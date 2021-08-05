Минчанину присудили год строгого режима за пьяные выкрики "Лукашенко - петух!" с балкона
Милиции мужчину сдал проходивший под балконом с девушкой студент Академии МВД.
Об этом сообщает белорусский правозащитный центр "Вясна", информирует Цензор.НЕТ.
По версии обвинения, 15 мая 42-летний Алексей Щербатюк, находясь в состоянии алкогольного опьянения, кричал с балкона "Жыве Беларусь!" и "Лукашенко – петух!".
Свидетелями по делу выступили собутыльник подсудимого и студент третьего курса Академии МВД с девушкой. Именно молодые люди, услышав крики Щербатюка, позвонили в милицию.
К делу приобщили заключение медицинского эксперта о том, что подсудимый страдает психическими расстройствами, хроническим алкоголизмом, неоднократно судим.
На суде Щербатюк говорил, что ему все равно, кто находится у власти – "Лукашенко, Тихановский или Леонид Ильич Брежнев!". Он также отметил, что не хотел оскорбить Лукашенко: "Если бы я подразумевал пассивный гомосексуализм, я бы крикнул другое слово на букву "п", а не "петух".
В последнем слове Щербатюк просил о снисхождении.
Прокурор попросил наказать обвиняемого годом лишения свободы в колонии строгого режима. Именно такое наказание вынес судья.
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не угадаешь, где похвалят, а где ругать будут
Применяется только если цветовую диференциацию штанов порушил.
или какую-то гос тайну выказал ? ))))
Или менты только грамоты вручили "За бздительность!"?
😊
Спасение от красножопой чумы,вступление Украины в НАТО.
У країні, котрою тривалий час керує псих-збоченець, "витоптано" ним усе, що можливо. А кримінальний світ є точним дзеркальним відображенням тої системи, яка усталена в тій країні.
Саме тому це схоже на правду.
Я живу в Украине,свободной стране,и это нужно ценить.
Но не думал, что Беларусь докатится до такого. Нет, знал, что там строем все ходят. Бывал дважды, своими глазами видел. Это была весна 2004 года, мы вместе с русскими и белоруссами (делегации) ехали после совещания на природу, на шашлыки. В автобусе человек на 40 громко обсуждали политику. Ну и мы между собой слегка поматюкали Кучму, к тому времени это было в Украине повсеместно (через полгода - революция). Когда русские и белоруссы услышали, как мы относимся к своим властям и к САМОМУ, то русские сильно удивились, а белоруссы перепугались. Бледные все сидели, думали, провокация какая. Осторожно спрашивали, не боимся ли мы так о первом лице. Тут уже время удивляться пришло нам - типа а с какого это милого мы должны бояться говорить, что Кучме пора нафиг на пенсию и бандито-премьеру Януковичу тоже не место на Печерске ? Так друг друга и не поняли.
Потом в 2009 впечатление закрепил в следующей поездке . . .
Так что видел, что у них там "не слава Богу". Но чтобы за пьяную выходку с балкона год колонии давали . . . Ну ладно ещё 15 суток админареста, но ГОД КОЛОНИИ . . . Изуверы. Хотят, чтобы все притихли в режиме "кабы чего не вышло". А парень с девушкой - Павлики Морозовы хреновы. Гореть им в аду за то, что человеку жизнь поламали ни за что.
Как бы да, национальный характер, порядок, уведомление полиции о нарушении общественного порядка вечером, мол думали, что будет админштраф, а оно вот что вышло.
Но это именно что Павлики Морозовы - тот случай. Был бы убийца, я бы тоже на их месте в полицию звонил. А послать нах.... Президента - тоже мне, преступление.
Белорусы, Вы или поднимете ставки и таки забудете свой мирный характер - отнесёте пенсионное удостоверение Лукашенко ему домой, или Вас задавят вообще под ноль. И будете как в Северной Корее. Как говорил Немцов : "Он ё...нутый, чтобы Вы понимали . . ."
Хотя Бульбофюрер таки да п&дар. Гнойный...