Главные новости 5 августа: смерть Марчука, Зеленский предложил жителям ОРДЛО ехать в РФ

На 81 году жизни скончался первый глава СБУ и экс-премьер Евгений Марчук, Зеленский рассказал, кому из жителей ОРДЛО следует перебраться в Россию, Украина завоевала еще 2 медали на Олимпиаде, - главные новости страны и мира 5 августа.

Скончался Евгений Марчук

У известного политика остановилось сердце из-за последствий перенесенного COVID-19.

Мирный житель ранен при обстреле Красногоровки

Обстрел произошел с утра, снаряд попал в пятиэтажку на улице Восточной. В результате обстрела ранения получил местный житель.

Интервью Зеленского

"Если ты живешь на территории Донбасса сегодня временно оккупированной и ты считаешь, что "наше дело правое, нам - в Россию, мы - русские", - большая ошибка оставаться жить на Донбассе", - сказал президент в интервью телеканалу "Дом". Он также заявил, что Украина не оставит жителей ОРДЛО, что первый шаг к урегулированию - прекращение огня, а успех в возвращении Донбасс на 90% зависит от Путина. Кроме этого, Зеленский рассказал о поездке в Донецк в апреле 2014 года и призвал украинцев на оккупированных территориях тайком отмечать День Независимости.

Мэр Конотопа облил водой "слугу народа" Качуру

Инцидент произошел на заседании Конотопского горсовета. Полиция начала расследование по факту нападения на народного депутата. Теперь мэр Конотопа Семенихин говорит, что Качура сам его провоцировал.

Лукашенко приказал перекрыть границу

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с юга или с запада, ступить не должна. ... Закройте каждый метр границы", - приказал захвативший власть в стране "президент". Кроме этого, Лукашенко заявил, что курс руководства Украины представляет угрозу для Беларуси.

Еще 2 медали для Украины

Каратистка Анжелика Терлюга взяла на Олимпиаде "серебро", а спортсменка Людмила Лузан завоевала "бронзу" в гребле на каноэ.