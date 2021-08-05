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Новости Репрессии в Беларуси
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Минчанину присудили год строгого режима за пьяные выкрики "Лукашенко - петух!" с балкона

Минчанину присудили год строгого режима за пьяные выкрики

Милиции мужчину сдал проходивший под балконом с девушкой студент Академии МВД.

Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Вясна", информирует Цензор.НЕТ.

По версии обвинения, 15 мая 42-летний Алексей Щербатюк, находясь в состоянии алкогольного опьянения, кричал с балкона "Жыве Беларусь!" и "Лукашенко – петух!".

Свидетелями по делу выступили собутыльник подсудимого и студент третьего курса Академии МВД с девушкой. Именно молодые люди, услышав крики Щербатюка, позвонили в милицию.

К делу приобщили заключение медицинского эксперта о том, что подсудимый страдает психическими расстройствами, хроническим алкоголизмом, неоднократно судим.

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На суде Щербатюк говорил, что ему все равно, кто находится у власти – "Лукашенко, Тихановский или Леонид Ильич Брежнев!". Он также отметил, что не хотел оскорбить Лукашенко: "Если бы я подразумевал пассивный гомосексуализм, я бы крикнул другое слово на букву "п", а не "петух".

В последнем слове Щербатюк просил о снисхождении.

Прокурор попросил наказать обвиняемого годом лишения свободы в колонии строгого режима. Именно такое наказание вынес судья.

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Автор: 

Беларусь (7888) репрессии (2766)


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Топ комментарии
+12
а у пьяного что в голове - то и на языке...
или какую-то гос тайну выказал ? ))))
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05.08.2021 23:16
+12
На границе с Украиной, еще одна северная Корея образуется
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05.08.2021 23:41
+10
У нас бы под балконом народ собрался и подкрикивать хором начал…..
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05.08.2021 23:20
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Минчанину присудили год строгого режима за пьяные выкрики "Лукашенко - петух!" с балкона - Цензор.НЕТ 3484
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05.08.2021 23:15 Ответить
а у французов петух - священное животное.
не угадаешь, где похвалят, а где ругать будут
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05.08.2021 23:43 Ответить
Очевидно что символ, а не священное животное
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06.08.2021 01:48 Ответить
ППЦ! Уже и забухать опасно!
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05.08.2021 23:16 Ответить
Забухав помни: Облиго морале. Иначе турма тебе жестокая и эцих с гвоздями.
Применяется только если цветовую диференциацию штанов порушил.
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05.08.2021 23:43 Ответить
Зате в Білорусі дороги хароші
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06.08.2021 00:25 Ответить
И улицы чистенькие.
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06.08.2021 00:38 Ответить
и двор подметён... все как в тюрьме.
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06.08.2021 00:52 Ответить
Не знаю, не бував, та і якось не дуже тягне мене до того концтабору
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06.08.2021 04:48 Ответить
а у пьяного что в голове - то и на языке...
или какую-то гос тайну выказал ? ))))
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05.08.2021 23:16 Ответить
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05.08.2021 23:16 Ответить
У нас бы под балконом народ собрался и подкрикивать хором начал…..
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05.08.2021 23:20 Ответить
да ничего бы не собрался, сказали бы: "Тоже еще новость" и шли по своим делам
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05.08.2021 23:41 Ответить
37-й ще попереду. але вже близенько.
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05.08.2021 23:28 Ответить
Так он сказал правду про бульбаяйцефюрера ,вот только жаль ,что на будущего мента стукача не упал нечаянно молоток или ломик с балкона
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05.08.2021 23:32 Ответить
Студент мвд с девушкой зачислены в Почётные сексоты?
Или менты только грамоты вручили "За бздительность!"?
😊
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05.08.2021 23:35 Ответить
Петухъ это прежде всего руководитель, кормчий, общественник и ответственное лицо в общине животных.Думаю британские учёные подтвердили бы явно петушиные обязанности Лукашенки.
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05.08.2021 23:37 Ответить
На границе с Украиной, еще одна северная Корея образуется
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05.08.2021 23:41 Ответить
Да она тут вокруг. Одна надежда -- лопнет.
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05.08.2021 23:45 Ответить
Жесть,в точьку.
Спасение от красножопой чумы,вступление Украины в НАТО.
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05.08.2021 23:58 Ответить
Уже образовалась.
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06.08.2021 00:30 Ответить
Ну если при усатом поце за цвет носков менты хватают,то чувак ещё совсем не плохо отделался-а вообще беспредел,конечно...
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05.08.2021 23:43 Ответить
что-то маловато дали, разглашение гостайны как никак.
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05.08.2021 23:52 Ответить
Не факт, що він відсидить той рік. У Біларусі криміналітет на зонах геть зсучений і допомагає вертухаям пресувати політичних. Був сюжет на ютубі (не знаю, наскільки правда), як на одній із тюрем політичних одразу і без зайвих розмов опускають у півні, причому жорстким зґвалтуванням. А потім часто або вбивають, або доводять до суїциду постійними знущаннями. Бо у біларуських вуркаганів (на відміну від інших країн) вважається, що "політичний - значить сідор".
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06.08.2021 02:15 Ответить
Не факт... та, нажаль, схоже на правду.
У країні, котрою тривалий час керує псих-збоченець, "витоптано" ним усе, що можливо. А кримінальний світ є точним дзеркальним відображенням тої системи, яка усталена в тій країні.
Саме тому це схоже на правду.
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06.08.2021 02:53 Ответить
До речі, кореспондент зауважив, що у Біларусі в цьому плані дуже страшно - бо навіть у кацапських тюрмах політв'язнів у цілому поважають, бо "проти мусорів та системи". А у Луки відродилася традиція ще сталінських часів, коли вуркагани разом із вертухаями жорстоко запресовували політичних, часто насмерть або до повної дегуманізації...
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06.08.2021 03:23 Ответить
Є такий чоловік - Валерій Кур. Попри те, що був мєнтом, він вартий поваги, бо був чесним мєнтом (виявляється, і таке буває). Не пригадаю зараз - де, але бачив кілька інтерв'ю з ним, де він дуже цікаво розповідав про це і ще багато про що.
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06.08.2021 03:31 Ответить
Лука петушок золотой гребешок и год строгача - вот оно че...
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05.08.2021 23:52 Ответить
Лукашенко пид..р.
Я живу в Украине,свободной стране,и это нужно ценить.
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05.08.2021 23:55 Ответить
Вася, открой бизнес с доходом от 500 у ё в день, посмотришь как тебя окропят свободой.
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06.08.2021 00:27 Ответить
ось вона, свобода..
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05.08.2021 23:56 Ответить
"Біжи, лукапєтух, біжи..."

Минчанину присудили год строгого режима за пьяные выкрики "Лукашенко - петух!" с балкона - Цензор.НЕТ 9301
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06.08.2021 00:03 Ответить
на раисе запрещены "Чиполино" и анекдоты про вовочку, в Беларуси "Тараканище" и теперь по ходу запретт "Сказку о золотом петушке"
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06.08.2021 00:28 Ответить
В Україні заборонили мультфільм https://www.radiosvoboda.org/a/30362683.html «Король Віслюк» .
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06.08.2021 10:05 Ответить
Собутыльник- редкостная скотина)))
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06.08.2021 00:40 Ответить
Характерен состав стукачей. Мент недоучка с соской и собутыльник-сексот.
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06.08.2021 00:41 Ответить
Всегда был готов поверить в такую историю в россии - там полицейщина столетиями в генах.
Но не думал, что Беларусь докатится до такого. Нет, знал, что там строем все ходят. Бывал дважды, своими глазами видел. Это была весна 2004 года, мы вместе с русскими и белоруссами (делегации) ехали после совещания на природу, на шашлыки. В автобусе человек на 40 громко обсуждали политику. Ну и мы между собой слегка поматюкали Кучму, к тому времени это было в Украине повсеместно (через полгода - революция). Когда русские и белоруссы услышали, как мы относимся к своим властям и к САМОМУ, то русские сильно удивились, а белоруссы перепугались. Бледные все сидели, думали, провокация какая. Осторожно спрашивали, не боимся ли мы так о первом лице. Тут уже время удивляться пришло нам - типа а с какого это милого мы должны бояться говорить, что Кучме пора нафиг на пенсию и бандито-премьеру Януковичу тоже не место на Печерске ? Так друг друга и не поняли.
Потом в 2009 впечатление закрепил в следующей поездке . . .

Так что видел, что у них там "не слава Богу". Но чтобы за пьяную выходку с балкона год колонии давали . . . Ну ладно ещё 15 суток админареста, но ГОД КОЛОНИИ . . . Изуверы. Хотят, чтобы все притихли в режиме "кабы чего не вышло". А парень с девушкой - Павлики Морозовы хреновы. Гореть им в аду за то, что человеку жизнь поламали ни за что.
Как бы да, национальный характер, порядок, уведомление полиции о нарушении общественного порядка вечером, мол думали, что будет админштраф, а оно вот что вышло.
Но это именно что Павлики Морозовы - тот случай. Был бы убийца, я бы тоже на их месте в полицию звонил. А послать нах.... Президента - тоже мне, преступление.

Белорусы, Вы или поднимете ставки и таки забудете свой мирный характер - отнесёте пенсионное удостоверение Лукашенко ему домой, или Вас задавят вообще под ноль. И будете как в Северной Корее. Как говорил Немцов : "Он ё...нутый, чтобы Вы понимали . . ."
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06.08.2021 00:42 Ответить
ще не мент, в вже зірочки заробляє
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06.08.2021 06:11 Ответить
Ну если Лука петух - то проходивший под балконом просто *****.
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06.08.2021 07:04 Ответить
Адинарод...ну ну..
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06.08.2021 08:46 Ответить
Теперь в расход и беларусских силовиков.
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06.08.2021 08:56 Ответить
Анекдот из совдепии. "Спор американца и жителя ссср. Американец -А у нас свобода слова. Вот я могу выйти перед Белым домом и во все горло кричать "Рейган - дурак! " и мне ничего не будет. В ответ - Подумаешь. Я тоже могу выйти на Красную площадь и орать "Рейган - дурак". И тоже ничего не будет. " С возвращением вас в родную гавань, сябры !
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06.08.2021 11:03 Ответить
...хорошо, шо не кричал "п&дар" - получил бы все пять.
Хотя Бульбофюрер таки да п&дар. Гнойный...
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06.08.2021 11:26 Ответить
 
 