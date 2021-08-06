Разведка США получила доступ к данным о вирусах, которые изучали в Ухани, - CNN

Американская разведка сумела получить доступ к данным о 22 тысячах вирусов, которые изучали исследователи лаборатории китайской Ухани, где впервые обнаружили коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

Так, информацию об исследованиях 22 тысяч вирусов власти Китая удалили из интернета еще в сентябре 2019 года. Пока точно неизвестно, как именно разведслужба сумела получить данные - журналисты предполагают, что это стало возможным благодаря взлому серверов лаборатории.

"С тех пор Китай отказывался передавать эти или другие необработанные данные о ранних случаях коронавируса Всемирной организации здравоохранения или Соединенным Штатам", - говорится в материале.

В то же время вирусолог из Медицинского факультета Тулейновского университета Роберт Гарри сомневается, действия силовиков вряд ли прольют свет на ситуацию, поскольку в ней может не оказаться новой информации.

Уточним, что действия разведки вероятнее всего продиктованы тем, что президент США Джо Байден дал задание в течение 90 дней выяснить происхождение коронавируса и предоставить ему всю имеющуюся информацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Все дороги ведут к Уханьскому институту вирусологии": В США опубликовали отчет об утечке COVID-19 из китайской лаборатории