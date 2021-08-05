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Новости Силовики
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Задержаны 13 членов группы, кравшей нефть из магистрального нефтепродуктопровода "Лисичанск-Кременчуг", - прокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохранители блокировали преступную группу, воровавшую нефтепродукты из магистральный нефтепродуктопровода "Лисичанск-Кременчуг".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Задержаны 13 членов группы, кравшей нефть из магистрального нефтепродуктопровода Лисичанск-Кременчуг, - прокуратура 01

"Правоохранителями были получены данные о 16 участниках преступной организации, в составе трех отдельных организованных групп под общим руководством жителя г. Днепр, которые путем несанкционированного подключения к магистральным нефтепродуктопроводов АО "Укргаздобыча" на территории Полтавской области осуществляли кражу углеводородного сырья", - говорится в сообщении.

Задержаны 13 членов группы, кравшей нефть из магистрального нефтепродуктопровода Лисичанск-Кременчуг, - прокуратура 02

В дальнейшем крупногабаритными транспортными средствами злоумышленники перевозили краденую нефть для хранения на базы в Днепропетровской области по поддельным товарно-транспортными документами.

Задержаны 13 членов группы, кравшей нефть из магистрального нефтепродуктопровода Лисичанск-Кременчуг, - прокуратура 03

Также смотрите: На Львовщине блокирована кража нефти через врезку в магистральный нефтепровод "Дружба", - ГФС. ФОТО

Задержаны 13 членов группы, кравшей нефть из магистрального нефтепродуктопровода Лисичанск-Кременчуг, - прокуратура 04
Задержаны 13 членов группы, кравшей нефть из магистрального нефтепродуктопровода Лисичанск-Кременчуг, - прокуратура 05

В ходе расследования проведено около 120 негласных следственных действий. 13 участников преступной организации задержаны, им сообщено о подозрении по фактам повреждения объекта магистрального нефтепродуктопровода и кражи нефтепродуктов (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 292 и ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 185 УК Украины).

Смотрите: На Харьковщине разоблачили масштабное хищение нефти из государственного нефтепровода, - СБУ. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

нефть (1917) Нацполиция (16434) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) нефтепровод (109) Полтавская область (1147)


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Топ комментарии
+3
ой млииин ... тырили методом подсоса в 5 литровые канистры..... цистернами нужно тырить тогда ничего не будет, будете типо свои
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05.08.2021 23:17
+2
у Игорь Валерича.
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05.08.2021 23:12
+1
а потом что они с нею делали? где-то ж принимали у них сырую нефть на переработку???
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05.08.2021 23:07
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а потом что они с нею делали? где-то ж принимали у них сырую нефть на переработку???
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05.08.2021 23:07 Ответить
Небольших полулегальных и нелегальных переработок достаточно.
При цене в половину от рыночной, такие переработчики заберут сырье не задавая никаких вопросов.
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05.08.2021 23:22 Ответить
это понятно...но в статье не указан пункт сбыта... а только сами "воры" и хранители...
а не было б куда сдавать - нафиг им та морока.....
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05.08.2021 23:26 Ответить
13 друзей Оушена Мертведчука?
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05.08.2021 23:50 Ответить
Если перерабатывают на нормальной мини установке наподобии как на видео, то там и крыша обычно есть. Не будут мусара палить свой же доход. Тем более, что формально сама переработка это асбсолютно легальный бизнес, если не пытатся продавать продукты переработки в качестве подакцизных товаров.
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06.08.2021 00:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Oj2QEM3Zqq8
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05.08.2021 23:35 Ответить
крали у москалей?
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05.08.2021 23:09 Ответить
у Игорь Валерича.
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05.08.2021 23:12 Ответить
Крали у укранцев, АО "Укргаздобыча" - в госсобственности.
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06.08.2021 00:15 Ответить
а кто такие "укранцы"? слуги народы чтоле?
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06.08.2021 00:23 Ответить
Задержаны 13 членов группы, кравшей нефть из магистрального нефтепродуктопровода "Лисичанск-Кременчуг", - прокуратура - Цензор.НЕТ 9395Задержаны 13 членов группы, кравшей нефть из магистрального нефтепродуктопровода "Лисичанск-Кременчуг", - прокуратура - Цензор.НЕТ 7371
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05.08.2021 23:11 Ответить
ой млииин ... тырили методом подсоса в 5 литровые канистры..... цистернами нужно тырить тогда ничего не будет, будете типо свои
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05.08.2021 23:17 Ответить
Теперь понятно кто ворует на миллиарды баксов.Да засадить таких злосных расхитителей и уродов по максимуму,типа на три дня из правом выхода в увеселительные заведения в ночное время.А по особокрупным расхищениям еще и привлеч к ответственности родственников для того чтоб расхитители не имели права снимать ,,браслеты маяки,,пока не исполнят супружеские обязаности.
Уродливо и смешно?Но именно на таком уровне Работают суды Украины которые руководствуются сугобо законодательством принятым ВР Украины и одобреным КС Украины.
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05.08.2021 23:20 Ответить
Спишут на терпил за каждые 5 литров по 500.
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05.08.2021 23:54 Ответить
со знанием дела все! Даже детектор радиомикрофонов и скрытых камер китайский есть а нафига им частотомер? Рации ведь канальные. Неумели частоты с софта прописывать?
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05.08.2021 23:55 Ответить
так все таки, кравших "нефть" или "нефтепродукты"?
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06.08.2021 00:24 Ответить
я понимаю что это ворье. но по сравнению с руководством нафтогаза, они еще в подгузниках и пустышкой в губах и зубки у них еще не прорезались
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06.08.2021 09:16 Ответить
 
 