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Новости Коронавирус и карантин
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Переболевшим COVID-19 не надо ждать полгода после выздоровления, чтобы вакцинироваться, – Ляшко

Переболевшим COVID-19 не надо ждать полгода после выздоровления, чтобы вакцинироваться, – Ляшко

Людям, которые переболели коронавирусом, можно вакцинироваться сразу после выздоровления, ждать полгода не нужно.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Когда мы только начинали вакцинацию, мы рекомендовали делать прививку примерно через шесть месяцев после перенесенного заболевания. Но мы говорили, что эта рекомендация дается в условиях ограниченного доступа к вакцинам", – сказал Ляшко, объяснив, что выздоровевшего полгода защищает полученный во время болезни иммунитет.

Сейчас Минздрав рекомендует переболевшим COVID-19 вакцинироваться сразу после того, как пропадут симптомы коронавируса.

"И не нужно идти ни в какую лабораторию, не нужно проводить никаких дополнительных обследований. Это все маркетинговые ловушки, которые заманивают людей для того, чтобы они сделали обследование", – пояснил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": До конца лета должны сделать минимум 4,5 млн прививок, - Ляшко

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) прививка (191) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
природній імунітет є найкращім. нашо взагалі вакцинувати тих, хто перехворів та ковбасити їх імунну систему?
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05.08.2021 23:42
+13
хм.. а оно точно имеет медицинское образование !? .. над этим высером смеются не то что студенты первокурсники медвуза а и пациенты дурдома !!!
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05.08.2021 23:38
+7
Півроку, як мінімум, у більшості людей після хвороби існує власний імунітет. Навіщо форсувати і вакцинувати ослаблений та виснажений організм після меропенему, фленоксу, ремдисивіру, дексаметазону та купи інших препаратів. Тільки відновлення після лікарні займає місяць, і включає в себе купу вітамінів та жирних кислот.

Краще почекати місяців 9 і тоді вже вакцинуватись. Дивна якась порада, якщо чесно.
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05.08.2021 23:48
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хм.. а оно точно имеет медицинское образование !? .. над этим высером смеются не то что студенты первокурсники медвуза а и пациенты дурдома !!!
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05.08.2021 23:38 Ответить
Вот так, Игорь, становятся Героями Украины. Все признаки налицо, заметь, нацию спасает. А ты, неблагодарный, ему не веришь. Нехорошо получается...
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06.08.2021 00:25 Ответить
природній імунітет є найкращім. нашо взагалі вакцинувати тих, хто перехворів та ковбасити їх імунну систему?
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05.08.2021 23:42 Ответить
+10500%
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05.08.2021 23:46 Ответить
А його вже до того вбито антисептиками.
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05.08.2021 23:52 Ответить
також нафіга чіпати тих, хто досі не захворів?????????? це означає, що в цих людей достаньо сильна імунна система!!!
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06.08.2021 07:12 Ответить
Все заболевшие когда-то тоже была в группе "еще не заболел"
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06.08.2021 07:29 Ответить
хоть одна умная мысль
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06.08.2021 07:32 Ответить
Півроку, як мінімум, у більшості людей після хвороби існує власний імунітет. Навіщо форсувати і вакцинувати ослаблений та виснажений організм після меропенему, фленоксу, ремдисивіру, дексаметазону та купи інших препаратів. Тільки відновлення після лікарні займає місяць, і включає в себе купу вітамінів та жирних кислот.

Краще почекати місяців 9 і тоді вже вакцинуватись. Дивна якась порада, якщо чесно.
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05.08.2021 23:48 Ответить
Потому что никто не прививается, по крайней мере добровольно. У нас в поликлинике уже есть любые вакцины, даже "модерна". Желающих нету, точнее не особо!
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06.08.2021 00:44 Ответить
Я прививався вчора. Унас, в поліклініці (Львів), яб сказав навіть дуже багато людей.
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06.08.2021 07:21 Ответить
Ніт - я через п'ять місяців другий раз захворів. Так шо через 4 місяці треба щепитися
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06.08.2021 07:08 Ответить
"півроку" а звідки ця дата? Чому не місяць, чи не 3 роки?
Наприклад, епідемії штамів грипу повторюються 5-7років.
Півроку це вам сказали ті лікарі, які ж пропонували вколотися?
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06.08.2021 07:41 Ответить
как бы там ни было, при Ляшко вакцинация идет полным ходом, ни то. что при хитром одессите Степанове!
А вакцинироваться или нет решать вам, никто вас в шею как в России не гонит!
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05.08.2021 23:48 Ответить
Каждый решает сам. Возможность есть. Идешь в центр вакцинации и колят с небольшой очередью.
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05.08.2021 23:54 Ответить
На підприємствах вже заганяють вакцинуватись погрозами... Далі буде...
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06.08.2021 05:32 Ответить
Ждать ненадо....
Где больничные для постковидных???
Они неработать ни жить нормально немогут более 9 месяцев после болезни...
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05.08.2021 23:52 Ответить
9 месяцев после болезни, это не больничный, это инвалидность.
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05.08.2021 23:56 Ответить
Я не в курсе
Но осложнения игнорируют напрочь во всех странах...
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05.08.2021 23:58 Ответить
Не совсем. Такие исследования проводятся. Тема новая.
Я тоже знаю людей, которые после коронавируса не смогли продолжать работать по должности. Это инвалидность по определению. Впрочем не следует переоценивать термин "инвалидность".
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06.08.2021 00:06 Ответить
Еще раз
Я не знаю и не владею темой по инвалидности, от слова СОВСЕМ
Знаю людей которые никак не восстановятся после ковида
И подвидек в определении нет
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06.08.2021 00:10 Ответить
Я после ковида чувствую себя хреново уже 4й месяц. Дышать тяжеловато, да чуть лучше чем два месяца назад но...
Болят суставы на пальцах которые до ковида никогда не болели. Больше 5кг поднять не могу, точнее могу но...
Про усталость и все остальное я промолчу.
Витаминки и так далее не помогают.
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06.08.2021 00:49 Ответить
Иммунитет к COVID-19 может сохраняться годами. К таком выводу пришли две группы американских ученых, которые исследовали пациентов, переболевших коронавирусом на ранних стадиях пандемии. Исследователи из университета Вашингтона изучали иммунитет более семидесяти пациентов с COVID-19. Количество антител в их крови резко сократилось сразу же после болезни. Однако, говорят ученые, это вовсе не значит, что пациенты лишились иммунитета. Исследование плазмы костного мозга шестнадцати переболевших позволило обнаружить специфические B-лимфоциты, ответственные за формирование, так называемого, гуморального иммунитета. В статье, опубликованной в журнале Nature, авторы утверждают: эти клетки памяти находятся в состоянии покоя, но в случае необходимости могут активизироваться и обеспечить долгосрочную защиту от коронавируса.

так что Ляшко давай досвидания
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05.08.2021 23:52 Ответить
Есть научная дискуссия по поводу: уровень антител не однозначно определяет уровень защиты.
Но Ляшко тут не при чем. Он лишь спикер, и ничего не изобретает.
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06.08.2021 00:01 Ответить
они не читают таких коментов.
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06.08.2021 07:16 Ответить
А на сколько п.Ляшко гарантирует иммунитет от ковида для прошедших весь курс назначеных правительством Украины вакцинации?И какую ответственность понесет МОЗ и ВР Украины если их предположения окажутся не верными и уже не от ковида а от вакцин погибнет больше народа чем от пандемии?
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06.08.2021 00:02 Ответить
такой бесбашенный прессинг по насильственной вакцинации просто настораживает сам по себе. Все. Бегите. Бегом. Стар и млад. Здоровый и больной. Кому надо и кому нет.

Скоро они по ходу и до животных доберутся. Не пускать в метро, у кого кот не вакцинирован.... Степень маразма зашкаливает.
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06.08.2021 00:12 Ответить
Прессинг начнется когда перестанут в автобусы, метро и магазины пускать без ковидного паспорта. пока что никто никому не нужен!
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06.08.2021 00:48 Ответить
паспорт можно купить на улице, предлагали
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06.08.2021 08:34 Ответить
Тим, хто перехворів на COVID-19, не треба чекати пів року після одужання, щоб вакцинуватися, - Ляшко
**********
Ви випали з балкону 5-го поверху і залишилися живі, бо внизу була кучугура снігу.
Тут до вас підбігає дворнік і кричить, - "Мужик, осьо бери, - давай надівай парашут!"
І шо ви йому скажете? Якщо без матів?
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06.08.2021 00:25 Ответить
коли вже цю падлу вакцінують
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06.08.2021 00:26 Ответить
Кажется скоро начнут вакцинировать прямо на больничной койке! А через пол-годика и до моргов доберутся! Главное что бы на кладбищах эксгумацию не проводили для вакцинации , а то после таких врачей очень много свежих могил появится!
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06.08.2021 02:12 Ответить
Ляшко по стопам Гебельса прётся, который говорил чем чудовищней ложь тем она правдоподобней. Специалист по паркам , больше трех не собираться и выгуливанию собак,
решил развить свою теорию коронобесия. Ляшко кто рядом с тобой стоит из специалистов когда свой бред мелешь. Никого, тогда заткнись плесень продажная.
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06.08.2021 03:03 Ответить
В Квебеку "борці-бухгалтери" хочуть зробити обов*язковою ковідну вакцинку для медперсоналу, вчителів та державних службовців. І цей урод прем*єр уже провякав про введення аусвайсу: при 58-ми госпіталізованих на вчора на 8,5 млн населення, з них 17 в реанімації (не шукала і не знаю, чи є, скільки з них щеплених. Але знайомі мені розказують не веселі речі про окремих з тих, хто вколовся).
Крик - вже четверта хвиля почалася. Люди питають - де ???
І Трюдо хоче просунути обов*язкове щеплення для федеральних службовців. Стадо радісно бекає і мукає: так, треба було з самого початку ...
Інші нагадують: ті, кого ви обзивали конспірологами і знущалися, про це казали ще минулого року, попереджали, що масочками не закінчиться. Але ви сміялися і не вірили.
Будуть звільнятися працівники ... Хтось поміняє спеціальність, інші сядуть на безробіття, а "борці" нехай стають і працюють замість них.
Жахіття. Концтабір і фашисти під прикриттям "турботливих і чоловіколюбчих".
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06.08.2021 03:59 Ответить
В нас теж дотурбувались, шо ми не змогли дитину в літній табір відправити десь в області. Табори від підприємств цього літа просто не працюють. Це ті, які недалеко, не дуже дорогі, яким можна довіряти і в які дітей відправляли від профспілок за частину вартості. Дітей ВПО теж кинули - таборів нема. Минулого року все працювало. Приплили.
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06.08.2021 06:16 Ответить
А яка причина, що не працюють ?
Тут відкриті, але це - денні табори, вранці дітей привозять, увечері забирають.
Що таке - ВПО ?
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06.08.2021 06:33 Ответить
Приватні працюють, денні теж є і теж приватні. Може, й туди надумаємо, подивимось по цінах і як зручно діставатись. ВПО - переселенці.
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06.08.2021 06:38 Ответить
Бажаю знайти хороший табір.
Щоб дитина відпочила та оздоровилася !
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06.08.2021 06:44 Ответить
Причина відома - страшна пандемія.
...

Он отметил, что для работы лагерей в карантинный период специальным постановлением Кабинета Министров определен перечень условий. В первую очередь - специальная комиссия, которая состоит из представителей разных учреждений, должна проверить лагерь и разрешить его работу...
Попадавсь також перелік установ, які можуть працювати.
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06.08.2021 06:46 Ответить
Ясно.
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06.08.2021 07:01 Ответить
Буде нормальна вакцина - будемо вакцинуватись.....
Шмурдяк протермінований та з порушенням температури зберігання - коліть собі самі.
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06.08.2021 04:43 Ответить
Следующее заявление Ляшко:
"Не надо делать никакой аллерго-тест, надо просто идти и делать прививку. Все эти басни об анафилактическом шоке - просто выдумки маркетологов, которые хотят заработать деньги на анализах. И даже если Вы уже сделали прививку - идите и делайте прививку, зачем ждать целых две недели..."
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06.08.2021 10:27 Ответить
 
 