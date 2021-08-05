Переболевшим COVID-19 не надо ждать полгода после выздоровления, чтобы вакцинироваться, – Ляшко

Людям, которые переболели коронавирусом, можно вакцинироваться сразу после выздоровления, ждать полгода не нужно.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

"Когда мы только начинали вакцинацию, мы рекомендовали делать прививку примерно через шесть месяцев после перенесенного заболевания. Но мы говорили, что эта рекомендация дается в условиях ограниченного доступа к вакцинам", – сказал Ляшко, объяснив, что выздоровевшего полгода защищает полученный во время болезни иммунитет.

Сейчас Минздрав рекомендует переболевшим COVID-19 вакцинироваться сразу после того, как пропадут симптомы коронавируса.

"И не нужно идти ни в какую лабораторию, не нужно проводить никаких дополнительных обследований. Это все маркетинговые ловушки, которые заманивают людей для того, чтобы они сделали обследование", – пояснил министр.

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