2021 22:46 Ответить
Дайте угадаю список:
- Порошенко
- Порошенко
- ...
- Порошенко
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05.08.2021 22:46 Ответить
и что они сделают ?
лишат депутатства ? - нарушение Конституции
отберут телеканалы ? - нарушение Конституции
и далее по списку....,
а конце списка "бум-бум" по голове ЗЕ-бени от Фашингтонского обкома за безобразия

и очень даже может быть что уже 30 августа, когда ЗЕ-беня начнет "тихо" кричать на Байдена
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05.08.2021 23:15 Ответить
А що, вони досі не порушували Конституцію??? Чи інші закони??? Да їм це до дупи! Їм треба "тут і зараз"! Ну ще й якомога більше, щоб з карманів та гаманця вивалювалось...
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05.08.2021 23:26 Ответить
Когда у тебя в руках охранка, армия, прокуратура, судейская система, криминал (бандиты из ОПГ Коломойского, Ахметова и др), поддержка Путина и Лукашенко (медиа + толпы кгбистов и фсбэшников на нашей территории), ОПЗЖ и 3/4 населения Украины обожающих Зелю с его дебильным кварталом - то можно сделать всё что угодно.
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06.08.2021 11:33 Ответить
когда у тебя в руках МВФ все перечисленное выше множится на ноль
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06.08.2021 13:23 Ответить
ПІСЛЯ ТОГО ЯК ПОРОХ НАС ПОГРАБУВАВ,У НАС ВСЬО, ЗЕ ДОГРАБОВУЄ, ІХОЧЕ ОГРАБИТЬ ТИХ ХТО НАС ГРАБУВАВ, ЦІКАВО ЖДЕМ.
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06.08.2021 22:12 Ответить
А ну-ка поподробнее, что у вас Порох украл?
Только ек общие фразы, а конкретные факты. Просю пана. Жду ответа
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06.08.2021 23:01 Ответить
Він не соловей, а нікчемна пічужка..
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07.08.2021 06:50 Ответить
Порох первый
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05.08.2021 22:46 Ответить
А хіба є юридичне визначення хто є олігархом? В політології - є; а в законодавстві? НЕМА! То які можуть бути санкції?
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05.08.2021 22:46 Ответить
торгує шоколадками значить олігарх - все просто)
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05.08.2021 22:53 Ответить
ты еще не устала от всей хрени, которую городишь ?
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05.08.2021 23:17 Ответить
конечно херня все - говорил когда избрали всё продам кроме 5 канала.., за пять лет президентства не продал ничего только агрохолдинг своему сынку фронтовику подарил (повезло вояке это же не обещанные 2 га за которые люди самосожжение делают) и прикупил телеканал и банк организовал, а рошен и клуб 5 элемент процветают, магазины на каждом углу как грибы , Кузню типа Тигипке понарошку продал и что не брехун и не олигарх?
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05.08.2021 23:44 Ответить
давай еще !
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05.08.2021 23:46 Ответить
Хоть Порошенко и производит конфеты, но он в этом деле не монополист, кондитерки и без его Рошена полно производится в Украине. А олигарх должен быть монополистом в своей отрасли.
Кроме того, он свои конфеты производит без использывания государственных заказов и не пользуется бюджетными средствами для их производства, а это второй обязательный политологический признак олигарха.
Ну а то, что он богатый человек и успешный бизнесмен, не является признаком олигарха.
Так что думай--те, прежде чем делать тут свои глубокомысленные, но неграмотные заключения.
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06.08.2021 01:07 Ответить
Думати це не про зеленоботів
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06.08.2021 01:36 Ответить
Олигарх - это человек, сидящий на потоках, т.е. тот, кто использует государственную машину для своего обогащения. Олигархи "любят" стратегические ресурсы, а не конфеты. Но слабые умом люди часто причисляют бизнесменов к олигархам.
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06.08.2021 07:01 Ответить
О. Слабые умом люди еще и не такое выделывают. Украина в этом отношении рай для проходимцев с деньгами, способных продать туземцам фантик за все ресурсы страны. Можно только кино снять...
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06.08.2021 09:50 Ответить
А що там із "сватами" ЗЕбрехунця?
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06.08.2021 17:30 Ответить
Порох не торгаш, а промисловець -- це велика різниця. Торгаші і бариги, а також фінансові шахраї -- це оточення бєні.
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07.08.2021 06:57 Ответить
а есть какие-то подзаконные акты чтоб определить олигарх это или олигофрен его назначил ?
где можно почитать эти сказки?? ))))
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05.08.2021 22:49 Ответить
будет закон про "правильное решение")
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05.08.2021 22:53 Ответить
а не удивительно ))
после укатанных в бездорожье ковидных миллионов - ничему не удивляюсь
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05.08.2021 22:56 Ответить
Це протизаконно! РНБО не має таких правових уповноважень, любий адекваний суд - це спростує! Це узцрпація влади і тиранія! За 2.5 роки перетворити державу в суйільний хаос! Це навіть диктаторством, вже не назвеш, це- анархія! Що хрчу, те й ворочу! Ну, що далі ща кульок гречуи і серіальчик державу будем продавати?
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05.08.2021 22:54 Ответить
"... це анархія", а буде скоро монархія, бо готується парламентська республіка з монобільшістю в парламенті і вічний прем'єр -- акі монарх.(!) Тому й готується статус першої леді...
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07.08.2021 07:09 Ответить
А ми всі, як і обіцяв, будемо "президентами", бо інститут президентства скоро (очікується на 30-річчя) скасують.
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07.08.2021 07:34 Ответить
Що таке «олігарх» і чому проти нього вводяться «санкції»?! І хто вводила ці санкції? Суд?!) це не країна, а якийсь сплощений бедлам!
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05.08.2021 22:55 Ответить
это правовой беспредел под видом борьбы с олигархами по "просьбе трудящихся"...
думаю судебные иски им обеспечены ....
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05.08.2021 22:57 Ответить
первым должен Коломойский появиться
если все-таки идет реальная борьба, иначе спектакль
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05.08.2021 22:55 Ответить
ну здрасьте... со священной коровы))) начинать ? )))
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05.08.2021 22:58 Ответить
а також Ахметов, Пінчук, Фірташ. Бо політологія визначає олігархом особу, яка отримує державні підряди, є монополістом у своїй галузі економіки, і впливає на політику держави та політиків. Останній аспект без перших двох характеризує лише політика, і не більше того.
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05.08.2021 23:02 Ответить
Ахметов не шкодив економіці України, навпаки підтримував її, а тепер бєня шкодить.
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07.08.2021 07:19 Ответить
Да каждый украинец составит охреневающие списки и готов будет попиарится своей фамилией рядом с ними.Но а дальше что?Как они забили на любого президента так и забили на законы страны так как они сами эти Законы Украины,Уголовный Кодекс Украины и Гражданский Кодекс изобретали а ихние вассалы просто ЗА них подымали свои копыта в ВР Украины.
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05.08.2021 23:00 Ответить
Карусель, карусель начинает рассказ.
Это сказки, песни и веселье!
Карусель, карусель - это радость для нас,
Прокатись на нашей зеленой карусели!
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05.08.2021 23:05 Ответить
На сайте президента будут появляться фамилии олигархов, против которых вводятся санкции, - Данилов - Цензор.НЕТ 101
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05.08.2021 23:05 Ответить
Замахали:закривайте всі юридичні вузи,,коледжі-все тепер санкції....срамота від дорослих дядиків в костюмах і краватках!Непотрібно суди,слідства і тюрми.....всім санкції....і настав комунізм...
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05.08.2021 23:07 Ответить
Превратить страну в дешевое шапито только для того, шоб один жулик международного масштаба, обложенный флажками со всех сторон, имел спокойное убежище...сюр чистейшей воды.
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05.08.2021 23:10 Ответить
салям, Максе!
коли ви заберете цього персонажа на сонячні пляжі Гуантанамо, під опіку морпіхів ?
нам не жалко, а за утримання ви з нього баблосів витрусите як за проживання у палаці шейха
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05.08.2021 23:22 Ответить
Селямчик. Турма в Гуантаномо закрылась. Можем предложить отдельный номер в отеле-люкс Синг Синг. Но для этого надо шоб в Украине шось поменялось.
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05.08.2021 23:26 Ответить
ай как жаль !
отличный был "санаторий" для шайтанов всех мастей и к тому же вроде как и не в США, но если Сим-Сим, так Сим-Сим.
а насчет Украины, то за Бабломойским никто слезы не проронит, разве что в его родной синагоге отходняк исполнят
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05.08.2021 23:51 Ответить
пшло вон, животное руснявое.
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06.08.2021 00:46 Ответить
А не проще ли провести скурпулёзный аудит всех олигархических монополий ? Уверен, там законного мало....
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05.08.2021 23:14 Ответить
трійки нквд?
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05.08.2021 23:25 Ответить
Лайтсталінізм до олігархів. Народ мріяв. Є кращі варіанти?
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05.08.2021 23:51 Ответить
А где ахметов под санкциями?
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05.08.2021 23:51 Ответить
Замість того, щоби налагоджувати роботу антимонопольного комітету, НАБУ, СБУ, бубочка буде кошмарити опозиціонерів...
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06.08.2021 00:10 Ответить
владних піарпомийок пабольше і пасмєшнєє!!! аби про чаусвагнергейт не говорити...
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06.08.2021 01:08 Ответить
Черная метка в черной-черной комнате от черных-черных людей. Сценаристы рулят.
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06.08.2021 08:31 Ответить
какая польза государству Украина и ее народу от того,что имена санкционных олигархов будут на сайте "зепреза" ,или "95-кварптала"???До тех пор пока о санкционных олигархах не будет говорить приговор суда и статя ,по которой он получил реальное наказание слова Данилова,отмазки "квартального шоу " для "мудрого нариду"
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06.08.2021 08:43 Ответить
Ви Конституцію читали, довбні зелені?
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06.08.2021 09:04 Ответить
Вопрос риторический, за исключением "довбні зелені"
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06.08.2021 12:17 Ответить
вєвєрінар данілов знає кого нільзя називати олігархами.
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06.08.2021 09:23 Ответить
ну хорошо (хотя ничего именно хорошего) труханёте вы их на баблецо разок-другой а вопрос
задачки тотже - из кого они это всё себе назад повытрусят??? или зюзеньке на первый лярдик
по другому не собрать ???????????????????
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06.08.2021 09:23 Ответить
Анонс чергового серіалу.
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06.08.2021 09:59 Ответить
На сайті президента з'являтимуться прізвища олігархів, проти яких запроваджуються санкції, - Данілов - Цензор.НЕТ 5647
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06.08.2021 10:02 Ответить
Да Федырыч, не знал ты, что бабло можно было таким образом колотить.
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06.08.2021 11:34 Ответить
Бабу Маню что торгует семками не забудьте включить!
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06.08.2021 11:01 Ответить
Пан секретарь , а нельзя узнать как конкретно повлияли ,объявленные вами санкции, на олигарха каламойского ? Он деньгами поделился или кушать стал хуже? Над вами уже смеются.
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06.08.2021 11:26 Ответить
На сайті президента вказувати на результати санкцій не передбачено, їх же не буде.
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06.08.2021 11:33 Ответить
А эти фамилии требуют исследования? Они не известны что ли? Почему тогда самый крупный олигарх Ахметов не только НЕ в списке но и продолжает увеличивать свою монополию( своеобразная "борьба" у вас "таварищи") Почему замешанный в явной( не придуманной коррупции) клан коломойши до сих пор не тут,в вашем опусе? Почему еще масса людей с явным преступным прошлым не там? У СБУ ВСЕ материалы есть! У вас нет? Ну тогда вы либо дурни либо моральные уроды.
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06.08.2021 11:28 Ответить
Щось подібне вже було, коли в 30-х визнавали куркулями з санціями на Колиму.
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06.08.2021 11:29 Ответить
цирк на дроте, какие нафиг санкции, включите антимонопольный комитет, не майтесь хренью, имитаторы грёбаные
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06.08.2021 11:49 Ответить
Какая то тупость... Выборочные олигархи. И те кто их назначает.
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06.08.2021 11:51 Ответить
Вопрос же стоит не вообще об олигархах, а об отморозках-олигархах, тех которые творят беспредел в Украине и делают то,что им захочется. Их имена все знают: Ахметов, Фирташ, Коломойский, виновные в самых серьезных преступлениях против государства Украина и ее граждан. Действительно их деятельность представляет серьезную угрозу национальной безопасности Украины и чем дольше они будут хозяйничать в Украине, тем страшнее будет эта угроза. По большому счету они давно должны быть изолированы, а их предприятия переданы другим инвесторам(свято место пусто не бывает).
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06.08.2021 13:27 Ответить
Свята наївність.Невже "слуги олігархів" знищать олігархів?
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06.08.2021 14:59 Ответить
Я не надеюсь на слуг олигархов. Я надеюсь на всех проукраински настроенных политиков, которые есть во всех партиях. Нам необходимо это сделать, иначе дальше Украина развиваться не сможет. Если кто-то думает,что таких людей уже нет, то он ошибается, они есть и их много. Ведь собрались же депутаты из разных партий в ВР 20.02.2014г. и остановили кровавый беспредел Януковича, убийства безоружных граждан.Это же было!
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06.08.2021 15:20 Ответить
Добре що є опозиція до земерзоти!
Наприклад, Данилюк! Він пишається, що привів до РНБО розумника та патріота данілова.
Дурень у владі, навіть патріотичний, гірший за ворога.
Данилюку вибачитись треба за це зеданілове, але ні. Може щось не так з опозицією?
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06.08.2021 17:59 Ответить
Данилов своей физией до боли напоминает Брежнега.
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06.08.2021 23:08 Ответить
Мені він нагадує парторга 😀
Типовий совок)
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07.08.2021 06:20 Ответить
На сайті президента з'являтимуться прізвища олігархів, проти яких запроваджуються санкції, - Данілов - Цензор.НЕТ 9123
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06.08.2021 19:23 Ответить
Це пятничне загострення. Наслідки коронагрипу і родової травми
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06.08.2021 21:11 Ответить
Олігархи будуть з трепетом заходити на сайт президента і боятися побачити своє прізвище, як студенти у списках відрахованих з вузу.
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06.08.2021 22:09 Ответить
А ермак-Козырь там уже висит?
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07.08.2021 02:46 Ответить
Він буде висіти на дереві😡
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07.08.2021 06:19 Ответить
 
 