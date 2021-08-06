Разведка США получила доступ к данным о вирусах, которые изучали в Ухани, - CNN
Американская разведка сумела получить доступ к данным о 22 тысячах вирусов, которые изучали исследователи лаборатории китайской Ухани, где впервые обнаружили коронавирус.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.
Так, информацию об исследованиях 22 тысяч вирусов власти Китая удалили из интернета еще в сентябре 2019 года. Пока точно неизвестно, как именно разведслужба сумела получить данные - журналисты предполагают, что это стало возможным благодаря взлому серверов лаборатории.
"С тех пор Китай отказывался передавать эти или другие необработанные данные о ранних случаях коронавируса Всемирной организации здравоохранения или Соединенным Штатам", - говорится в материале.
В то же время вирусолог из Медицинского факультета Тулейновского университета Роберт Гарри сомневается, действия силовиков вряд ли прольют свет на ситуацию, поскольку в ней может не оказаться новой информации.
Уточним, что действия разведки вероятнее всего продиктованы тем, что президент США Джо Байден дал задание в течение 90 дней выяснить происхождение коронавируса и предоставить ему всю имеющуюся информацию.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD Університет Тулейн (Вікіпедія)
Можете ознайомитися зі списком:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Tulane_University_people
Вот так же мне коллега пихал очень "авторитетные" статьи "нашего" всемирно известного имунолога из Канады про вредность прививок.
При проверке оказалось, что известен он только на Роисе. И известен он на Роисе по причине того, что он кацап и его статье только на Роисе и имеют успех. Ну и еще папа у него был академиком наук там же на Роисе.
Вашингтон (CNN)Американские спецслужбы копаются в сокровищнице генетических данных, которые могут стать ключом к https://www.cnn.com/2021/06/10/health/coronavirus-origin-natural-spillover-lab-leak-gupta/index.html раскрытию происхождения коронавируса - как только они смогут его расшифровать.Этот гигантский каталог информации содержит генетические чертежи, взятые из образцов вируса, изученных в лаборатории в Ухане, Китай, которые, по https://www.cnn.com/2021/07/16/politics/biden-intel-review-covid-origins/index.html мнению некоторых чиновников, могли быть источником вспышки Covid-19, сообщили CNN несколько человек, знакомых с этим вопросом.Неясно, как именно и когда американские спецслужбы получили доступ к информации, но машины, участвующие в создании и обработке такого рода генетических данных вирусов, как правило, подключены к внешним облачным серверам, оставляя открытой возможность их взлома, сообщили источники.Тем не менее, перевод этой горы необработанных данных в пригодную для использования информацию, которая является лишь частью https://www.cnn.com/2021/05/26/politics/biden-intelligence-community-pandemic-origins-report/index.html 90-дневного стремления разведывательного сообщества раскрыть происхождение пандемии, представляет собой ряд проблем, включая использование достаточной вычислительной мощности для обработки всего этого. Для этого спецслужбы полагаются на суперкомпьютеры в Национальных лабораториях Министерства энергетики, коллекции из 17 элитных правительственных исследовательских институтов.Существует также проблема с рабочей силой. Мало того, что спецслужбам нужны правительственные ученые, достаточно опытные для интерпретации сложных данных генетического секвенирования и имеющие надлежащий допуск к секретной информации, они также должны говорить на ************ язык, поскольку информация написана на китайском языке со специализированным словарем.«Очевидно, что есть ученые, которые (безопасность) очищена», - сказал CNN один источник, знакомый с разведкой. «Но говорящие на *********** те, кто очищен? Это очень маленький бассейн. И не просто ученые, а те, кто специализируется на био? Таким образом, вы можете видеть, как это быстро становится трудным».Чиновники, проводящие 90-дневный обзор, надеются, что эта информация поможет ответить на вопрос о том, как вирус https://www.cnn.com/2021/02/01/health/animals-covid-cdc-wellness/index.html перешел от животных к человеку. Раскрытие этой тайны имеет важное значение для окончательного определения того, просочился ли Covid-19 из лаборатории или был передан людям от животных в дикой природе, сообщили CNN несколько источников.
Відкритим лише залишається питання хто саме його розробляв і для яких цілей.
Але мені здається, що то все ж таки витвір рукодупих китайських вчених
Ще в 2015 році в журналі Nature було все описано.
керівником якого протягом останніх 25 років є доктор Фаучі проводив заборонені
gain of function дослідження за кошти а американських платників податків
Вот пример: это у них теперь "фиточай от коронавируса". Дебилы, млять...
Генерал СВР
Часть 1! Дорогие подписчики и гости канала! Вы знаете, что по пятницам мы публикуем материалы о происхождении коронавируса COVID-19. Но обстоятельства складываются таким образом, что мы вынуждены торопиться и весь оставшийся материал по этой теме опубликуем уже сегодня.
Итак, первоначальный штамм коронавируса, который сейчас всему миру известен как COVID-19, был создан в лаборатории Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". А теперь предыстория. В конце 2018-начале 2019 года отношения между руководством Китая и России обострились. На территорию России с Китая контрабандным путем завозят огромное количество дешёвых и доступных синтетических наркотиков китайского производства. Часть поставок согласована китайским и российским руководством и под контролем ФСБ уходит трафиком через Россию в Европу, некоторые страны Африки (там контроль у ЧВК Пригожина), Южной Америки (бартер на кокаин), а также в страны, которые входили в состав СССР. Но часть наркотических средств с Китая в Россию ввозилась без согласования и привела к катастрофическим последствиям в части распространения наркомании, в том числе детской, и, как следствие, к росту смертности в результате употребления наркотических средств во всех приграничных с Китаем регионах. Эта проблема вскоре перестала быть локальной и быстро стала распространяться на всю страну. В официальной статистике это, конечно, не отражено. Российские власти пытались убедить китайскую сторону закрыть несогласованные поставки наркотиков, но в ответ получали обещания, которые не выполнялись, а объёмы поставок росли. Путин с Патрушевым пытались проучить китайское руководство, организовав контрабандные поставки в Китай героина и кокаина по демпинговым ценам, но китайское руководство быстро эти каналы заблокировало. Плюс отношение руководства Китая лично к Путину стало, мягко говоря, пренебрежительным, и это сыграло решающую роль в решении отомстить китайскому руководству.
Идею наказать китайские власти с помощью биологического оружия высказал Николай Патрушев в процессе обсуждения вечером 9 мая 2019 после заседания Совбеза. В обсуждении принимали участие Путин, Патрушев, Бортников, Шойгу и Нарышкин. У Патрушева была не просто идея, а уже практически сформированное предложение. Он предложил использовать вирус, созданный в "Векторе". (Мы, безусловно, не специалисты в вирусологии и далее все сведения, которые касаются вируса, мы даём со ссылкой на наши источники, в том числе в СВР и Главном управлении Генштаба.) Патрушев представил данные от создателей вируса, из которых следовало, что вирус был создан в расчете на использование в Китае и странах Юго-Восточной Азии (это как-то связано с количеством рецепторов через которые этот вирус попадает в организм), что смертность у целевой этнической группы составляет от 5 до 8%, у других групп - менее 3%. По данным создателей, на которые ссылался Патрушев, эпидемия продлится от 3 месяцев до полугода и - уже по анализу Патрушева - вызовет мощный политический и экономический кризис в том регионе. Вакцина уже была и, по словам разработчиков, к осени должна была пройти последние испытания. На сегодняшний день уже понятно, что данные создателей вируса были не точны. Но в тот момент Путину идея очень понравилась, и он дал разрешение на проработку и реализацию этого проекта. К 15 августа 2019 года план спецоперации был проработан и согласован, и Путин дал старт реализации. Во второй половине августа сотрудники российского посольства в Иране, используя связи с иранской КСИР и пообещав финансовую и политическую поддержку, привлекли руководство КСИР к участию в спецоперации и передали разведке КСИР штамм вируса и то, что они назвали "вакциной", для дальнейшей передачи китайской разведке с "легендой" получения образцов по своим связям в Ираке из якобы секретной лаборатории на территории Ирака. Так и произошло. В период с 20 по 29 августа 2019 разведка КСИР передала образцы китайской разведке, рассказав легенду про лабораторию в Ираке. Далее китайская разведка передала вирус в институт вирусологии в Ухане.
138.2K viewshttps://t.me/generalsvr/442 09:00
August 5
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https://t.me/generalsvr Генерал СВР
Часть 2! А две группы сотрудников Главного управления Генштаба, прибывшие в Китай в сентябре и октябре 2019 года, заразили сотрудников и родственников сотрудников института вирусологии в Ухане. Всё должно было выглядеть, как утечка из института вирусологии. Вторая группа в октябре понадобилась, потому что после "работы" первой группы у разведки не было сведений о подтвержденных случаях заражения. Это, безусловно, не говорит, что первая группа "проработала" впустую, просто на тот момент не было возможности подтвердить заражения на 100%, так что первые заболевшие вполне могли появиться уже в сентябре 2019 года.
Но есть и другая линия этого сюжета. Руководство иранской КСИР оставило образцы штамма вируса и то, что российская сторона назвала "вакциной" (но, конечно, таковой не являлось и, в отличие от реального штамма коронавируса, была пустышкой). Руководство КСИР передало штамм и "вакцину" для изучения в лабораторию в Иране. Видимо, уже реально из-за неосторожного обращения со штаммом коронавируса первые заболевшие в Иране появились уже в октябре 2019 года. Посмотрите динамику эпидемии в Иране и всё станет ясно. А в самом начале января 2020 года один из сотрудников иранской лаборатории передал штамм вируса и "вакцину" своей знакомой, канадской ученой, доктору иммунологии Форуг Хадем, которая улетела из Ирана. В КСИР узнали о передаче 8 января 2020 года, когда штамм и "вакцина" были уже на борту самолёта Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявшей международный рейс PS752 из Тегерана в Киев, на котором Форуг Хадем покидала Иран. В КСИР решили не снимать Форуг Хадем с рейса, опасаясь международного скандала и ненужной огласки, но и рисковать не стали, решив уничтожить самолёт с "грузом". Да и, кстати, консультации вели по этому вопросу с Патрушевым, а тот был на прямой связи с Путиным.
Теперь проясним последствия. Реализация плана, если не считать непредвиденные обстоятельства в Иране, прошла успешно. Но таких последствий ни Путин, ни Патрушев, ни создатели вируса, ни те кто участвовал в разработке и реализации плана, конечно, не ожидали. Последствия превзошли ожидания и обернулись катастрофой мирового масштаба.
Путин испугался мести китайского руководства аналогичным способом и скрылся в "бункер", а точнее в изоляцию, но тут кстати добавилось и ухудшающееся состояние его здоровья.
Известны ли китайской стороне все детали этой истории? На сегодняшний день, да. Каким образом российское руководство расплатится за свой идиотизм, узнаем уже в ближайшее время. Переговоры с китайской стороной идут полным ходом. Путин немного успокоился и полагает, что пока у него есть, что взять, никто его уничтожать не будет, что вполне резонно. Вот только отдать он может не своё.
Да, и то что, впоследствии стало называться "Спутник V", разработано ещё в 2019 году. Участники спецоперации были им вакцинированы, также, когда стало понятно, что вирус одинаково опасен для всех, в апреле-мае 2020 года было вакцинировано практически все российское российское руководство, за редким исключением.
В сентябре 2019 года в лабораторном корпусе Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" был взорван газовый баллон и пожар, последовавший за этим, должен был, по замыслу, уничтожить доказательства создания вируса в этом учреждении.