Задержаны 13 членов группы, кравшей нефть из магистрального нефтепродуктопровода "Лисичанск-Кременчуг", - прокуратура. ФОТОрепортаж
Правоохранители блокировали преступную группу, воровавшую нефтепродукты из магистральный нефтепродуктопровода "Лисичанск-Кременчуг".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
"Правоохранителями были получены данные о 16 участниках преступной организации, в составе трех отдельных организованных групп под общим руководством жителя г. Днепр, которые путем несанкционированного подключения к магистральным нефтепродуктопроводов АО "Укргаздобыча" на территории Полтавской области осуществляли кражу углеводородного сырья", - говорится в сообщении.
В дальнейшем крупногабаритными транспортными средствами злоумышленники перевозили краденую нефть для хранения на базы в Днепропетровской области по поддельным товарно-транспортными документами.
В ходе расследования проведено около 120 негласных следственных действий. 13 участников преступной организации задержаны, им сообщено о подозрении по фактам повреждения объекта магистрального нефтепродуктопровода и кражи нефтепродуктов (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 292 и ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185 УК Украины).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
При цене в половину от рыночной, такие переработчики заберут сырье не задавая никаких вопросов.
а не было б куда сдавать - нафиг им та морока.....
ОушенаМертведчука?
Уродливо и смешно?Но именно на таком уровне Работают суды Украины которые руководствуются сугобо законодательством принятым ВР Украины и одобреным КС Украины.