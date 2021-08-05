Задержаны 13 членов группы, кравшей нефть из магистрального нефтепродуктопровода "Лисичанск-Кременчуг", - прокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохранители блокировали преступную группу, воровавшую нефтепродукты из магистральный нефтепродуктопровода "Лисичанск-Кременчуг".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

"Правоохранителями были получены данные о 16 участниках преступной организации, в составе трех отдельных организованных групп под общим руководством жителя г. Днепр, которые путем несанкционированного подключения к магистральным нефтепродуктопроводов АО "Укргаздобыча" на территории Полтавской области осуществляли кражу углеводородного сырья", - говорится в сообщении.

В дальнейшем крупногабаритными транспортными средствами злоумышленники перевозили краденую нефть для хранения на базы в Днепропетровской области по поддельным товарно-транспортными документами.

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В ходе расследования проведено около 120 негласных следственных действий. 13 участников преступной организации задержаны, им сообщено о подозрении по фактам повреждения объекта магистрального нефтепродуктопровода и кражи нефтепродуктов (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 292 и ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185 УК Украины).

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